Агент Касабиев: «Зенит» договорился об аренде Алипа с правом выкупа за 4 миллиона»

Опять смешно за баклажанов!
Российский агент Сослан Касабиев раскрыл подробности перехода защитника «Кайрата» Нуралы Алипа в «Зенит».
«Делами Алипа занимается лично президент «Кайрата». По моей информации, «Зенит» договорился об аренде до конца сезона с правом выкупа. Если не ошибаюсь, речь идет о сумме в 4 миллиона евро.
Возможности Алипа хорошо известны в «Зените» благодаря Анатолию Тимощуку и Андрею Аршавину, которые поиграли в Казахстане. Если говорить о странах СНГ, то лучшего варианта усилить центр обороны за относительно небольшие деньги не найти.
Один из лучших игроков сборной Казахстана, обладающий опытом выступлений в еврокубках», – сказал Касабиев.
- В текущем сезоне Алип провел 13 матчей, забил гол.
- 22-летний казахстанец стоит 1,7 миллиона евро.
Медведев подтвердил, что «Зенит» возьмет Алипа в аренду
«Зенит» арендует Алипа до конца сезона («Чемпионат»)
Алип – первый с 2004 года игрок из Казахстана, забивший за «Зенит»