Мозес – о продлении контракта со «Спартаком»: «Я правда счастлив быть здесь»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал продление контракта с клубом до 2024 года.

«Сегодня я могу с полной уверенностью сказать, что «Спартак» – это мой клуб. С первого дня и до этого момента меня все устраивает.

Это большой клуб, и я счастлив быть частью красно-белой семьи как минимум до 2024 года. С удовольствием продолжу помогать команде добиваться своих целей.

Полюбил каждого в «Спартаке». Я правда счастлив быть здесь!

Здорово, что теперь с нами Паоло Ваноли – топ-тренер, которого я отлично знаю по «Интеру» и «Челси». Мы работали вместе около трех лет, сейчас это мне сильно помогает. И я сделаю все, чтобы все вместе мы пришли к успеху!» – сказал футболист.