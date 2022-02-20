Лещенко: «Переход Мхитаряна – хороший шаг вперед для «Динамо»

Заслуженный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитнику «Ромы» Генриху Мхитаряну.
– «Динамо» нужно усиливаться, потому что у игроков бесконечное количество травм, скамейка короткая. Сейчас руководство все делает правильно, грамотно проводит селекцию, придерживается определенной стратегии развития клуба. Я полностью доверяю руководителям, переход Мхитаряна – это хороший шаг вперед.
– Впишется ли Мхитарян в систему «Динамо»?
– Он неплохой футболист, с дриблингом. Все будет зависеть от его психологического состояния, человеческих качеств. В «Динамо» собрался дружный коллектив, как он в нем себя проявит – непонятно.
- Ранее сообщалось, что «Динамо» хочет подписать Мхитаряна летом, когда у него истечет контракт с «Ромой».
- В этом сезоне 33-летний армянский футболист забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 24 матчах.
Источник: «РБ Спорт»