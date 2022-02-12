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  • Сорокин – о 0:3 от «Зенита»: «Бутылка залетела в раздевалку раньше, чем зашел Гончаренко. Потом он рассказывал, как меня «любит»

Сорокин – о 0:3 от «Зенита»: «Бутылка залетела в раздевалку раньше, чем зашел Гончаренко. Потом он рассказывал, как меня «любит»

12 февраля 2022, 00:06
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Защитник «Краснодара» Егор Сорокин вспомнил, как в прошлом году его команда пропустила за первый тайм три гола от «Зенита». Краснодарцев тренировал Виктор Гончаренко.

– Что происходило в перерыве того матча с «Зенитом»?

– Сначала в раздевалку залетела бутылка – она попала в планшет с фишками. Потом зашел Виктор Михайлович и половину перерыва рассказывал, как меня «любит».

– Можешь перевести это на печатный русский?

– Были две глобальные претензии. Во-первых, по голу Сердара Азмуна. Не хочу оправдываться, но я с Эмиром Спайичем не провел вместе ни одной товарищеской игры. А если человек двигается с мячом, видя все поле, и на него нет давления, как центральный защитник я буду чуть-чуть отступать назад, потому что может пойти любая передача – за спину или еще куда-то. А он в тот момент начал поджимать и получилось так, что между мной и Спайичем образовалась зона, в которой Азмун был один. Он получил мяч, и «Зенит» забил.

По второму голу тоже были претензии – когда не подстраховал Тонни Вилену при длинной передаче. Словом, исходя из этих двух ситуаций тренер принял решение меня поменять.

  • Гончаренко покинул «Краснодар» в январе.
  • Его сменил немец Дани Фарке.
  • «Краснодар» идет в РПЛ 5-м.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига Краснодар Сорокин Егор Гончаренко Виктор
Комментарии (3)
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Жорик кекс обжорик
1644618169
Ну за дело же люлей дал, какие вопросы?
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portero
1644664583
Ну млин нельзя по раздолбайски выходить на поле, может до игры надо бутылками кидаться, чтоб лучше играли ??? Надеюсь немец найдёт мотивацию, для игроков и выкинет раздолбаев...
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