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    Ребров: «Вагнер Лав – лучший форвард РПЛ, против которого я играл»

    Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров составил рейтинг лучших форвардов, против которых он играл в российской Премьер-лиге.

    • 10. Аблае Мбенг (играл за «Ахмат»);
    • 9. Алексей Медведев (играл за «Рубин»);
    • 8. Сейду Думбия (играл за ЦСКА);
    • 7. Александр Кокорин (играл за «Динамо», «Зенит», «Сочи», «Спартак»);
    • 6. Федор Смолов («Динамо», играл за «Анжи», «Урал», «Краснодар», «Локомотив»);
    • 5. Ари (играл за «Спартак», «Краснодар», «Локомотив»);
    • 4. Александр Кержаков (играл за «Зенит», «Динамо»);
    • 3. Артем Дзюба («Зенит», играл за «Спартак», «Ростов», «Томь»);
    • 2. Халк (играл за «Зенит»);
    • 1. Вагнер Лав (играл за ЦСКА).

    Ребров: «Бросалось в глаза, что Думбия явно больше лет, чем заявлено. В 25 выглядел на 35-40»

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    Источник: Sports.ru

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      Skull_Boy 29 минут назад

      На данный момент самый крутой легионер в истории

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