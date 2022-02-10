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    Мозес – о продлении контракта со «Спартаком»: «Я правда счастлив быть здесь»

    Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал продление контракта с клубом до 2024 года.

    «Сегодня я могу с полной уверенностью сказать, что «Спартак» – это мой клуб. С первого дня и до этого момента меня все устраивает.

    Это большой клуб, и я счастлив быть частью красно-белой семьи как минимум до 2024 года. С удовольствием продолжу помогать команде добиваться своих целей.

    Полюбил каждого в «Спартаке». Я правда счастлив быть здесь!

    Здорово, что теперь с нами Паоло Ваноли – топ-тренер, которого я отлично знаю по «Интеру» и «Челси». Мы работали вместе около трех лет, сейчас это мне сильно помогает. И я сделаю все, чтобы все вместе мы пришли к успеху!» – сказал футболист.

    • Нигериец выступает за «Спартак» с октября 2020 года.
    • Мозес забил 6 голов и сделал 8 ассистов в 42 матчах.

    «Спартак» продлил контракт с Мозесом до 2024 года

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    Источник: сайт «Спартака»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10854

      playsh 50 минут назад

      Добро пожаловать,Виктор.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15485

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Давай , только без расслабона !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13803

      житель СПб 1 час назад

      Думаю, это хорошее продление для Спартака. Когда Мозес в форме и в желании - он играет отлично.

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