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  • Семин – об Алберто в «Зените»: «Бразильцы в наших командах – всегда риск»

Семин – об Алберто в «Зените»: «Бразильцы в наших командах – всегда риск»

12 февраля 2022, 12:49
3

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин поделился мнением о трансфере форварда Юри Алберто в «Зенит».

– На замену Азмуну «Зенит» купил Юри Алберто – нападающего без опыта выступлений в Европе. Его приезд прямиком из Бразилии – дополнительный риск?

– Это непредсказуемо. Бразильцы в наших командах – всегда риск. Предугадать, как они вольются в команду, как быстро адаптируются и насколько смогут себя в России реализовать, невозможно.

Ведь они оказываются на другом полушарии, в непривычном климате, у них другой характер! Поэтому в покупке скандинавских игроков или, например, чешских, по сравнению с бразильцами, риска вообще почти нет.

Но бразильцы это перекрывают футбольными качествами. Талантливых игроков в Бразилии очень много.

– Новичок стал уже пятым игроком «Зенита» из этой страны. Есть опасность появления отдельной диаспоры в команде?

– Пятеро из одной страны – это много. Тем более если это иностранцы с другого континента.

Как бразильская пятерка будет оказывать влияние на «Зенит», не возникнет ли опасность появления отдельной диаспоры – во многом зависит от руководства клуба. Как оно будет контролировать ситуацию, относиться к бразильцам.

  • По данным Transfermarkt, «Зенит» купил Алберто за 25 миллионов евро.
  • Стороны заключили контракт до июня 2027 года.

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Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Алберто Юри Семин Юрий
Комментарии (3)
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portero
1644663807
Уже скоро игра с Бетисом, вот и посмотрим на бразил...
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petrucho-spb
1644682357
Практика доказывает обратное. Большентво бразил, первые кто заиграли это по-моему ЦСКА, были только со знаком +. В то время вообще у Цска были сильные трансферы.
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