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  • Президент «Урала» Иванов – о Fan ID для игроков: «Это вообще какой-то маразм»

Президент «Урала» Иванов – о Fan ID для игроков: «Это вообще какой-то маразм»

4 февраля 2022, 15:23
12

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на информацию, согласно которой футболистов, тренеров и других сотрудников клубов РПЛ обяжут оформлять Fan ID.

«Ну, кто вам сказал, что всем сотрудникам и футболистам нужен будет Fan ID? Для чего? Зачем? Я не могу понять. А если футболисты не захотят оформлять Fan ID, матч не состоится? Это вообще какая-то ерунда, я вообще этого не понимаю.

Футболисты скажут: а мы не пойдем, да не будем мы Fan ID получать, зачем нам оно. И что нам делать? В контракте мы этого не пропишем, что мы обязаны еще Fan ID какой-то делать.

У них есть карточки футболистов, они получают карточки, у каждого футболиста есть карточка. Для чего им еще делать Fan ID? Кто это придумал? Кто это начинает запускать? Это вообще какой-то маразм.

Когда будет известно, тогда и будем разговаривать. Я не понимаю, для чего это. Каждый футболист получает карточку, когда он вносится в заявку на матч. Он показывает делегату карточку, они проверяют эту карточку. Зачем Fan ID? Для чего?

Буду ли я оформлять Fan ID, если всех сотрудников клубов РПЛ обяжут это делать? Я не знаю, буду ли я оформлять или не буду. Еще никто ничего не сказал, нигде ничего нет, а вы уже пишите, что все футболисты, игроки, тренеры должны получить Fan ID. Я вообще не вижу смысла в Fan ID, тем более, для футболистов и вообще для всех.

Давай представим такую ситуацию: футболисты скажут, что они не хотят. И что? Команду сменять будем или что делать-то? Для чего футболистам Fan ID, ни один из них не получал Fan ID, когда проходил чемпионат Европы у нас, чемпионат мира проходил, тоже не получали», – сказал Иванов.

  • О бойкоте матчей из-за Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Локомотива», «Зенита», «Ростова», «Химок» и «Крыльев Советов» и других команд.
  • Закон должен вступить в силу с 1 июня.

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Источник: «Все про спорт»
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (12)
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DOCTOR PENALTY
1643977744
И он крепчает день ото дня. (((
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BarStep
1643979346
Наши журналисты от (по) спорта, они точно на журфаке учились?? Или ускоренные госдеповские курсы проходили?
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portero
1643980421
Иванов молодца, так и выясни кто главный и команды отдаёт??? Или сказать нельзя посадют....
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Vitaga
1643981224
всем игрокам и работникам клуба выдается карточка участника - по которой они бесплатно могут проходить на стадион - без билета в специальные трибуны. это действует и для ПФЛ и РПЛ. теперь заставят получать еще новую систему учета. безработных чиновников видимо стало много. ппц короче. маразм крепчал
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Беспонтий
1643981325
а короче можно прямо пропоносило гриню
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Павелий
1643982437
Маразм в футболе - это то, что там работает г. Иванов.
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Hektor 84
1643982917
Гришка бюджетник как ты против указов царя слово молвишь?
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