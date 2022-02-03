Футболистов и тренеров обяжут оформлять Fan ID. Без него не пустят на стадион («РБ Спорт»)

Футболисты, тренеры и любые другие лица клубов РПЛ не смогут пройти на стадион без Fan ID.

По информации «РБ-Спорт», РФС на семинаре по лицензированию сообщил представителям клубов, что футболисты, тренеры и весь персонал должны будут оформить Fan ID, как и болельщики.

Без «Карты посетителя спортивных мероприятий» футболистов и тренеров не пустят на стадион, поэтому данный пункт нужно будет прописывать в контрактах. Сейчас клубы обязаны проверить игроков на отсутствие каких-либо запретов.

О бойкоте матчей из-за Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Локомотива», «Зенита», «Ростова», «Химок» и «Крыльев Советов» и других команд.

Закон должен вступить в силу с 1 июня.

РПЛ попросила игроков не высказываться на тему Fan ID («РБ Спорт»)

«Обозначаемая журовыми, валуевыми и родниными «проблема» существует лишь в их фантазиях». Фанаты «Локо» поддержали бойкот матчей из-за Fan ID