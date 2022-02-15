Алип: «Когда мне было 10 лет, папы не стало. В 12 умерла мама»

Защитник «Кайрата» Нуралы Алип, которого «Зенит» возьмет в аренду, рассказал о том, как остался сиротой в 12 лет.

— Ты из Актау, с берега Каспия. Почему ты выбрал именно футбол?

— Когда отец был жив, он отдал меня на вольную борьбу. Мне было восемь лет, я дома лежал, ничего не делал, а папа хотел меня куда-то отдать. А возле дома у нас было футбольное поле — точнее, бетонка. И я часто там с пацанами пинал мяч.

Папа видел, что футбол меня привлекает больше, и решил записать в секцию. В 10 лет папы не стало. Когда мне было 12, мама умерла от сердечного приступа. Я продолжал заниматься футболом в Актау.

А через три года, в 2015-м, меня и еще двух ребят отправили в академию «Кайрата» на просмотр. Дали нам неделю, двое поступили, а один не попал.