«Химки» второй раз за сезон уволили Черевченко

«Химки» объявили об уходе Игоря Черевченко с поста главного тренера команды. Клуб и специалист расторгли контракт обоюдному решению.

«Спасибо команде, административному персоналу и руководству за профессионализм и за старание. Мы провели хорошую работу на сборах, но дальше с командой будет работать другой специалист. Мы договорились о расторжении контракта с «Химками». Желаю клубу успехов в дальнейшем!» – сказал Черевченко.