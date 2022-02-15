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  • «Краснодар» заставил защитника Корнюшина подписать пустой контракт задним числом. Новый договор зарегистрировали в РФС без ведома игрока (Иван Карпов)

«Краснодар» заставил защитника Корнюшина подписать пустой контракт задним числом. Новый договор зарегистрировали в РФС без ведома игрока (Иван Карпов)

15 февраля 2022, 22:13
9

«Краснодар» подписал новый контракт с защитником Даниилом Корнюшиным без ведома игрока в обход регламента РПЛ, сообщает журналист Иван Карпов.

«Согласно регламенту по статусу и переходам РФС клуб не имеет права подписывать контракт с несовершеннолетним игроком более чем на три года. Соответственно, в 2019-м «Краснодар» заключил с тогда еще 17-летним Корнюшиным соглашение до лета 2022-го.

Но «Краснодар» решил схитрить: при подписании реального договора клуб заставляет воспитанников (и их родителей, как представителей) подписывать дополнительный документ – новый пустой контракт, в котором задним числом указаны только подписи коммерческого директора Фундукяна – представителя клуба – и родителей игрока.

Корнюшин не собирался продлевать с «Краснодаром» контракт, истекающий летом 2022-го. Но в январе Даниил и его отец узнали, что:

  • новый договор-то они уже «подписали».
  • контракт до лета 2024-го (который фейковый) зарегистрирован в РФС.
  • зарплата по новому контракту – в пять раз меньше.

Случай с Даниилом – далеко не единственный: на футбольном рынке говорят, что «Краснодар» поступает так с воспитанниками систематически.

Корнюшин и его отец попытались мирно решить с «Краснодаром» этот кейс. Но кубанцы отказались. По моим данным, клуб Галицкого не намерен давать ему играть – даже за «Краснодар-2». Сейчас Корнюшин в Турции на сборах с двойкой. И там он, вероятно, не получит примерно никакой практики.

Самое смешное в ситуации с фейковым пустым «контрактом» – номер паспорта игрока, указанный в нем. В «Краснодаре» не учли, что люди в 20 лет по российскому законодательству меняют паспорт. Но так как «договор» 2022 – 2024 был составлен еще в 2019-м, в нем красуется номер старого паспорта Корнюшина.

В ближайшее время «кейс Корнюшина» станет предметом рассмотрения в Палате РФС по разрешению споров.

Заседание должно было состояться 16 февраля. Но оно было перенесено из-за форс-мажора: глава Палаты Виктор Березов срочно улетел в Пекин для разбирательств по делу фигуристки Валиевой в CAS (его, кстати, выиграли – Камилу не отстранили до Олимпиады)», – написал Карпов в телеграме.

  • Корнюшин – воспитанник «Краснодара».
  • Он провел 5 матчей за основу клуба в этом сезоне.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Краснодар Корнюшин Даниил
Комментарии (9)
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Argon
1644953782
Попахивает правдоподобной ситуацией. Конкуренция в футболе высокая. В 17 лет любой подросток и его родители подпишут не два, а все 5 пустых контрактов.
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JTherry
1644955711
Галицкий "узаконил" рабство для воспитанников академии и все это - с интеллигентным выражением на морде лица...(( додумался заставлять молодых ребят подписывать "пустой" контракт... "добрейший миллиардер"...)
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Lilipyt
1644956124
С такой бизнес идей не удивительно, что он хочет на поле видеть 11 своих воспитанников
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житель СПб
1644970359
В чистом виде мошенничество, и подлог. Легко экспертиза установит сроки изготовления документов. Да и сюжет с номером паспорта - все вскрывает. А вот почему СК РФ прикрывает преступников? Непонятно!
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Добрый Бобер
1644982266
Обычная (не нормальная, а именно обычная) ситуация для российского бизнеса. Как говорится: "Слава богу, что 90-еы прошли..."
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Demgel
1644987179
Бредятина(((((Очередной фейспалм от нашего футбола.
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моэм
1644993526
То что Карпов , при 100% предоплате , может "прокукарекать" любую "лажу" , известно всем ... может это и есть просто "лажа" , но возможно и то что Карпов лишь звено в общем плане по дискредитации опасного конкурента для столичных жлобов...или дискредитации лично Галицкого вложившего в город , в стадион , в команду и школу ОГРОМНЫЕ ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ , чем резко выделяется на фоне вороватых руководителей города Краснодара , резонно опасающихся Галицкого как конкурента за кресло мэра например...потому и решивших нанести превентивный удар.
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Hektor 84
1645025998
Карпову в пьяном угаре что то приснилось
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