Яровинский: «5 миллионов евро за Кучаева – это правильная оценка игрока внутри российского рынка»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал об условиях аренды у ЦСКА полузащитника Константина Кучаева.
— Сколько стоила аренда?
— 70 тысяч евро.
— Почему такая маленькая сумма?
— Я бы не сказал, что маленькая. Мы полностью платим Косте зарплату. Так как в России тема с платными арендами практически не работает, ЦСКА и мы сработали в рынке.
— СМИ писали о 5 миллионах евро за возможный выкуп.
— Да. Так и есть.
— Не много за Кучаева?
— Это правильная оценка футболиста внутри рынка. В ЦСКА прекрасно понимают, сколько такой футболист может стоить. Так что это нормальные деньги за Кучаева.
- «Рубин» арендовал Кучаева у ЦСКА до лета.
- У казанского клуба будет право выкупа.
- В этом сезоне хавбек провел 15 матчей и забил 1 гол.
Источник: Sport24