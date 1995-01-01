«Крылья» – о переходе Чернова в «Спартак» зимой: «Официального предложения не поступало»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко отреагировал на новость, согласно которой «Спартак» хочет подписать защитника Никиту Чернова до закрытия зимнего трансферного окна.

«На данный момент в клуб по этому вопросу никто не обращался. Официального предложения в клуб не поступало», – сказал Корниленко.

4 февраля «Спартак» объявил, что Чернов присоединится к команде летом на правах свободного агента.

За «Крылья» он выступает с июля 2019 года, провел 76 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.

В России ТО закрывается 22 февраля.

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