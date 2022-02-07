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  • Овермарс отправлял фото пениса одной из сотрудниц «Аякса» (Het Parool)

Овермарс отправлял фото пениса одной из сотрудниц «Аякса» (Het Parool)

7 февраля 2022, 19:43
24

Марк Овермарс покинул пост спортивного директора «Аякса» из-за неуместных сообщений коллегам-женщинам. Такую формулировку использовала пресс-служба клуба.

По информации Het Parool, функционер отправлял фото пениса одной из сотрудниц.

В январе в «Аяксе» появились так называемые «телефоны доверия», куда и пожаловалась пострадавшая.

  • Овермарс с лета 2012 года был директором «Аякса» по футбольным вопросам.
  • 1 февраля 2013-го он стал спортивным директором клуба.
  • Его полномочия были рассчитаны до 30 июня 2026 года.

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Источник: Het Parool
Голландия. Эредивизие Аякс
Комментарии (24)
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Юрэс
1644252354
Не мужикам же. Что такого КРИМИНАЛЬНОГО?!?!?!?!?!
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derrik2000
1644252526
Во жиСТЬ в Нидерландщине: с бабами проблема, только и делай, что саморекламой занимайся по мобилке. Скучно живут. ))
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MaxRnD
1644253328
Обнадёжил, так сказать, дабы на корню пресечь извечное бабское нытьё по поводу "Кота в мешке"
Ответить
Avengеr
1644254958
"фото пениса одной из сотрудниц." В Нидерландах 50% сотрудниц с пенисами и 50% сотрудников с вагинами. Толерантность блин.
Ответить
JTherry
1644255847
Овермарс решил затмить "славу" известного в определенных кругах питерского бомжа рукаку...)
Ответить
житель СПб
1644256372
Мне здесь нечего возразить болельщикам других клубов - кроме того, что оказывается, эта дурость не знает границ...
Ответить
Из Твери Леха
1644257635
дезеуф перед трансфером в спартак тоже по ходу скидывал...
Ответить
portero
1644259986
родственник Дзюбы... думаю уже прикололись на тему...
Ответить
Hektor 84
1644261887
Так женщинам рассылал!
Ответить
ab15488
1644292241
Может она медик, он просто консультировался...
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