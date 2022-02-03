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  • Футболистов и тренеров обяжут оформлять Fan ID. Без него не пустят на стадион («РБ Спорт»)

Футболистов и тренеров обяжут оформлять Fan ID. Без него не пустят на стадион («РБ Спорт»)

3 февраля 2022, 18:42
41

Футболисты, тренеры и любые другие лица клубов РПЛ не смогут пройти на стадион без Fan ID.

По информации «РБ-Спорт», РФС на семинаре по лицензированию сообщил представителям клубов, что футболисты, тренеры и весь персонал должны будут оформить Fan ID, как и болельщики.

Без «Карты посетителя спортивных мероприятий» футболистов и тренеров не пустят на стадион, поэтому данный пункт нужно будет прописывать в контрактах. Сейчас клубы обязаны проверить игроков на отсутствие каких-либо запретов.

  • О бойкоте матчей из-за Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Локомотива», «Зенита», «Ростова», «Химок» и «Крыльев Советов» и других команд.
  • Закон должен вступить в силу с 1 июня.

РПЛ попросила игроков не высказываться на тему Fan ID («РБ Спорт»)

«Обозначаемая журовыми, валуевыми и родниными «проблема» существует лишь в их фантазиях». Фанаты «Локо» поддержали бойкот матчей из-за Fan ID

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (41)
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portero
1643903996
Ну ек одним футболом живы, душат по всем направлениям чтоб и пукнуть разрешение спрашивали...
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Demgel
1643904031
А че удивляться,все к этому шло. Футбол в этой стране давно нах... некому не нужен,так,только бабло.Дума,гори в Аду.
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Добрый Бобер
1643904504
Бестселлер "Fan ID". От создателей блокбастера "Добровольная вакцинация"...
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Cubinec1989
1643904539
Какой то электронный концлагерь
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NewLife
1643904609
А несогласным отключим газ и внесем их в реестр иноагентов.
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paracetamol
1643907742
Чиновья дурь продолжается!
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Ганнибал Лектор
1643910054
Этот закон мало того, что о Конституционные права граждан РФ ноги вытирает, так ещё и противоречит Женевской конвенции. Мне вот интересно, у нас законотворчеством только отбитые спортсмены занимаются, или хоть один юрист хотя бы читает их бред?!
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Storm13
1643910706
Острые политические конфликты, как политические предпосылки к революционной ситуации, врываются в сферу спорта, потому что спорт всегда был, будет и останется частью политики. "Низы" против "верхов"! Низы 9/10, верхи 1/10. Если всем болельщикам, всех видов спорта, собраться вместе против произвола, что учиняют уроды во власти, на чьей стороне будет сила? Уродов безмозглых или здравомыслящих людей? Пора готовиться к революции. "Главная задача – пропаганда идеи необходимости свержения существующей власти. Мы еще недостаточно подготовлены к этой мысли. Но надо подготовиться." И.Сталин, т.3, стр 184.
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Persona_non_Grata
1643913819
Предлагаю ввести для депутатов Гос.думы проходной порог уровня " IQ " , ниже которого депутатом человек быть не может !!!
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Hektor 84
1643914223
Чинуши не унимаются. Да клубам просто надо куй забить на этот закон и послать чинуш подальше. Проблема в том что это не все могут себе позволить. Потому как в рпл всего два клуба частные, а остальные существуют на народное достояние.
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