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    Эджуке – об 1:4 с «Сочи»: «Это было жестоко и безжалостно. Сплошная катастрофа»

    Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке назвал матчи против «Рубина» (0:1) и «Сочи» (1:4) главными разочарованиями этого сезона РПЛ.

    — Какая игра в этом сезоне — твое главное разочарование?

    — «Рубин». Это было просто ужасно! Мы контролировали мяч всю игру, и тут, бац, на последней минуте пропустили! В той игре я ни разу не видел, чтобы «Рубин» нас в чем-то превосходил. И тут этот гол. Просто сумасшествие!

    А «Сочи»… Это было жестоко и безжалостно. Для меня это просто необъяснимо. Словами эмоции не передать. Та игра — сплошная катастрофа. Не важно, везет ли «Сочи» в каких-то моментах, или они и правда превосходят многие клубы России по силе и качеству.

    Эти ребята все еще в тройке таблицы. Потрясающая команда, но я уверен: мы можем обойти «Сочи».

    • В этом сезоне Эджуке забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 18 матчах.
    • Его контракт с ЦСКА летом 2024 года.

    Эджуке: «Зенит» немного вырвался вперед, но все может измениться. Хоп, и ЦСКА уже там!»

    Эджуке прибыл на сбор ЦСКА после вылета сборной Нигерии из Кубка Африки

    Кубок Африки. Египет после победы над Суданом вышел в плей-офф; Нигерия обыграла Гвинею-Бисау, Эджуке провел 57 минут

    Источник: Sport24

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