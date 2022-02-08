Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Вратарь «Оренбурга» Гошев: «В интернате «Ростова» зимой могло не быть отопления, кормили плохо. Из котлеты по-киевски вываливалась муха»

Вратарь «Оренбурга» Гошев: «В интернате «Ростова» зимой могло не быть отопления, кормили плохо. Из котлеты по-киевски вываливалась муха»

8 февраля 2022, 19:54
3

Голкипер «Оренбурга» Евгений Гошев рассказал об условиях в интернате «Ростова».

– Из Воронежа ты поехал в «Ростов». Какие условия были там в интернате?

— Ужасные. Зимой могло не быть отопления — помогал только обогреватель, на колесиках такой. Кормили плохо. Была ситуация, когда парень постарше забрал у меня кусок масла. Последний, который я уже намазал на хлеб. Я встал и треснул ему. Помахались.

Еще как было: берешь котлету по-киевски (ее давали по четвергам), разрезаешь. Вытекает масло, а с ним вываливается и муха. А были курьезы и похлеще.

— Как на тебя повлияли те условия?

— Для одних ребят это было плохо: оторвались от родителей, делали, что хотели. Кто-то начал пить и курить. Такие соблазны были и у меня, но не затянуло.

Наоборот, интернат пошел на пользу. Плюс я хорошо учился. Уже тогда понимал: школа нужна. Когда готовился к ЕГЭ, не нанимал репетиторов, родители никогда ни с кем не договаривались. Я все делал сам. Русский сдал на семьдесят баллов, английский так же, математику на пятьдесят. В итоге поступил туда, куда хотел.

  • 24-летний игрок выступает в Оренбурге с 2020 года.
  • Он стоит 200 тысяч евро.
  • С 2015 по 2018 год Гошев был в системе «Ростова».

Еще по теме:
Где смотреть матч «Спартак» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
Селюк назвал российского тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство 14
Титов – об игре «Спартака» с «Оренбургом»: «В таких матчах и решается чемпионство» 5
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Оренбург Ростов Гошев Евгений
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sined1951
1644342251
Молоток!!!Удачи тебе.
Ответить
Hektor 84
1644350573
Этого чудика надо по школам в глубинке прокатить, чтоб посмотрел что там вываливается.
Ответить
Борисыч1
1644401702
Не все йогурты, тьфу, интернаты, одинаково полезны! )))
Ответить
Главные новости
Месси ушел из сборной Аргентины, 145-миллионный трансфер «Ливерпуля», в «Локо» согласовали покупку двух игроков и другие новости
02:00
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
01:31
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
7
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
01:00
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
4
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
00:43
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
00:30
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
3
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
00:16
АПЛ. «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с двух побед подряд
Вчера, 23:57
Все новости
Все новости
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
3
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
8
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
15
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
2
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Вчера, 21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
8
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
Вчера, 20:42
5
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
Вчера, 20:27
26
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
Вчера, 19:52
8
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
Вчера, 19:41
1
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
Вчера, 19:19
7
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
Вчера, 18:51
16
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
Вчера, 18:38
6
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
Вчера, 18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
Вчера, 18:17
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
Вчера, 18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
Вчера, 17:51
16
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
Вчера, 17:30
36
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
Вчера, 17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
Вчера, 16:58
7
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
Вчера, 16:55
3
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
Вчера, 16:38
23
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
Вчера, 16:34
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
Вчера, 16:28
18
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
Вчера, 16:12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+