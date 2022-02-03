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  • РПЛ попросила игроков не высказываться на тему Fan ID («РБ Спорт»)

РПЛ попросила игроков не высказываться на тему Fan ID («РБ Спорт»)

3 февраля 2022, 14:59
26

РПЛ попросила футболистов клубов воздержаться от комментариев на тему введения Fan ID.

«РБ Спорт» направил запросы в ряд клубов РПЛ для получения комментариев игроков на тему введения Fan ID. Во всех клубах ответили, что лига попросила игроков воздержаться от комментариев на данную тему.

  • О бойкоте матчей из-за Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Локомотива», «Ростова», «Химок» и «Крыльев Советов» и других команд.
  • Закон должен вступить в силу с 1 июня.

Депутат Терюшков: «Фанаты бойкотируют Fan ID? Значит, будут смотреть футбол по телевизору»

Орлов: «Fan ID не будет. Это второе поражение Госдумы от народа»

Карпин: «У нас люди не знают, где купить билет – а им говорят про Fan ID»

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (26)
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Fusballer
1643889881
1 июня будет детям подарок - они наконец-то смогут прийти на стадион и выйти оттуда в целости и сохранности!
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spam2009
1643890174
свобода слова епт
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mamba9090909
1643892982
Закон принят и будет выполнен.
Ответить
Persona_non_Grata
1643893886
ГЛОТАТЬ МОЛЧА !!!
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NewLife
1643894467
Дюков, давно в конституцию заглядывал ? Почему тебе плевать на основной закон государства. Свои порядки устанавливай в Газпромнефти и то в рамках закона, иначе можешь главного начальника рассердить.
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Добрый Бобер
1643895907
Ну хоть предупредили. А то у нас в стране тот кто высказывает недовольство либо убит, либо "сидит", либо мать в заложниках.
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portero
1643895935
Какие штрафы ввели???
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3meeeD
1643897062
А игрокам что? Им пох..ю. А вот болелам, нужно х.й положить ,пусть дол.. ы из думы ходят.уе5ки
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Demgel
1643899779
Это маразм,просто лютый.Вы,уроды за свой ФАНАЙДИ уже поплатились на ЕВРО в матчах с Бельгией и финнами, гробовое молчание.Так там вообще похер на футбол,лишь бы ни чем не заниматься,паспорт есть - марионетка готова.Нах.... камеры или служба безопастности,фанатские трибуны,неясно.....
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Олег1204
1643901122
Мне видно что в правительстве видят в ультрас угрозу, как это было на украине где ультрас и правые были силовым крылом переворота.
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