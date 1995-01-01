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    Овермарс отправлял фото пениса одной из сотрудниц «Аякса» (Het Parool)

    Марк Овермарс покинул пост спортивного директора «Аякса» из-за неуместных сообщений коллегам-женщинам. Такую формулировку использовала пресс-служба клуба.

    По информации Het Parool, функционер отправлял фото пениса одной из сотрудниц.

    В январе в «Аяксе» появились так называемые «телефоны доверия», куда и пожаловалась пострадавшая.

    • Овермарс с лета 2012 года был директором «Аякса» по футбольным вопросам.
    • 1 февраля 2013-го он стал спортивным директором клуба.
    • Его полномочия были рассчитаны до 30 июня 2026 года.

    Овермарс покинул пост спортивного директора «Аякса» из-за неуместных сообщений коллегам-женщинам

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    Источник: Het Parool

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    Сегодня, 19:43
    Комментарии27
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      Рейтинг: +57913

      portero 19 минут назад

      родственник Дзюбы... думаю уже прикололись на тему...

      0
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      Рейтинг: +7358

      Сильвербой 49 минут назад

      Лети с приветом - вернись с ответом)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +360

      Suvorov51 58 минут назад

      Ну а про щюбу столько шума было. ну создал семью с азмункой ну и что. вот голандец решил просто фото послал. вот теперь зюба будет азмунке посылать свои фото

      0
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      Рейтинг: +6076

      Из Твери Леха 58 минут назад

      дезеуф перед трансфером в спартак тоже по ходу скидывал...

      2
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      Рейтинг: +13662

      Cleaner 58 минут назад

      Шалунишка...)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6586

      vladik12 1 час назад

      У Марка, походу, свои причуды.

      1
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      Рейтинг: +13683

      житель СПб 1 час назад

      Мне здесь нечего возразить болельщикам других клубов - кроме того, что оказывается, эта дурость не знает границ...

      1
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      Рейтинг: +20668

      JTherry 1 час назад

      Овермарс решил затмить "славу" известного в определенных кругах питерского бомжа рукаку...)

      6
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      Рейтинг: +404

      I'll be back > JTherry 1 час назад

      Хоть где-то Российские футболисты впереди. Кстати "рукаку" и правда в Питере БОМЖ. У него официальная прописка в городе Москва.

      1
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      Рейтинг: +13662

      Cleaner > I'll be back 57 минут назад

      Прописка? Вы в каком году ЗАСТРЯЛИ???...)))

      1
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      Рейтинг: +57913

      portero > Cleaner 11 минут назад

      удивлю вас она даже в Барселоне имеется...
      вот родственник имеет несколько квартир, но прописан в одной на окраине, живет в другой и не может прописаться в свою собственность в другой район уже три года, а в районе можешь ставить машину где угодно бесплатно, если только прописан в нём.

      0
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      Рейтинг: +404

      I'll be back > Cleaner 5 минут назад

      А у Вас её нет? В паспорте 5-я страница. Сейчас прописка называется регистрацией по месту жительства. Застрял я в 1993 году.

      0
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      Рейтинг: +404

      I'll be back 1 час назад

      "фото пениса одной из сотрудниц."
      В Нидерландах 50% сотрудниц с пенисами и 50% сотрудников с вагинами.
      Толерантность блин.

      5
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      Рейтинг: +15

      Трахторболат 1 час назад

      У педикулёзных известный персонаж не фото, а сразу видео всем рассылает...

      3
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