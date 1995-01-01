В «Химках» подтвердили интерес к форварду «Спартака» Руденко

Член совета директоров «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию о желании клуба подписать нападающего «Спартака-2» Александра Руденко.

«Александр – хороший нападающий, молодой. Но со «Спартаком» мы пока не договорились.

Интерес с нашей стороны есть, но о полноценном трансфере говорить преждевременно», – сказал Терюшков.

Руденко не провел ни одного матча за главную команду «Спартака».

Его отдавали в аренду «Торпедо» и «Сочи».

Рыночная стоимость форварда – 750 тысяч евро.

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