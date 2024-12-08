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    • Газизов объяснил, почему Дзюба не перешел в «Динамо Мх»: «Выходили на Артема»

    Газизов объяснил, почему Дзюба не перешел в «Динамо Мх»: «Выходили на Артема»

    Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов высказался о форварде «Акрона» Артеме Дзюбе.

    – Удивляет ли вас такая результативность Дзюбы? Мог ли он летом оказаться в Махачкале?

    – Меня не удивляет его результативность. Это было видно. Как функционеру, который занимается трансферами, мне все было понятно.

    Это большой игрок и большой помощник. В Махачкалу он не хотел, мы выходили на него. Когда мы его хотели, еще до «Акрона», было много обсуждений, куда он перейдет.

    Я бы хотел и отметить «Акрон». Они молодцы – вышли из Первой лиги и показывают хорошую игру. Молодцы.

    • Дзюба пополнил «Акрон» в сентябре.
    • Контракт до лета.
    • Накануне Артем забил «Зениту» (2:1) в 18-м туре РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    serglider
    1733662790
    Рукоблуду остался забить один мяч до суммарного рекорда голов (клубы, сборная, еврокубки) Кержакова! Далее уже будет новое достижение... Если бы Карпуша не уперся рогом, принципиально не беря его в сборную, он бы уже год назад приодалел этот рубеж.
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