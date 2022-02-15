Алип: «На сборе «Зенита» 2-3 раза созванивался с Бердыевым. Он мне помогает»

Защитник Нуралы Алип, которого «Зенит» возьмет в аренду, рассказал о поддержке со стороны тренера «Кайрата» Курбана Бердыева.

— Была информация, что тебя Сергею Семаку порекомендовал Курбан Бердыев. Это так?

— Честно — ничего не знаю об этом. Я созванивался с Курбаном Бекиевичем перед первым сбором, он мне подсказал кое-какие моменты по игре в защите. Говорил: «Не бойся ничего, если что-то непонятно, то спрашивай у главного тренера: он — свой, был у меня в команде». В Дубае тоже два-три раза созванивались, он мне помогает.

— Как он помог раскрыть лично тебя? В чем ты прибавил за полгода?

— До приема мяча стал смотреть, куда отдать передачу. Он всегда мне это говорит: «До приема нужно оценить, что творится вокруг, и отдать пас в нужную сторону. Ты должен знать, что будешь дальше делать с мячом, пока не принял его».