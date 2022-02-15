В «Химках» подтвердили интерес к форварду «Спартака» Руденко

Член совета директоров «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию о желании клуба подписать нападающего «Спартака-2» Александра Руденко.
«Александр – хороший нападающий, молодой. Но со «Спартаком» мы пока не договорились.
Интерес с нашей стороны есть, но о полноценном трансфере говорить преждевременно», – сказал Терюшков.
- Руденко не провел ни одного матча за главную команду «Спартака».
- Его отдавали в аренду «Торпедо» и «Сочи».
- Рыночная стоимость форварда – 750 тысяч евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»