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    Мартинес: «ЧМ-2022 может стать лучшим из тех, что мы видели»

    Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от чемпионата мира 2022 года.

    «На уровне сборных всегда звучали жалобы на усталость игроков. Думаю, этот чемпионат мира может стать лучшим из тех, что мы видели. Хотя бы из-за того, что физический уровень футболистов будет оптимальным.

    К старту турнира никто не проведет более 1000 игровых минут в сезоне. Это идеальный момент для всех, чтобы поехать играть за свою сборную», – сказал Мартинес.

    • Жеребьевка группового этапа ЧМ состоится 1 апреля.
    • Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

    Мартинес готов возглавить «Эвертон», но его вряд ли отпустят из сборной Бельгии

    «Эвертон» хочет вернуть тренера сборной Бельгии Мартинеса

    The Times: Джеррард, Эмери и Мартинес – основные претенденты на пост тренера «Ньюкасла»

    Источник: BBC

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    Сегодня, 13:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3892

      tarasofka 2 часа назад

      ссылку на тренера поправьте.

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