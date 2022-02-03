РПЛ попросила игроков не высказываться на тему Fan ID («РБ Спорт»)

РПЛ попросила футболистов клубов воздержаться от комментариев на тему введения Fan ID.

«РБ Спорт» направил запросы в ряд клубов РПЛ для получения комментариев игроков на тему введения Fan ID. Во всех клубах ответили, что лига попросила игроков воздержаться от комментариев на данную тему.

О бойкоте матчей из-за Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Локомотива», «Ростова», «Химок» и «Крыльев Советов» и других команд.

Закон должен вступить в силу с 1 июня.

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