Вратарь «Оренбурга» Гошев: «В интернате «Ростова» зимой могло не быть отопления, кормили плохо. Из котлеты по-киевски вываливалась муха»

Голкипер «Оренбурга» Евгений Гошев рассказал об условиях в интернате «Ростова».

– Из Воронежа ты поехал в «Ростов». Какие условия были там в интернате?

— Ужасные. Зимой могло не быть отопления — помогал только обогреватель, на колесиках такой. Кормили плохо. Была ситуация, когда парень постарше забрал у меня кусок масла. Последний, который я уже намазал на хлеб. Я встал и треснул ему. Помахались.

Еще как было: берешь котлету по-киевски (ее давали по четвергам), разрезаешь. Вытекает масло, а с ним вываливается и муха. А были курьезы и похлеще.

— Как на тебя повлияли те условия?

— Для одних ребят это было плохо: оторвались от родителей, делали, что хотели. Кто-то начал пить и курить. Такие соблазны были и у меня, но не затянуло.

Наоборот, интернат пошел на пользу. Плюс я хорошо учился. Уже тогда понимал: школа нужна. Когда готовился к ЕГЭ, не нанимал репетиторов, родители никогда ни с кем не договаривались. Я все делал сам. Русский сдал на семьдесят баллов, английский так же, математику на пятьдесят. В итоге поступил туда, куда хотел.