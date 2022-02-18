Экс-агент Мартинеса – об интересе ЦСКА: «Думаю, это ошибка. Эмилиано – игрок не для России»

Марсело Симонян, бывший агент опорного полузащитника «Ред Булл Брагантино» Эмилиано Мартинеса, считает, что игрок не перейдет в ЦСКА.
«Эмилиано – больше не мой игрок, как и моего партнера Хуан Мануэля Арандильи – мы с ним уже не работаем.
Что касается информации про его переход в ЦСКА, думаю, это ошибка. Он игрок не для России», – сказал Симонян.
- Трансферное окно в России закрывается 22 февраля.
- Мартинес провел 13 матчей в чемпионате Бразилии в 2021 году.
- Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.
Источник: Sport24