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    Вратарь «Оренбурга» Гошев: «В интернате «Ростова» зимой могло не быть отопления, кормили плохо. Из котлеты по-киевски вываливалась муха»

    Голкипер «Оренбурга» Евгений Гошев рассказал об условиях в интернате «Ростова».

    – Из Воронежа ты поехал в «Ростов». Какие условия были там в интернате?

    — Ужасные. Зимой могло не быть отопления — помогал только обогреватель, на колесиках такой. Кормили плохо. Была ситуация, когда парень постарше забрал у меня кусок масла. Последний, который я уже намазал на хлеб. Я встал и треснул ему. Помахались.

    Еще как было: берешь котлету по-киевски (ее давали по четвергам), разрезаешь. Вытекает масло, а с ним вываливается и муха. А были курьезы и похлеще.

    — Как на тебя повлияли те условия?

    — Для одних ребят это было плохо: оторвались от родителей, делали, что хотели. Кто-то начал пить и курить. Такие соблазны были и у меня, но не затянуло.

    Наоборот, интернат пошел на пользу. Плюс я хорошо учился. Уже тогда понимал: школа нужна. Когда готовился к ЕГЭ, не нанимал репетиторов, родители никогда ни с кем не договаривались. Я все делал сам. Русский сдал на семьдесят баллов, английский так же, математику на пятьдесят. В итоге поступил туда, куда хотел.

    • 24-летний игрок выступает в Оренбурге с 2020 года.
    • Он стоит 200 тысяч евро.
    • С 2015 по 2018 год Гошев был в системе «Ростова».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 19:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +636

      sined1951 36 минут назад

      Молоток!!!Удачи тебе.

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