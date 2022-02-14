Тихонов: «Не все хотели, чтобы Витория работал в «Спартаке». Это понятно по трансферам»

Экс-тренер «Астаны» Андрей Тихонов высказался о бывшем главном тренере «Спартака» Руе Витории.

«Не все, наверное, хотели, чтобы Витория работал в «Спартаке». Это понятно хотя бы по трансферам – посмотрите, сколько сейчас новичков, и сколько было у Витории.

Португалец добился определенного результата – в РПЛ плохо, но в Лиге Европы отличный результат. Но мы можем говорить свое мнение, а у владельца клуба есть право принимать решение.

Был Витория, сейчас Ваноли – футболисты должны выходить и давать результат. А Виторию я очень уважаю. Футболистов ему новых не дали, но ни одного плохого слова о клубе и футболистах мы не услышали», – сказал Тихонов.