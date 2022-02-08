Семенов: «Черчесов меняется в лучшую сторону. Европеизировался, что ли»

Защитник «Ахмата» Андрей Семенов высказался о главном тренер «Ференцвароша» Станиславе Черчесове.

– Черчесов – особенный тренер в вашей карьере и жизни?

– Да.

– Не каждому удаeтся сработаться с ним. У вас проблем не возникало?

– Нет, у меня никогда со Станиславом Саламовичем проблем не было. Он очень требовательный тренер, но, судя по различным интервью, тоже меняется, и, наверное, в лучшую сторону.

Европеизировался, что ли. После работы за рубежом у него вроде бы больше общения стало с футболистами. Я не знаю, каким он был, например, в «Спартаке», но мне с этим человеком очень комфортно работалось.