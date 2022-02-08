Семенов: «Черчесов меняется в лучшую сторону. Европеизировался, что ли»

Защитник «Ахмата» Андрей Семенов высказался о главном тренер «Ференцвароша» Станиславе Черчесове.
– Черчесов – особенный тренер в вашей карьере и жизни?
– Да.
– Не каждому удаeтся сработаться с ним. У вас проблем не возникало?
– Нет, у меня никогда со Станиславом Саламовичем проблем не было. Он очень требовательный тренер, но, судя по различным интервью, тоже меняется, и, наверное, в лучшую сторону.
Европеизировался, что ли. После работы за рубежом у него вроде бы больше общения стало с футболистами. Я не знаю, каким он был, например, в «Спартаке», но мне с этим человеком очень комфортно работалось.
- В воскресенье «Ференцварош» разгромно проиграл «Пакшу» (0:3) в чемпионате Венгрии.
- Клуб назначил Черчесова 20 декабря, после чего потерпел 2 поражения в 3 матчах.
Источник: «Чемпионат»