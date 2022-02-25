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  • Ребров: «Когда выбирал Свинова для «Спартака», руководствовался советами Кафанова»

Ребров: «Когда выбирал Свинова для «Спартака», руководствовался советами Кафанова»

25 февраля 2022, 18:52
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Технический координатор «Спартака» Артем Ребров рассказал, как он определял для команды нового резервного вратаря.

«Получил задание выбрать нового резервного вратаря. Один старенький – наверное, вы его даже знаете – ушел, нужна была замена.

Мне предоставили список из пяти вратарей – все из ФНЛ. Сказали, чтобы больше ориентировался на себя, делал свои выводы. А если буду с кем-то советоваться, то только с теми, кому точно доверяю.

Иначе информация может утечь – и цена на нужного вратаря сразу возрастет. Такое, понятно, никому не нужно.

Ну и все: получил доступ в Wyscout, сел изучать ребят из списка. Волнительно было, конечно. Прочувствовал снова, что завершил карьеру.

Еще раз выдохнул и сказал себе: «Да, теперь точно все». Правда, быстро собрался, мысли эти отогнал. Надо садиться и работу делать, а не ностальгировать.

Достаточно быстро выделил для себя двух из пяти: Свинова и еще одного – называть фамилию будет неправильно.

Я прямо как в фильмах на стену себе повесил стикеры, расписал все преимущества кандидатов, все недостатки. Кандидаты перед глазами были постоянно, только о них и думал.

Мне они даже пару раз снились – как выбираю, как просматриваю, как решение принимаю.

Для отбора руководствовался советами Виталия Витальевича Кафанова: смотришь 20 подробных нарезок и прежде всего обращаешь внимание не на красивые сэйвы, а на то, кто сделал меньше ошибок.

У Свинова в этих двадцати матчах была только одна ошибка – на выходе чуть накосячил.

Плюс он сразу показался мне спокойным и очень сосредоточенным. Например, был вроде бы неплохой вратарь по всем данным, но выключался из эпизодов, терял концентрацию.

В каждой игре был момент, когда он будто зависал. На выходе мяч мог выронить, передачу простую в ноги соперника отдать – и было видно, что это не недостаток мастерства, а именно его полеты на другую планету.

Когда начал склоняться к Свинову, посмотрел уже в прямом эфире его матчи в ФНЛ. После трех игр окончательно убедился, что парень нам подходит. Мне понадобилось около месяца, чтобы сделать окончательный выбор.

Кстати, сначала не осознал, что у Свинова самая спартаковская фамилия. Ну, когда делом занимаешься, о таком как-то и не думается.

Конечно, когда в команде узнали, что я выбирал вратаря, понеслись шутки: «О, этот Свинов твой сын? Теперь будешь его в старт пропихивать?».

Первые две недели он привыкал к скоростям, быстро освоился и показал уверенность. Мне кажется, его сильнейшая сторона – игра на линии. Хотя габариты позволяют и на выходы мощно идти», – написал Ребров в своем блоге на Sports.ru.

  • «Спартак» купил Свинова у «Факела» за 250 тысяч евро.
  • Голкипер заключил с московским клубом контракт до 2025 года.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем Свинов Илья
Комментарии (2)
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BRO_football
1645806422
Серьёзно? А мы думали из-за фамилии, чтобы тупо поржать.
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NewLife
1645806505
Пиши повесть, будет бестселлером.
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