Яровинский: «5 миллионов евро за Кучаева – это правильная оценка игрока внутри российского рынка»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал об условиях аренды у ЦСКА полузащитника Константина Кучаева.

— Сколько стоила аренда?

— 70 тысяч евро.

— Почему такая маленькая сумма?

— Я бы не сказал, что маленькая. Мы полностью платим Косте зарплату. Так как в России тема с платными арендами практически не работает, ЦСКА и мы сработали в рынке.

— СМИ писали о 5 миллионах евро за возможный выкуп.

— Да. Так и есть.

— Не много за Кучаева?

— Это правильная оценка футболиста внутри рынка. В ЦСКА прекрасно понимают, сколько такой футболист может стоить. Так что это нормальные деньги за Кучаева.