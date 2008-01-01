Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    2 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    3 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?

    Сергеев: «Дзюба – топ-форвард, у которого можно поучиться. Конкуренция закаляет»

    Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о конкуренции с Артемом Дзюбой и Юри Алберто.

    – В «Крыльях» ты был безоговорочным форвардом основы, а в «Зените» у тебя жесткая конкуренция – Артем Дзюба и Юри Алберто. Как ты оцениваешь свои шансы заиграть в основе уже весной?

    – Очевидно, что Дзюба – топ-форвард, у которого можно поучиться. Недавно он побил рекорд по голам в чемпионатах России, это о многом говорит.

    Юри Алберто тоже силен, он приехал из «Интернасьонала». Для меня это хорошо: конкуренция закаляет, помогает прогрессировать. Я готов к этому и понимаю, что надо делать.

    – Как ты считаешь, в чем ты похож на конкурентов? В чем ты сильнее их?

    – Никогда не оценивал себя. От нападающего что требуется? Голы, голы и еще раз голы. Все просто. В футбол сложно играть не надо. Каждый выполняет свою работу. Если все будут приносить пользу команде, она станет побеждать.

    У всех форвардов есть свои сильные и слабые стороны. Артем – более габаритный нападающий, а мы с Юри чуть ниже ростом. Но и Артем может на скорости убежать, и мы можем выигрывать мячи вверху.

    Понятно, что я уже не вырасту до двух метров, но во многом мне надо прибавлять: в верховой борьбе, в ударах с левой ноги, например.

    • Сергеев перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов».
    • Он забил 6 голов в 18 матчах РПЛ.

    Сергеев – о сборной России в стыках отбора ЧМ-2022: «Шансы есть»

    Сергеев: «Приоритет – играть в топ-лиге Европы. Мне нравится «Боруссия»

    Сергеев – о «Локо»: «Не было таких разговоров. Конкретное предложение было только от «Зенита»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:53
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14491

      Hektor 84 2 минуты назад

      Бегающий шлюба? Та что вы там в питере курите? Он ползает как беременный таракан!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28110

      silver29 1 час назад

      Что за пургу он несет ? Когда и от кого "артем" убегал ??????? Стоять и толкаться вот его тактика.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3824

      tarasofka > silver29 1 час назад

      пургу несёшь здесь ты. отмотай на 05:10

      https://www.youtube.com/watch?v=zUtuQicYxS8

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6560

      R_a_i_n > tarasofka 13 минут назад

      Ты дурак?? Или прикидываешься?? Где ты там видел как Зюба убегает??? Я видел трех сонных мух, в том числе Зюба.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6560

      R_a_i_n 2 часа назад

      Зюба, последний футболист у которого нужно учиться чему-то. Лучше вообще сторониться этого человека.

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94145
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68772
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru