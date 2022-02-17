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  • Сергеев: «Дзюба – топ-форвард, у которого можно поучиться. Конкуренция закаляет»

Сергеев: «Дзюба – топ-форвард, у которого можно поучиться. Конкуренция закаляет»

17 февраля 2022, 08:53
12

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о конкуренции с Артемом Дзюбой и Юри Алберто.

– В «Крыльях» ты был безоговорочным форвардом основы, а в «Зените» у тебя жесткая конкуренция – Артем Дзюба и Юри Алберто. Как ты оцениваешь свои шансы заиграть в основе уже весной?

– Очевидно, что Дзюба – топ-форвард, у которого можно поучиться. Недавно он побил рекорд по голам в чемпионатах России, это о многом говорит.

Юри Алберто тоже силен, он приехал из «Интернасьонала». Для меня это хорошо: конкуренция закаляет, помогает прогрессировать. Я готов к этому и понимаю, что надо делать.

– Как ты считаешь, в чем ты похож на конкурентов? В чем ты сильнее их?

– Никогда не оценивал себя. От нападающего что требуется? Голы, голы и еще раз голы. Все просто. В футбол сложно играть не надо. Каждый выполняет свою работу. Если все будут приносить пользу команде, она станет побеждать.

У всех форвардов есть свои сильные и слабые стороны. Артем – более габаритный нападающий, а мы с Юри чуть ниже ростом. Но и Артем может на скорости убежать, и мы можем выигрывать мячи вверху.

Понятно, что я уже не вырасту до двух метров, но во многом мне надо прибавлять: в верховой борьбе, в ударах с левой ноги, например.

  • Сергеев перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов».
  • Он забил 6 голов в 18 матчах РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Сергеев Иван Алберто Юри
Комментарии (12)
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R_a_i_n
1645077644
Зюба, последний футболист у которого нужно учиться чему-то. Лучше вообще сторониться этого человека.
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Hektor 84
1645084721
Бегающий шлюба? Та что вы там в питере курите? Он ползает как беременный таракан!!!
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Axe111
1645085075
Ахахахахаххаах
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nik55
1645085643
ты научишься у деревянного только др---ть
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paracetamol
1645088028
Зюба тебе не конкурент, а сотоварищ по забитию голов, надо контак налаживать, как Азмун. А вот Юрка - конкурент! Давай старайся, может сегодня выпустит Семак на 10 минут!
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Garrincha58
1645092616
Сергеев а чему ты научишься у Дзюбы толкаться локтями в штрафной но тебе это не поможет так как габаритами не вышел головой Дзюба играет так себе только за счёт роста и то не всегда поставленного удара у Дзюбы нет так что учиться у него нет смысла
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Hektor 84
1645304755
Шлюба тебя только дрочить научит
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