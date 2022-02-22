«Химки» второй раз за сезон уволили Черевченко

«Химки» объявили об уходе Игоря Черевченко с поста главного тренера команды. Клуб и специалист расторгли контракт обоюдному решению.
«Спасибо команде, административному персоналу и руководству за профессионализм и за старание. Мы провели хорошую работу на сборах, но дальше с командой будет работать другой специалист. Мы договорились о расторжении контракта с «Химками». Желаю клубу успехов в дальнейшем!» – сказал Черевченко.
- «Химки» увольняли Черевченко 25 октября. Спустя месяц он вернулся в клуб.
- Ранее сообщалось, что команду возглавит Сергей Юран.
- «Химки» занимают последнее место в РПЛ.
Источник: сайт «Химок»