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    «Краснодар» заставил защитника Корнюшина подписать пустой контракт задним числом. Новый договор зарегистрировали в РФС без ведома игрока (Иван Карпов)

    «Краснодар» подписал новый контракт с защитником Даниилом Корнюшиным без ведома игрока в обход регламента РПЛ, сообщает журналист Иван Карпов.

    «Согласно регламенту по статусу и переходам РФС клуб не имеет права подписывать контракт с несовершеннолетним игроком более чем на три года. Соответственно, в 2019-м «Краснодар» заключил с тогда еще 17-летним Корнюшиным соглашение до лета 2022-го.

    Но «Краснодар» решил схитрить: при подписании реального договора клуб заставляет воспитанников (и их родителей, как представителей) подписывать дополнительный документ – новый пустой контракт, в котором задним числом указаны только подписи коммерческого директора Фундукяна – представителя клуба – и родителей игрока.

    Корнюшин не собирался продлевать с «Краснодаром» контракт, истекающий летом 2022-го. Но в январе Даниил и его отец узнали, что:

    • новый договор-то они уже «подписали».
    • контракт до лета 2024-го (который фейковый) зарегистрирован в РФС.
    • зарплата по новому контракту – в пять раз меньше.

    Случай с Даниилом – далеко не единственный: на футбольном рынке говорят, что «Краснодар» поступает так с воспитанниками систематически.

    Корнюшин и его отец попытались мирно решить с «Краснодаром» этот кейс. Но кубанцы отказались. По моим данным, клуб Галицкого не намерен давать ему играть – даже за «Краснодар-2». Сейчас Корнюшин в Турции на сборах с двойкой. И там он, вероятно, не получит примерно никакой практики.

    Самое смешное в ситуации с фейковым пустым «контрактом» – номер паспорта игрока, указанный в нем. В «Краснодаре» не учли, что люди в 20 лет по российскому законодательству меняют паспорт. Но так как «договор» 2022 – 2024 был составлен еще в 2019-м, в нем красуется номер старого паспорта Корнюшина.

    В ближайшее время «кейс Корнюшина» станет предметом рассмотрения в Палате РФС по разрешению споров.

    Заседание должно было состояться 16 февраля. Но оно было перенесено из-за форс-мажора: глава Палаты Виктор Березов срочно улетел в Пекин для разбирательств по делу фигуристки Валиевой в CAS (его, кстати, выиграли – Камилу не отстранили до Олимпиады)», – написал Карпов в телеграме.

    • Корнюшин – воспитанник «Краснодара».
    • Он провел 5 матчей за основу клуба в этом сезоне.

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    «Дело по одной статье, а отказ дается по другой». Юрист сообщил, что СК отказал отцу Корнюшина в возбуждении уголовного дела

    Юрист: «По словам «Краснодара», Корнюшин сам попросил уменьшить ему зарплату в пять раз»

    Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами

    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +908

      Lilipyt 5 минут назад

      С такой бизнес идей не удивительно, что он хочет на поле видеть 11 своих воспитанников

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      Рейтинг: +20846

      JTherry 11 минут назад

      Галицкий "узаконил" рабство для воспитанников академии и все это - с интеллигентным выражением на морде лица...(( додумался заставлять молодых ребят подписывать "пустой" контракт... "добрейший миллиардер"...)

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      Рейтинг: +1108

      Argon 44 минуты назад

      Попахивает правдоподобной ситуацией. Конкуренция в футболе высокая. В 17 лет любой подросток и его родители подпишут не два, а все 5 пустых контрактов.

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