Семин – об Алберто в «Зените»: «Бразильцы в наших командах – всегда риск»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин поделился мнением о трансфере форварда Юри Алберто в «Зенит».

– На замену Азмуну «Зенит» купил Юри Алберто – нападающего без опыта выступлений в Европе. Его приезд прямиком из Бразилии – дополнительный риск?

– Это непредсказуемо. Бразильцы в наших командах – всегда риск. Предугадать, как они вольются в команду, как быстро адаптируются и насколько смогут себя в России реализовать, невозможно.

Ведь они оказываются на другом полушарии, в непривычном климате, у них другой характер! Поэтому в покупке скандинавских игроков или, например, чешских, по сравнению с бразильцами, риска вообще почти нет.

Но бразильцы это перекрывают футбольными качествами. Талантливых игроков в Бразилии очень много.

– Новичок стал уже пятым игроком «Зенита» из этой страны. Есть опасность появления отдельной диаспоры в команде?

– Пятеро из одной страны – это много. Тем более если это иностранцы с другого континента.

Как бразильская пятерка будет оказывать влияние на «Зенит», не возникнет ли опасность появления отдельной диаспоры – во многом зависит от руководства клуба. Как оно будет контролировать ситуацию, относиться к бразильцам.