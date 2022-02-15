Сергеев – о сравнениях с Азмуном: «Мы с Алберто понимаем ответственность. Будем полностью отдаваться игре»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался сравнениях с Сердаром Азмуном, который покинул клуб в январе.
— Вы с Юри Алберто обречены на сравнение с Азмуном. Насколько вы понимаете ответственность за роль бомбардиров?
— Мы с Юри понимаем ответственность. До этого был Азмун, который забивал множество мячей, приносил пользу.
С нашей стороны могу обещать, что мы будем полностью отдаваться игре и выкладываться на сто процентов, забивать и отдавать результативные передачи. Главное, чтобы команда побеждала.
- Сергеев заключил контракт с «Зенитом» до лета 2025 года.
- Он перешел в петербургский клуб из «Крыльев Советов».
- Сумма трансфера – 2,15 миллиона евро.
Источник: сайт «Зенита»