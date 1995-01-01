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    Футболистов и тренеров обяжут оформлять Fan ID. Без него не пустят на стадион («РБ Спорт»)

    Футболисты, тренеры и любые другие лица клубов РПЛ не смогут пройти на стадион без Fan ID.

    По информации «РБ-Спорт», РФС на семинаре по лицензированию сообщил представителям клубов, что футболисты, тренеры и весь персонал должны будут оформить Fan ID, как и болельщики.

    Без «Карты посетителя спортивных мероприятий» футболистов и тренеров не пустят на стадион, поэтому данный пункт нужно будет прописывать в контрактах. Сейчас клубы обязаны проверить игроков на отсутствие каких-либо запретов.

    • О бойкоте матчей из-за Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Локомотива», «Зенита», «Ростова», «Химок» и «Крыльев Советов» и других команд.
    • Закон должен вступить в силу с 1 июня.

    РПЛ попросила игроков не высказываться на тему Fan ID («РБ Спорт»)

    «Обозначаемая журовыми, валуевыми и родниными «проблема» существует лишь в их фантазиях». Фанаты «Локо» поддержали бойкот матчей из-за Fan ID

    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13548

      Cleaner 1 минуту назад

      И будет футбол в России без зрителей и без футболистов. В общем, как оно все и было...)

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