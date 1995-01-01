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    Алип: «До Петербурга двое суток добирался. На границе спрашивали, участвовал ли я в митингах»

    Защитник Нуралы Алип, которого собирается арендовать «Зенит», рассказал о своей дороге в Санкт-Петербург из Казахстана.

    – Нуралы, как ты узнал, что «Зенит» берет тебя на просмотр?

    – 22 декабря у меня день рождения. И в этот день мне позвонил президент «Кайрата» Кайрат Советаевич Боранбаев.

    Он поздравил меня и сказал: «В январе готовься к «Зениту», едешь на просмотр». В начале года он мне снова позвонил – 4 или 5 января.

    – В Казахстане как раз начались протесты.

    – Да, страшно было. Я находился в родном Актау, на берегу Каспия. Президент до меня дозвонился из Алма-Аты и сразу сказал, что я должен 11 января прилететь в Питер, а 13-го пройти медосмотр.

    А аэропорты закрыты, как я доберусь? Когда в Актау открылся аэропорт, я отправился в дорогу. Пришлось сперва лететь в Шымкент два часа, а оттуда в Алма-Ату на такси, я там паспорт забыл.

    – Как забыл?

    – Изначально мне никто ничего не говорил, и я оставил паспорт в Алма-Ате, где играет «Кайрат», а сам отправился в родной Актау. По Казахстану можно летать по удостоверению личности, а уже за рубежом необходим паспорт.

    В Алма-Ату я добирался восемь часов, забрал паспорт и пересел на другое такси – в Бишкек, это Киргизия. Туда ехал четыре часа, причем на границе стояли военные. На казахстанской границе меня спокойно пропустили, а на киргизской вопросы задавали.

    – Какие?

    – «Участвовали ли в митингах?». И подобные. Нам еще надо было успеть до 11 часов вечера, потому что в это время начинался комендантский час.

    В Бишкеке переночевал и оттуда полетел в Москву. Ну и из Москвы – в Питер. В сумме около двух суток добирался.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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