Газизов предложил уменьшить число вылетающих из РПЛ клубов до одного

Клубы РПЛ обсудят возможное изменение регламента лиги.

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов предложил сократить число вылетающих команд. По его мнению, напрямую РПЛ должна покидать только команда, занявшая последнее место. Клуб, занявший 15-е место, должен попадать в стыки, а команды с 13-го и 14-го мест должны оставаться в РПЛ.

Сейчас из РПЛ в ФНЛ напрямую вылетают две команды, занявшие 15-е и 16-е места.

Клубы, расположившиеся на 13-й и 14-й строчках, попадают в стыковые матчи с соперниками, занявшими 3-е и 4-е места в ФНЛ.

«Уфа» на данный момент занимает 15-е место.

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