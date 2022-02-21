«Крылья» – о переходе Чернова в «Спартак» зимой: «Официального предложения не поступало»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко отреагировал на новость, согласно которой «Спартак» хочет подписать защитника Никиту Чернова до закрытия зимнего трансферного окна.
«На данный момент в клуб по этому вопросу никто не обращался. Официального предложения в клуб не поступало», – сказал Корниленко.
- 4 февраля «Спартак» объявил, что Чернов присоединится к команде летом на правах свободного агента.
- За «Крылья» он выступает с июля 2019 года, провел 76 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.
- В России ТО закрывается 22 февраля.
Источник: «Спорт-Экспресс»