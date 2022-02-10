Мозес – о продлении контракта со «Спартаком»: «Я правда счастлив быть здесь»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал продление контракта с клубом до 2024 года.
«Сегодня я могу с полной уверенностью сказать, что «Спартак» – это мой клуб. С первого дня и до этого момента меня все устраивает.
Это большой клуб, и я счастлив быть частью красно-белой семьи как минимум до 2024 года. С удовольствием продолжу помогать команде добиваться своих целей.
Полюбил каждого в «Спартаке». Я правда счастлив быть здесь!
Здорово, что теперь с нами Паоло Ваноли – топ-тренер, которого я отлично знаю по «Интеру» и «Челси». Мы работали вместе около трех лет, сейчас это мне сильно помогает. И я сделаю все, чтобы все вместе мы пришли к успеху!» – сказал футболист.
- Нигериец выступает за «Спартак» с октября 2020 года.
- Мозес забил 6 голов и сделал 8 ассистов в 42 матчах.
Источник: сайт «Спартака»