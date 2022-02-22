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    «Химки» второй раз за сезон уволили Черевченко

    «Химки» объявили об уходе Игоря Черевченко с поста главного тренера команды. Клуб и специалист расторгли контракт обоюдному решению.

    «Спасибо команде, административному персоналу и руководству за профессионализм и за старание. Мы провели хорошую работу на сборах, но дальше с командой будет работать другой специалист. Мы договорились о расторжении контракта с «Химками». Желаю клубу успехов в дальнейшем!» – сказал Черевченко.

    • «Химки» увольняли Черевченко 25 октября. Спустя месяц он вернулся в клуб.
    • Ранее сообщалось, что команду возглавит Сергей Юран.
    • «Химки» занимают последнее место в РПЛ.

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    Источник: сайт «Химок»

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    22.02.2022 13:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 24 февраля 2022, 11:43

      Не хотят играть в рпл. Зачем жопу мучать просто снимитесь. Изначально ведь не хотели играть в рпл. Вот снова Юран лезет в эту помойку. Сколько крика было и говна лилось, когда уходил.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +67331

      portero 22 февраля 2022, 19:50

      Насобирали ему всякого говна, лишь бы деньги отмыть, вот мужик и ушёл....

      5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 февраля 2022, 16:27

      Хороший специалист но этот сезон у него что то не заладился.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2389

      serglider 22 февраля 2022, 15:46

      Ждемссс начала чемпионата, вдруг с нова примут Череву в Химки))) Был такой фильм "Привычка женится", по ходу в Химах создали новый тренд "Привычка брать на работу Череву")))

      0
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      Рейтинг: +4454

      Snek 22 февраля 2022, 15:46

      Игорёк, ай да на третий круг?

      0
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      Рейтинг: +155

      Zlatan2718 22 февраля 2022, 14:18

      Клоуны

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