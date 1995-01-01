Нобоа останется в РПЛ минимум до 38 лет. Его контракт с «Сочи» продлился автоматически

Полузащитник Кристиан Нобоа будет играть за «Сочи» до лета 2023 года.
– Какие у тебя планы? Что с контрактом?
– Еще полтора года проведу в Сочи. Текущий договор автоматически продлился на год после того, как я провел 50 процентов матчей в чемпионате (Нобоа провел 16 матчей – прим. «Бомбардира»).
Мне очень нравится в Сочи – и в клубе, и в городе. Чувствую себя счастливым и с удовольствием останусь на следующий сезон.
- В апреле Нобоа исполнится 37 лет.
- Он провел 16 матчей в этом сезоне РПЛ, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.
- «Сочи» ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ.
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