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    Экс-агент Мартинеса – об интересе ЦСКА: «Думаю, это ошибка. Эмилиано – игрок не для России»

    Марсело Симонян, бывший агент опорного полузащитника «Ред Булл Брагантино» Эмилиано Мартинеса, считает, что игрок не перейдет в ЦСКА.

    «Эмилиано – больше не мой игрок, как и моего партнера Хуан Мануэля Арандильи – мы с ним уже не работаем.

    Что касается информации про его переход в ЦСКА, думаю, это ошибка. Он игрок не для России», – сказал Симонян.

    • Трансферное окно в России закрывается 22 февраля.
    • Мартинес провел 13 матчей в чемпионате Бразилии в 2021 году.
    • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +189

      RdAMR10 4 минуты назад

      Интересно, что имелось ввиду, «игрок не для России»? То, что он слишком хорош или слишком плох?)

      0
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      Рейтинг: +4515

      FENIX-SL 1 час назад

      в любой команде Ред Булла лучше чем в рпэл

      0
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