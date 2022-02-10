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  • Мозес – о продлении контракта со «Спартаком»: «Я правда счастлив быть здесь»

Мозес – о продлении контракта со «Спартаком»: «Я правда счастлив быть здесь»

10 февраля 2022, 22:23
6

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал продление контракта с клубом до 2024 года.

«Сегодня я могу с полной уверенностью сказать, что «Спартак» – это мой клуб. С первого дня и до этого момента меня все устраивает.

Это большой клуб, и я счастлив быть частью красно-белой семьи как минимум до 2024 года. С удовольствием продолжу помогать команде добиваться своих целей.

Полюбил каждого в «Спартаке». Я правда счастлив быть здесь!

Здорово, что теперь с нами Паоло Ваноли – топ-тренер, которого я отлично знаю по «Интеру» и «Челси». Мы работали вместе около трех лет, сейчас это мне сильно помогает. И я сделаю все, чтобы все вместе мы пришли к успеху!» – сказал футболист.

  • Нигериец выступает за «Спартак» с октября 2020 года.
  • Мозес забил 6 голов и сделал 8 ассистов в 42 матчах.

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Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Мозес Виктор
Комментарии (6)
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житель СПб
1644522149
Думаю, это хорошее продление для Спартака. Когда Мозес в форме и в желании - он играет отлично.
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Persona_non_Grata
1644522492
Давай , только без расслабона !!!
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Plyash
1644523573
Добро пожаловать,Виктор.
Ответить
Дядя Серёжа
1644542812
Такой дядька нужен в команде
Ответить
JTherry
1644561557
Виктор - топ-игрок, правильно сделали, что переподписали, таких игроков терять нельзя...
Ответить
zigbert
1644563063
В его действиях на поле заметен почерк мастера. Ты сделал правильное решение Виктор.
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