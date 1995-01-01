Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    2 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    3 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе

    Семин – об Алберто в «Зените»: «Бразильцы в наших командах – всегда риск»

    Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин поделился мнением о трансфере форварда Юри Алберто в «Зенит».

    – На замену Азмуну «Зенит» купил Юри Алберто – нападающего без опыта выступлений в Европе. Его приезд прямиком из Бразилии – дополнительный риск?

    – Это непредсказуемо. Бразильцы в наших командах – всегда риск. Предугадать, как они вольются в команду, как быстро адаптируются и насколько смогут себя в России реализовать, невозможно.

    Ведь они оказываются на другом полушарии, в непривычном климате, у них другой характер! Поэтому в покупке скандинавских игроков или, например, чешских, по сравнению с бразильцами, риска вообще почти нет.

    Но бразильцы это перекрывают футбольными качествами. Талантливых игроков в Бразилии очень много.

    – Новичок стал уже пятым игроком «Зенита» из этой страны. Есть опасность появления отдельной диаспоры в команде?

    – Пятеро из одной страны – это много. Тем более если это иностранцы с другого континента.

    Как бразильская пятерка будет оказывать влияние на «Зенит», не возникнет ли опасность появления отдельной диаспоры – во многом зависит от руководства клуба. Как оно будет контролировать ситуацию, относиться к бразильцам.

    • По данным Transfermarkt, «Зенит» купил Алберто за 25 миллионов евро.
    • Стороны заключили контракт до июня 2027 года.

    Семак: «Юри Алберто нужно прибавить в реализации»

    Юри Алберто – о своем имени: «Родители выбрали, ведь в России так называли наследников престола»

    Алберто: «Шел в зал, когда узнал о предложении «Зенита». После этого стал работать втройне»

    Источник: «Спорт уик-энд»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:49
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93995
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68751
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru