Фернандес: «ЦСКА к матчу со «Спартаком» выйдет на стопроцентный уровень функциональной готовности»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился мнением о подготовке команды ко второй части сезона.

– На втором сборе ЦСКА провел три игры, добившись трех побед с минимальным преимуществом. По-вашему, насколько важно побеждать в контрольных поединках?

– Я думаю, что результаты таких матчей вторичны. Самое главное, чтобы мы хорошо тренировались и набирали кондиции.

Нет смысла делать все, чтобы выигрывать все встречи на сборах, а потом оказаться не готовыми к официальным матчам. Поэтому мы сейчас усиленно готовимся, тренируемся.

Без сомнения, когда мы выходим на товарищеский матч, то выкладываемся полностью и показываем тот максимум, который есть на данный момент. Расцениваем каждую игру, как очень серьезное испытание.

Понятно, что пока мы не готовы на сто процентов. Задача в том, чтобы на каждой тренировке, в каждой товарищеской игре выложиться по максимуму, отработать все, что запланировал тренерский штаб.

Сейчас идет подготовительный период, команда серьезно работает. Мы прекрасно понимаем, насколько сложные матчи нас ожидают во второй части сезона.

– Как оцениваете уровень готовности на данный момент? И команды в целом, и свой в частности?

– Чувствую себя хорошо, но пока, как уже говорил, не на сто процентов. Сейчас у нас два выходных, потом мы вернемся на третий сбор. И уже после него полностью наберем все кондиции.

Не сомневаюсь: к первой официальной игре года против «Спартака» команда выйдет на стопроцентный уровень функциональной готовности.