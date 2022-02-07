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    Яровинский: «5 миллионов евро за Кучаева – это правильная оценка игрока внутри российского рынка»

    Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал об условиях аренды у ЦСКА полузащитника Константина Кучаева.

    — Сколько стоила аренда?

    — 70 тысяч евро.

    — Почему такая маленькая сумма?

    — Я бы не сказал, что маленькая. Мы полностью платим Косте зарплату. Так как в России тема с платными арендами практически не работает, ЦСКА и мы сработали в рынке.

    — СМИ писали о 5 миллионах евро за возможный выкуп.

    — Да. Так и есть.

    — Не много за Кучаева?

    — Это правильная оценка футболиста внутри рынка. В ЦСКА прекрасно понимают, сколько такой футболист может стоить. Так что это нормальные деньги за Кучаева.

    • «Рубин» арендовал Кучаева у ЦСКА до лета.
    • У казанского клуба будет право выкупа.
    • В этом сезоне хавбек провел 15 матчей и забил 1 гол.

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    Источник: Sport24

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