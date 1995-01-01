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    «Спартак» ведет переговоры с «Крыльями» о переходе Чернова зимой

    Центральный защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов может оказаться в «Спартаке» до закрытия зимнего трансферного окна.

    По информации «РБ Спорт», московский клуб инициировал переговоры о покупке 26-летнего футболиста уже сейчас. В них участвует Зарема Салихова.

    Ранее «Спартак» объявил, что Чернов присоединится к команде летом на правах свободного агента.

    • Чернов – воспитанник ЦСКА.
    • За «Крылья» он выступает с июля 2019 года, провел 76 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.
    • В России ТО закрывается 22 февраля.

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    Источник: «РБ Спорт»

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