Индзаги: «Ливерпуль» – фаворит в паре с «Интером». У них отличные игроки на каждой позиции»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о «Ливерпуле» перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Думаю, что «Ливерпуль» является фаворитом, но эти два матча еще надо сыграть. Нужно придерживаться своей манеры игры. Хочу, чтобы мои футболисты играли с чистой головой, потому что это может быть определяющим. Мы настроены на победу.

Мы смотрели и матчи «Ливерпуля» с «Миланом» в Лиге чемпионов, и их последние поединки на внутренней арене. У этой команды отличные игроки на каждой позиции и замечательный тренер. Если сделать неудачный пас, они тут же проведут контратаку.

Вирджил ван Дейк и Алиссон здорово вводят мяч в игру руками, кидая его очень далеко. Крайние защитники «Ливерпуля» невероятно быстры. В общем, этот соперник способен доставить неприятности на любом участке поля», – сказал Индзаги.