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    Семенов: «Черчесов меняется в лучшую сторону. Европеизировался, что ли»

    Защитник «Ахмата» Андрей Семенов высказался о главном тренер «Ференцвароша» Станиславе Черчесове.

    – Черчесов – особенный тренер в вашей карьере и жизни?

    – Да.

    – Не каждому удаeтся сработаться с ним. У вас проблем не возникало?

    – Нет, у меня никогда со Станиславом Саламовичем проблем не было. Он очень требовательный тренер, но, судя по различным интервью, тоже меняется, и, наверное, в лучшую сторону.

    Европеизировался, что ли. После работы за рубежом у него вроде бы больше общения стало с футболистами. Я не знаю, каким он был, например, в «Спартаке», но мне с этим человеком очень комфортно работалось.

    • В воскресенье «Ференцварош» разгромно проиграл «Пакшу» (0:3) в чемпионате Венгрии.
    • Клуб назначил Черчесова 20 декабря, после чего потерпел 2 поражения в 3 матчах.

    Черчесов: «Ференцварош» намерен выиграть Кубок Венгрии»

    Черчесов – о тренере сборной Польши Михневиче: «Наверное, у него в России есть друзья и советники»

    Уткин: «Черчесов запретил слово «проблема», а оправдывается им уже в третий раз. Что это? Старость, деменция?»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10750

      playsh 25 минут назад

      "Европеизировался"...Ты где школу заканчивал,двоечник.Скорее всего ту же,где и Стас - в горах среди баранов.

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      Рейтинг: +1369

      Тазит > playsh 10 минут назад

      Он воспитанник московского Спартака, среди других животных рос.
      А что не так с этим словом, умник?

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