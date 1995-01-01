Форвард «Спартака» Руденко близок к переходу в «Химки»

Нападающий «Спартака-2» Александр Руденко, вероятно, станет игроком «Химок».
Футболист уже прошeл медицинский осмотр и в скором времени подпишет контракт.
У московского клуба будет право обратного выкупа 22-летнего форварда.
- Руденко не провел ни одного матча за главную команду «Спартака».
- Его отдавали в аренду «Торпедо» и «Сочи».
- Рыночная стоимость форварда – 750 тысяч евро.
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