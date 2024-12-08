Газизов объяснил, почему Дзюба не перешел в «Динамо Мх»: «Выходили на Артема»

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов высказался о форварде «Акрона» Артеме Дзюбе.

– Удивляет ли вас такая результативность Дзюбы? Мог ли он летом оказаться в Махачкале?

– Меня не удивляет его результативность. Это было видно. Как функционеру, который занимается трансферами, мне все было понятно.

Это большой игрок и большой помощник. В Махачкалу он не хотел, мы выходили на него. Когда мы его хотели, еще до «Акрона», было много обсуждений, куда он перейдет.

Я бы хотел и отметить «Акрон». Они молодцы – вышли из Первой лиги и показывают хорошую игру. Молодцы.