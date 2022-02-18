Экс-агент Мартинеса – об интересе ЦСКА: «Думаю, это ошибка. Эмилиано – игрок не для России»

Интересно, что имелось ввиду, «игрок не для России»? То, что он слишком хорош или слишком плох?)
Марсело Симонян, бывший агент опорного полузащитника «Ред Булл Брагантино» Эмилиано Мартинеса, считает, что игрок не перейдет в ЦСКА.
«Эмилиано – больше не мой игрок, как и моего партнера Хуан Мануэля Арандильи – мы с ним уже не работаем.
Что касается информации про его переход в ЦСКА, думаю, это ошибка. Он игрок не для России», – сказал Симонян.
- Трансферное окно в России закрывается 22 февраля.
- Мартинес провел 13 матчей в чемпионате Бразилии в 2021 году.
- Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.
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