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    Сорокин – о 0:3 от «Зенита»: «Бутылка залетела в раздевалку раньше, чем зашел Гончаренко. Потом он рассказывал, как меня «любит»

    Защитник «Краснодара» Егор Сорокин вспомнил, как в прошлом году его команда пропустила за первый тайм три гола от «Зенита». Краснодарцев тренировал Виктор Гончаренко.

    – Что происходило в перерыве того матча с «Зенитом»?

    – Сначала в раздевалку залетела бутылка – она попала в планшет с фишками. Потом зашел Виктор Михайлович и половину перерыва рассказывал, как меня «любит».

    – Можешь перевести это на печатный русский?

    – Были две глобальные претензии. Во-первых, по голу Сердара Азмуна. Не хочу оправдываться, но я с Эмиром Спайичем не провел вместе ни одной товарищеской игры. А если человек двигается с мячом, видя все поле, и на него нет давления, как центральный защитник я буду чуть-чуть отступать назад, потому что может пойти любая передача – за спину или еще куда-то. А он в тот момент начал поджимать и получилось так, что между мной и Спайичем образовалась зона, в которой Азмун был один. Он получил мяч, и «Зенит» забил.

    По второму голу тоже были претензии – когда не подстраховал Тонни Вилену при длинной передаче. Словом, исходя из этих двух ситуаций тренер принял решение меня поменять.

    • Гончаренко покинул «Краснодар» в январе.
    • Его сменил немец Дани Фарке.
    • «Краснодар» идет в РПЛ 5-м.

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    Источник: «Матч ТВ»

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