Ребров: «Вагнер Лав – лучший форвард РПЛ, против которого я играл»

Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров составил рейтинг лучших форвардов, против которых он играл в российской Премьер-лиге.

10. Аблае Мбенг (играл за «Ахмат»);

(играл за «Ахмат»); 9. Алексей Медведев (играл за «Рубин»);

(играл за «Рубин»); 8. Сейду Думбия (играл за ЦСКА);

(играл за ЦСКА); 7. Александр Кокорин (играл за «Динамо», «Зенит», «Сочи», «Спартак»);

(играл за «Динамо», «Зенит», «Сочи», «Спартак»); 6. Федор Смолов («Динамо», играл за «Анжи», «Урал», «Краснодар», «Локомотив»);

(«Динамо», играл за «Анжи», «Урал», «Краснодар», «Локомотив»); 5. Ари (играл за «Спартак», «Краснодар», «Локомотив»);

(играл за «Спартак», «Краснодар», «Локомотив»); 4. Александр Кержаков (играл за «Зенит», «Динамо»);

(играл за «Зенит», «Динамо»); 3. Артем Дзюба («Зенит», играл за «Спартак», «Ростов», «Томь»);

(«Зенит», играл за «Спартак», «Ростов», «Томь»); 2. Халк (играл за «Зенит»);

(играл за «Зенит»); 1. Вагнер Лав (играл за ЦСКА).