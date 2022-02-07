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    Агент Касабиев: «Зенит» договорился об аренде Алипа с правом выкупа за 4 миллиона»

    Российский агент Сослан Касабиев раскрыл подробности перехода защитника «Кайрата» Нуралы Алипа в «Зенит».

    «Делами Алипа занимается лично президент «Кайрата». По моей информации, «Зенит» договорился об аренде до конца сезона с правом выкупа. Если не ошибаюсь, речь идет о сумме в 4 миллиона евро.

    Возможности Алипа хорошо известны в «Зените» благодаря Анатолию Тимощуку и Андрею Аршавину, которые поиграли в Казахстане. Если говорить о странах СНГ, то лучшего варианта усилить центр обороны за относительно небольшие деньги не найти.

    Один из лучших игроков сборной Казахстана, обладающий опытом выступлений в еврокубках», – сказал Касабиев.

    • В текущем сезоне Алип провел 13 матчей, забил гол.
    • 22-летний казахстанец стоит 1,7 миллиона евро.

    Медведев подтвердил, что «Зенит» возьмет Алипа в аренду

    «Зенит» арендует Алипа до конца сезона («Чемпионат»)

    Алип – первый с 2004 года игрок из Казахстана, забивший за «Зенит»

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +446

      Дубина 2 минуты назад

      Опять смешно за баклажанов!

      0
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      Рейтинг: +446

      Дубина 3 минуты назад

      Агент Касабиев: «Зенит» договорился об аренде Алипа с правом выкупа за 4 миллиона»

      Нуля к четверки не хватает)))

      0
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      Рейтинг: +947

      Vitaga 30 минут назад

      сомнительная сделка... больше подходит под какую то аферу

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      Рейтинг: +5790

      Ганнибал Лектор 30 минут назад

      Надеюсь, усадит на лавку Ловрена

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      Рейтинг: +15402

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Поменяли Азмуна на Алипа ( ну в смысле финансов ) - достойная замена )))

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