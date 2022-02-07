Агент Касабиев: «Зенит» договорился об аренде Алипа с правом выкупа за 4 миллиона»

Российский агент Сослан Касабиев раскрыл подробности перехода защитника «Кайрата» Нуралы Алипа в «Зенит».

«Делами Алипа занимается лично президент «Кайрата». По моей информации, «Зенит» договорился об аренде до конца сезона с правом выкупа. Если не ошибаюсь, речь идет о сумме в 4 миллиона евро.

Возможности Алипа хорошо известны в «Зените» благодаря Анатолию Тимощуку и Андрею Аршавину, которые поиграли в Казахстане. Если говорить о странах СНГ, то лучшего варианта усилить центр обороны за относительно небольшие деньги не найти.

Один из лучших игроков сборной Казахстана, обладающий опытом выступлений в еврокубках», – сказал Касабиев.