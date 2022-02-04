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    Президент «Урала» Иванов – о Fan ID для игроков: «Это вообще какой-то маразм»

    Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на информацию, согласно которой футболистов, тренеров и других сотрудников клубов РПЛ обяжут оформлять Fan ID.

    «Ну, кто вам сказал, что всем сотрудникам и футболистам нужен будет Fan ID? Для чего? Зачем? Я не могу понять. А если футболисты не захотят оформлять Fan ID, матч не состоится? Это вообще какая-то ерунда, я вообще этого не понимаю.

    Футболисты скажут: а мы не пойдем, да не будем мы Fan ID получать, зачем нам оно. И что нам делать? В контракте мы этого не пропишем, что мы обязаны еще Fan ID какой-то делать.

    У них есть карточки футболистов, они получают карточки, у каждого футболиста есть карточка. Для чего им еще делать Fan ID? Кто это придумал? Кто это начинает запускать? Это вообще какой-то маразм.

    Когда будет известно, тогда и будем разговаривать. Я не понимаю, для чего это. Каждый футболист получает карточку, когда он вносится в заявку на матч. Он показывает делегату карточку, они проверяют эту карточку. Зачем Fan ID? Для чего?

    Буду ли я оформлять Fan ID, если всех сотрудников клубов РПЛ обяжут это делать? Я не знаю, буду ли я оформлять или не буду. Еще никто ничего не сказал, нигде ничего нет, а вы уже пишите, что все футболисты, игроки, тренеры должны получить Fan ID. Я вообще не вижу смысла в Fan ID, тем более, для футболистов и вообще для всех.

    Давай представим такую ситуацию: футболисты скажут, что они не хотят. И что? Команду сменять будем или что делать-то? Для чего футболистам Fan ID, ни один из них не получал Fan ID, когда проходил чемпионат Европы у нас, чемпионат мира проходил, тоже не получали», – сказал Иванов.

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    Источник: «Все про спорт»

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    Сегодня, 15:23
    Комментарии11
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      Рейтинг: +14075

      Hektor 84 14 минут назад

      Гришка бюджетник как ты против указов царя слово молвишь?

      0
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      Рейтинг: +5053

      Павелий 22 минуты назад

      Маразм в футболе - это то, что там работает г. Иванов.

      1
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      Рейтинг: +495

      Беспонтий 40 минут назад

      а короче можно
      прямо пропоносило гриню

      2
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      Рейтинг: +926

      Vitaga 42 минуты назад

      всем игрокам и работникам клуба выдается карточка участника - по которой они бесплатно могут проходить на стадион - без билета в специальные трибуны. это действует и для ПФЛ и РПЛ. теперь заставят получать еще новую систему учета. безработных чиновников видимо стало много. ппц короче. маразм крепчал

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      Рейтинг: +57726

      portero 56 минут назад

      Иванов молодца, так и выясни кто главный и команды отдаёт??? Или сказать нельзя посадют....

      1
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      Рейтинг: +6450

      BarStep 1 час назад

      Наши журналисты от (по) спорта,
      они точно на журфаке учились??

      Или ускоренные госдеповские курсы проходили?

      0
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      Рейтинг: +9406

      Alekxei Z. > BarStep 1 час назад

      Госдеп ?
      Умник , это в России вводят.
      Так уж с ЕдРа спрашивай и Госдумы, или бздишь патриот ?

      3
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      Рейтинг: +6450

      BarStep > Alekxei Z. 28 минут назад

      Умник по ходу это ты у нас здесь на ресурсе..
      Да ещё и хамло порядочное..
      Отважный ты наш ревуалиционер..

      А что умник мне нужно спросить с Госдумы??
      То что некий журналюга пытает у президента ФК про несуществующие статьи закона о Fan ID?

      0
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      Рейтинг: +9406

      Alekxei Z. > BarStep 7 минут назад

      ****** , так с госдепа ты запросто, а с Госдумы - очко играет ?
      Так тогда и не надо нести всякую чушь.
      Законы в России принимает не Госдеп , а увы Госдума.

      0
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      Рейтинг: +22534

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      И он крепчает день ото дня. (((

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      Рейтинг: +6450

      BarStep > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Согласился!
      Только в ваших головах с воспалённым мозгом!

      Какой-то мурик запустил легенду, а вы принимаете за действительность и понеслась...

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