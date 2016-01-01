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    Лещенко: «Переход Мхитаряна – хороший шаг вперед для «Динамо»

    Заслуженный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитнику «Ромы» Генриху Мхитаряну.

    «Динамо» нужно усиливаться, потому что у игроков бесконечное количество травм, скамейка короткая. Сейчас руководство все делает правильно, грамотно проводит селекцию, придерживается определенной стратегии развития клуба. Я полностью доверяю руководителям, переход Мхитаряна – это хороший шаг вперед.

    – Впишется ли Мхитарян в систему «Динамо»?

    – Он неплохой футболист, с дриблингом. Все будет зависеть от его психологического состояния, человеческих качеств. В «Динамо» собрался дружный коллектив, как он в нем себя проявит – непонятно.

    • Ранее сообщалось, что «Динамо» хочет подписать Мхитаряна летом, когда у него истечет контракт с «Ромой».
    • В этом сезоне 33-летний армянский футболист забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 24 матчах.

    «Динамо» хочет подписать Мхитаряна летом

    «Спартак» – об интересе к Мхитаряну: «Информация не соответствует действительности»

    «Рома» не хочет продлевать контракт с Мхитаряном. Он может уйти в конце сезона

    Источник: «РБ Спорт»

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