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  • Депутат Терюшков: «Фанаты бойкотируют Fan ID? Значит, будут смотреть футбол по телевизору»

Депутат Терюшков: «Фанаты бойкотируют Fan ID? Значит, будут смотреть футбол по телевизору»

2 февраля 2022, 22:37
16

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков прокомментировал бойкот фанатов в отношении паспортов болельщика (Fan ID). Шансов отмены закона нет.

– Как реагируете на новость о том, что болельщики «Химок» будут бойкотировать матчи из-за Fan ID?

– Негативно. Закон принят – его нужно исполнять. Никакие манипуляции не пройдут! Будем объяснять людям, что оформление верифицированной карты болельщика – удобный инструмент, который направлен на безопасность. Если люди хотят нарушать закон на стадионе – нам не по пути. Думаю, администрация ФК «Химки» встретится с болельщиками и объяснит им нашу позицию.

– А если они не согласятся исполнять позицию ФК «Химки»?

– Значит, будут смотреть футбол по телевизору.

– Есть ли хоть какие-то шансы, что закон о Fan ID отменят?

– Нет никаких шансов.

  • Госдума приняла закон о введении Fan ID в декабре.
  • Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.
  • Против нововведения уже выступили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов» «Рубина», «Уфы» и «Динамо».

Терюшков: «Опасения по поводу необоснованных отказов в выдаче Fan ID преждевременны»

Терюшков: «Закон о Fan ID максимально удобен для болельщиков. Не вижу никаких проблем»

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (16)
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Persona_non_Grata
1643834481
И это " народный избранник " - мнение народа ? какого народа ? у народа есть мнение ? - да насрать , МЫ - закон !!!
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Artemka444
1643840998
Да уж веселуха продолжает ся!!!!
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Борисыч1
1643846127
А если не будут брать - отключим газ! (С)
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spam2009
1643846940
Да я это говно уже даже в интернете в виде обзоров не смотрю. Что такое телевизор?
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Боров мясной
1643859224
чтоб ты всё время только телевизор смотрел и своё поганое рыло не раскрывал !
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моэм
1643861076
Бесспорно , наши фанаты очень упёртые ребята и прежде всего потому что они из России ... но и депутаты тоже из России , а значит тоже не менее упёртые ...только у них власть и деньги... к тому же от числа болельщиков фанатов процентов 5-7 , но очень , очень много ПАССИВНЫХ ...вопрос : кто по вашему победит в этом "бодалове"? ... такова реальность ... и она , как обычно , опять не в пользу народа ...во всяком случае пока он не собрался единый кулак.
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Hektor 84
1643861780
Надо вводить лимит на чинуш в рпл. Главное закон по быстрому пропихнули и народ при этом не спрашивали. Так у нас в стране во всех сферах. Они ведь в клубах зарабатывать на футболе не научились, зато бабло пилить хорошо умеют.
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lordmrv
1643867819
И эти синерылые, которые стреляют лосей, гоняют пьяные за рулем, погрязли в коррупции учат нас соблюдать закон?
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Илья Гаврилов
1643937943
Еще если матчи сборной бойкотируют будет очень весело, заголовки западной прессы будут пестрить фразой "в России на домашнем матче не поддержали свлю команду" а команда эта с поддержкой то не может себя нормально показать
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Vitaga
1644162734
закон принят - надо его исполнять.... ппц себе бы такое сказали для начала.. сколько законов эти липовые народные избранники нарушают ежедневно !
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