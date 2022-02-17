Сергеев: «Дзюба – топ-форвард, у которого можно поучиться. Конкуренция закаляет»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о конкуренции с Артемом Дзюбой и Юри Алберто.

– В «Крыльях» ты был безоговорочным форвардом основы, а в «Зените» у тебя жесткая конкуренция – Артем Дзюба и Юри Алберто. Как ты оцениваешь свои шансы заиграть в основе уже весной?

– Очевидно, что Дзюба – топ-форвард, у которого можно поучиться. Недавно он побил рекорд по голам в чемпионатах России, это о многом говорит.

Юри Алберто тоже силен, он приехал из «Интернасьонала». Для меня это хорошо: конкуренция закаляет, помогает прогрессировать. Я готов к этому и понимаю, что надо делать.

– Как ты считаешь, в чем ты похож на конкурентов? В чем ты сильнее их?

– Никогда не оценивал себя. От нападающего что требуется? Голы, голы и еще раз голы. Все просто. В футбол сложно играть не надо. Каждый выполняет свою работу. Если все будут приносить пользу команде, она станет побеждать.

У всех форвардов есть свои сильные и слабые стороны. Артем – более габаритный нападающий, а мы с Юри чуть ниже ростом. Но и Артем может на скорости убежать, и мы можем выигрывать мячи вверху.

Понятно, что я уже не вырасту до двух метров, но во многом мне надо прибавлять: в верховой борьбе, в ударах с левой ноги, например.