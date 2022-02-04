Президент «Урала» Иванов – о Fan ID для игроков: «Это вообще какой-то маразм»

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на информацию, согласно которой футболистов, тренеров и других сотрудников клубов РПЛ обяжут оформлять Fan ID.

«Ну, кто вам сказал, что всем сотрудникам и футболистам нужен будет Fan ID? Для чего? Зачем? Я не могу понять. А если футболисты не захотят оформлять Fan ID, матч не состоится? Это вообще какая-то ерунда, я вообще этого не понимаю.

Футболисты скажут: а мы не пойдем, да не будем мы Fan ID получать, зачем нам оно. И что нам делать? В контракте мы этого не пропишем, что мы обязаны еще Fan ID какой-то делать.

У них есть карточки футболистов, они получают карточки, у каждого футболиста есть карточка. Для чего им еще делать Fan ID? Кто это придумал? Кто это начинает запускать? Это вообще какой-то маразм.

Когда будет известно, тогда и будем разговаривать. Я не понимаю, для чего это. Каждый футболист получает карточку, когда он вносится в заявку на матч. Он показывает делегату карточку, они проверяют эту карточку. Зачем Fan ID? Для чего?

Буду ли я оформлять Fan ID, если всех сотрудников клубов РПЛ обяжут это делать? Я не знаю, буду ли я оформлять или не буду. Еще никто ничего не сказал, нигде ничего нет, а вы уже пишите, что все футболисты, игроки, тренеры должны получить Fan ID. Я вообще не вижу смысла в Fan ID, тем более, для футболистов и вообще для всех.

Давай представим такую ситуацию: футболисты скажут, что они не хотят. И что? Команду сменять будем или что делать-то? Для чего футболистам Fan ID, ни один из них не получал Fan ID, когда проходил чемпионат Европы у нас, чемпионат мира проходил, тоже не получали», – сказал Иванов.