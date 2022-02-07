Овермарс отправлял фото пениса одной из сотрудниц «Аякса» (Het Parool)

Марк Овермарс покинул пост спортивного директора «Аякса» из-за неуместных сообщений коллегам-женщинам. Такую формулировку использовала пресс-служба клуба.
По информации Het Parool, функционер отправлял фото пениса одной из сотрудниц.
В январе в «Аяксе» появились так называемые «телефоны доверия», куда и пожаловалась пострадавшая.
- Овермарс с лета 2012 года был директором «Аякса» по футбольным вопросам.
- 1 февраля 2013-го он стал спортивным директором клуба.
- Его полномочия были рассчитаны до 30 июня 2026 года.
Источник: Het Parool