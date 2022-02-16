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    Газизов предложил уменьшить число вылетающих из РПЛ клубов до одного

    Клубы РПЛ обсудят возможное изменение регламента лиги.

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов предложил сократить число вылетающих команд. По его мнению, напрямую РПЛ должна покидать только команда, занявшая последнее место. Клуб, занявший 15-е место, должен попадать в стыки, а команды с 13-го и 14-го мест должны оставаться в РПЛ.

    • Сейчас из РПЛ в ФНЛ напрямую вылетают две команды, занявшие 15-е и 16-е места.
    • Клубы, расположившиеся на 13-й и 14-й строчках, попадают в стыковые матчи с соперниками, занявшими 3-е и 4-е места в ФНЛ.
    • «Уфа» на данный момент занимает 15-е место.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    16.02.2022 23:21
    Комментарии6
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      Рейтинг: +14480

      Hektor 84 44 секунды назад

      Пнх

      0
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      Рейтинг: +906

      Artemka444 13 минут назад

      пусть себя сократит!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12892

      NewLife 28 минут назад

      Улетай туча!

      0
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      Рейтинг: +4513

      алдан2014 29 минут назад

      Чует что Уфа вылетит.

      2
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      Рейтинг: +14036

      житель СПб 55 минут назад

      Хоть Газизов тот еще человечище, но по этому вопросу я с ним согласен. А в этом году - вообще бы никого не изгонял, а 2 команды из ФНЛ добавил.

      0
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      Рейтинг: +22599

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      По мнению Газизова должна быть команда для битья?

      1
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