«Спартак» ведет переговоры с «Крыльями» о переходе Чернова зимой

Центральный защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов может оказаться в «Спартаке» до закрытия зимнего трансферного окна.

По информации «РБ Спорт», московский клуб инициировал переговоры о покупке 26-летнего футболиста уже сейчас. В них участвует Зарема Салихова.

Ранее «Спартак» объявил, что Чернов присоединится к команде летом на правах свободного агента.

Чернов – воспитанник ЦСКА.

За «Крылья» он выступает с июля 2019 года, провел 76 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.

В России ТО закрывается 22 февраля.

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