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    Тихонов: «Не все хотели, чтобы Витория работал в «Спартаке». Это понятно по трансферам»

    Экс-тренер «Астаны» Андрей Тихонов высказался о бывшем главном тренере «Спартака» Руе Витории.

    «Не все, наверное, хотели, чтобы Витория работал в «Спартаке». Это понятно хотя бы по трансферам – посмотрите, сколько сейчас новичков, и сколько было у Витории.

    Португалец добился определенного результата – в РПЛ плохо, но в Лиге Европы отличный результат. Но мы можем говорить свое мнение, а у владельца клуба есть право принимать решение.

    Был Витория, сейчас Ваноли – футболисты должны выходить и давать результат. А Виторию я очень уважаю. Футболистов ему новых не дали, но ни одного плохого слова о клубе и футболистах мы не услышали», – сказал Тихонов.

    • В декабре вместо Витории «Спартак» возглавил Паоло Ваноли.
    • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
    • Команда сыграет в 1/8 финала Лиги Европы.

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    Источник: «РБ Спорт»

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