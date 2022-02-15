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    Сергеев – о сравнениях с Азмуном: «Мы с Алберто понимаем ответственность. Будем полностью отдаваться игре»

    Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался сравнениях с Сердаром Азмуном, который покинул клуб в январе.

    — Вы с Юри Алберто обречены на сравнение с Азмуном. Насколько вы понимаете ответственность за роль бомбардиров?

    — Мы с Юри понимаем ответственность. До этого был Азмун, который забивал множество мячей, приносил пользу.

    С нашей стороны могу обещать, что мы будем полностью отдаваться игре и выкладываться на сто процентов, забивать и отдавать результативные передачи. Главное, чтобы команда побеждала.

    • Сергеев заключил контракт с «Зенитом» до лета 2025 года.
    • Он перешел в петербургский клуб из «Крыльев Советов».
    • Сумма трансфера – 2,15 миллиона евро.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14415

      Hektor 84 48 минут назад

      Отдаваться шлюбе?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10414

      knikos > Hektor 84 24 минуты назад

      Кому футбол , а кому - кому бы отдаться ... такие разные ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58596

      portero 1 час назад

      Семак вот будет тебе шансы давать или только бразилам???

      3
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