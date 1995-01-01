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    В «Химках» подтвердили интерес к форварду «Спартака» Руденко

    Член совета директоров «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию о желании клуба подписать нападающего «Спартака-2» Александра Руденко.

    «Александр – хороший нападающий, молодой. Но со «Спартаком» мы пока не договорились.

    Интерес с нашей стороны есть, но о полноценном трансфере говорить преждевременно», – сказал Терюшков.

    • Руденко не провел ни одного матча за главную команду «Спартака».
    • Его отдавали в аренду «Торпедо» и «Сочи».
    • Рыночная стоимость форварда – 750 тысяч евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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