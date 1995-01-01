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    Алип: «Когда мне было 10 лет, папы не стало. В 12 умерла мама»

    Защитник «Кайрата» Нуралы Алип, которого «Зенит» возьмет в аренду, рассказал о том, как остался сиротой в 12 лет.

    — Ты из Актау, с берега Каспия. Почему ты выбрал именно футбол?

    — Когда отец был жив, он отдал меня на вольную борьбу. Мне было восемь лет, я дома лежал, ничего не делал, а папа хотел меня куда-то отдать. А возле дома у нас было футбольное поле — точнее, бетонка. И я часто там с пацанами пинал мяч.

    Папа видел, что футбол меня привлекает больше, и решил записать в секцию. В 10 лет папы не стало. Когда мне было 12, мама умерла от сердечного приступа. Я продолжал заниматься футболом в Актау.

    А через три года, в 2015-м, меня и еще двух ребят отправили в академию «Кайрата» на просмотр. Дали нам неделю, двое поступили, а один не попал.

    • В текущем сезоне Алип провел 13 матчей, забил гол.
    • 22-летний казахстанец стоит 1,7 миллиона евро.
    • Алип забил 2 гола за «Зенит» на сборах.

    Алип: «Хочется поиграть за рубежом. Примера – любимый чемпионат»

    Алип: «Вагнер Лав сказал Сантосу и Малкому: «Присмотрите за ним!» Вот мы и общаемся»

    Алип: «На сборе «Зенита» 2-3 раза созванивался с Бердыевым. Он мне помогает»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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