Мартинес: «ЧМ-2022 может стать лучшим из тех, что мы видели»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от чемпионата мира 2022 года.

«На уровне сборных всегда звучали жалобы на усталость игроков. Думаю, этот чемпионат мира может стать лучшим из тех, что мы видели. Хотя бы из-за того, что физический уровень футболистов будет оптимальным.

К старту турнира никто не проведет более 1000 игровых минут в сезоне. Это идеальный момент для всех, чтобы поехать играть за свою сборную», – сказал Мартинес.