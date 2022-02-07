Ребров: «Вагнер Лав – лучший форвард РПЛ, против которого я играл»

Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров составил рейтинг лучших форвардов, против которых он играл в российской Премьер-лиге.
- 10. Аблае Мбенг (играл за «Ахмат»);
- 9. Алексей Медведев (играл за «Рубин»);
- 8. Сейду Думбия (играл за ЦСКА);
- 7. Александр Кокорин (играл за «Динамо», «Зенит», «Сочи», «Спартак»);
- 6. Федор Смолов («Динамо», играл за «Анжи», «Урал», «Краснодар», «Локомотив»);
- 5. Ари (играл за «Спартак», «Краснодар», «Локомотив»);
- 4. Александр Кержаков (играл за «Зенит», «Динамо»);
- 3. Артем Дзюба («Зенит», играл за «Спартак», «Ростов», «Томь»);
- 2. Халк (играл за «Зенит»);
- 1. Вагнер Лав (играл за ЦСКА).
Источник: Sports.ru