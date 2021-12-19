Савин: «Понятие «футбольный агент» в России изнасиловано. Они зарабатывают сомнительно»

Владелец клуба ФНЛ 2 «Красава» Евгений Савин высказался об агентах в российском футболе после назначения на пост спортивного директора клуба бывшего украинского агента Александра Панкова.

– Евгений, вы довольно часто противопоставляли клуб агентам. Говорили: в «Красаву» приходят игроки, которые агентам не нужны. И… ставите спортивным директором агента. Нет противоречия?

– Понятие «футбольный агент» в России очень сильно изнасиловано. Если человек профессионал с хорошей репутацией и может помочь нам – почему нет? Мое отношение к профессии агента – плохое. У нее очень хреновый шлейф, деньги зарабатывают крайне сомнительно.

Но так нельзя говорить про всех агентов. Александр перешел из другого рынка, готов приносить пользу клубу, при этом не имея личных интересов – я других таких примеров и не знаю.

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