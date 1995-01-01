Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    2 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    3 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»

    Алип: «На сборе «Зенита» 2-3 раза созванивался с Бердыевым. Он мне помогает»

    Защитник Нуралы Алип, которого «Зенит» возьмет в аренду, рассказал о поддержке со стороны тренера «Кайрата» Курбана Бердыева.

    — Была информация, что тебя Сергею Семаку порекомендовал Курбан Бердыев. Это так?

    — Честно — ничего не знаю об этом. Я созванивался с Курбаном Бекиевичем перед первым сбором, он мне подсказал кое-какие моменты по игре в защите. Говорил: «Не бойся ничего, если что-то непонятно, то спрашивай у главного тренера: он — свой, был у меня в команде». В Дубае тоже два-три раза созванивались, он мне помогает.

    — Как он помог раскрыть лично тебя? В чем ты прибавил за полгода?

    — До приема мяча стал смотреть, куда отдать передачу. Он всегда мне это говорит: «До приема нужно оценить, что творится вокруг, и отдать пас в нужную сторону. Ты должен знать, что будешь дальше делать с мячом, пока не принял его».

    • В текущем сезоне Алип провел 13 матчей, забил гол.
    • 22-летний казахстанец стоит 1,7 миллиона евро.
    • Алип забил 2 гола за «Зенит» на сборах.

    Алип: «Хочется поиграть за рубежом. Примера – любимый чемпионат»

    Алип: «Вагнер Лав сказал Сантосу и Малкому: «Присмотрите за ним!» Вот мы и общаемся»

    Алип: «Когда мне было 10 лет, папы не стало. В 12 умерла мама»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:29
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5985

      Semenycch 41 минуту назад

      "Он — свой, был у меня в команде..."
      Эти слова дорогого стоят. Семак не только был в команде Бердыева, Семак был капитаном команды и они дважды в отличном стиле привели Рубин к чемпионству. Семак, настоящий Мужчина, который абсолютно свой в Питере приводит в Зенит свои старинные связи, свои добрые дружеские отношения.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15534

      paracetamol 1 час назад

      Курбан-оглы плохого не подскажет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      Аден 1 час назад

      по ходу Пердыйка и пристроила своего азиопа в бЗденитец, расстаться с карьерой но заработать.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15534

      paracetamol > Аден 1 час назад

      Чё, завидуешь, хрюша?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12137

      Fusballer > paracetamol 1 час назад

      Везде тебе "хрюши" мерещатся. Иди проспись!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94048
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68757
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru