Овермарс отправлял фото пениса одной из сотрудниц «Аякса» (Het Parool)

Марк Овермарс покинул пост спортивного директора «Аякса» из-за неуместных сообщений коллегам-женщинам. Такую формулировку использовала пресс-служба клуба.

По информации Het Parool, функционер отправлял фото пениса одной из сотрудниц.

В январе в «Аяксе» появились так называемые «телефоны доверия», куда и пожаловалась пострадавшая.