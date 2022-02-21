«Крылья» – о переходе Чернова в «Спартак» зимой: «Официального предложения не поступало»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко отреагировал на новость, согласно которой «Спартак» хочет подписать защитника Никиту Чернова до закрытия зимнего трансферного окна.

«На данный момент в клуб по этому вопросу никто не обращался. Официального предложения в клуб не поступало», – сказал Корниленко.