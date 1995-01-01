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    Нобоа останется в РПЛ минимум до 38 лет. Его контракт с «Сочи» продлился автоматически

    Полузащитник Кристиан Нобоа будет играть за «Сочи» до лета 2023 года.

    – Какие у тебя планы? Что с контрактом?

    – Еще полтора года проведу в Сочи. Текущий договор автоматически продлился на год после того, как я провел 50 процентов матчей в чемпионате (Нобоа провел 16 матчей – прим. «Бомбардира»).

    Мне очень нравится в Сочи – и в клубе, и в городе. Чувствую себя счастливым и с удовольствием останусь на следующий сезон.

    • В апреле Нобоа исполнится 37 лет.
    • Он провел 16 матчей в этом сезоне РПЛ, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.
    • «Сочи» ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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