Овермарс отправлял фото пениса одной из сотрудниц «Аякса» (Het Parool)

Марк Овермарс покинул пост спортивного директора «Аякса» из-за неуместных сообщений коллегам-женщинам. Такую формулировку использовала пресс-служба клуба.

По информации Het Parool, функционер отправлял фото пениса одной из сотрудниц.

В январе в «Аяксе» появились так называемые «телефоны доверия», куда и пожаловалась пострадавшая.

Овермарс с лета 2012 года был директором «Аякса» по футбольным вопросам.

1 февраля 2013-го он стал спортивным директором клуба.

Его полномочия были рассчитаны до 30 июня 2026 года.

Овермарс покинул пост спортивного директора «Аякса» из-за неуместных сообщений коллегам-женщинам

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