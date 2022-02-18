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  • «Спартак» ведет переговоры с «Крыльями» о переходе Чернова зимой

«Спартак» ведет переговоры с «Крыльями» о переходе Чернова зимой

18 февраля 2022, 18:21
5

Центральный защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов может оказаться в «Спартаке» до закрытия зимнего трансферного окна.

По информации «РБ Спорт», московский клуб инициировал переговоры о покупке 26-летнего футболиста уже сейчас. В них участвует Зарема Салихова.

Ранее «Спартак» объявил, что Чернов присоединится к команде летом на правах свободного агента.

  • Чернов – воспитанник ЦСКА.
  • За «Крылья» он выступает с июля 2019 года, провел 76 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.
  • В России ТО закрывается 22 февраля.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Чернов Никита
Комментарии (5)
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Romio-xxx
1645200602
Кутепов на вылет?
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zigbert
1645204594
Было бы неплохо подписать его уже сейчас. Насыщенная концовка сезона для Спартака заставляет принимать такое решение.
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Medved2468
1645208224
Надеюсь, что не уйдет зимой. Иначе, у нас вообще некому будет в обороне играть.
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ivany4
1645209519
Если такое дикое желание заполучить игрока в это трансферное окно, то видимо, дело с защитной линией - швах. Похоже ЗМС, вечно подающий надежды на правом крае, и уход Жиго - заставляют искать решение уже сейчас.
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