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    Форвард «Спартака» Руденко близок к переходу в «Химки»

    Нападающий «Спартака-2» Александр Руденко, вероятно, станет игроком «Химок».

    Футболист уже прошeл медицинский осмотр и в скором времени подпишет контракт.

    У московского клуба будет право обратного выкупа 22-летнего форварда.

    • Руденко не провел ни одного матча за главную команду «Спартака».
    • Его отдавали в аренду «Торпедо» и «Сочи».
    • Рыночная стоимость форварда – 750 тысяч евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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