Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    2 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    3 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?

    РПЛ попросила игроков не высказываться на тему Fan ID («РБ Спорт»)

    РПЛ попросила футболистов клубов воздержаться от комментариев на тему введения Fan ID.

    «РБ Спорт» направил запросы в ряд клубов РПЛ для получения комментариев игроков на тему введения Fan ID. Во всех клубах ответили, что лига попросила игроков воздержаться от комментариев на данную тему.

    • О бойкоте матчей из-за Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Локомотива», «Ростова», «Химок» и «Крыльев Советов» и других команд.
    • Закон должен вступить в силу с 1 июня.

    Депутат Терюшков: «Фанаты бойкотируют Fan ID? Значит, будут смотреть футбол по телевизору»

    Орлов: «Fan ID не будет. Это второе поражение Госдумы от народа»

    Карпин: «У нас люди не знают, где купить билет – а им говорят про Fan ID»

    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.02.2022 14:59
    Комментарии31
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8820

      САДЫЧОК 3 февраля, 18:15

      Другими словами , эти пердуны из РПЛ , хотят заткнуть рот игрокам !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1715

      Олег1204 3 февраля, 18:12

      Мне видно что в правительстве видят в ультрас угрозу, как это было на украине где ультрас и правые были силовым крылом переворота.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +230

      Demgel 3 февраля, 17:49

      Это маразм,просто лютый.Вы,уроды за свой ФАНАЙДИ уже поплатились на ЕВРО в матчах с Бельгией и финнами, гробовое молчание.Так там вообще похер на футбол,лишь бы ни чем не заниматься,паспорт есть - марионетка готова.Нах.... камеры или служба безопастности,фанатские трибуны,неясно.....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +230

      Demgel 3 февраля, 17:40

      Кокорин и Мамаев плачут.Они точно молчать не будут.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12839

      Barmaleushka 3 февраля, 17:36

      Просьба не приказ .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +326

      3meeeD 3 февраля, 17:04

      А игрокам что? Им пох..ю.
      А вот болелам, нужно х.й положить ,пусть дол.. ы из думы ходят.уе5ки

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57774

      portero 3 февраля, 16:45

      Какие штрафы ввели???

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2979

      lordmrv > portero 3 февраля, 19:58

      не, просто угрозы, что выложат фото-видео из раздевалки)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5814

      Добрый Бобер 3 февраля, 16:45

      Ну хоть предупредили. А то у нас в стране тот кто высказывает недовольство либо убит, либо "сидит", либо мать в заложниках.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12729

      NewLife 3 февраля, 16:21

      Дюков, давно в конституцию заглядывал ? Почему тебе плевать на основной закон государства. Свои порядки устанавливай в Газпромнефти и то в рамках закона, иначе можешь главного начальника рассердить.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20635

      JTherry > NewLife 3 февраля, 16:35

      полагаю, что Дюк-офф "зализывает", угождая главному начальнику, закон о фан-уйди подписан именно им...) корпоративная этика, блин...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15356

      Persona_non_Grata 3 февраля, 16:11

      ГЛОТАТЬ МОЛЧА !!!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20635

      JTherry > Persona_non_Grata 3 февраля, 16:34

      маски надели и молча-а-а-а-ать..!!!!!!)

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15356

      Persona_non_Grata > JTherry 3 февраля, 18:29

      Можно и так (!

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93734
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68689
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru