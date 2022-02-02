Депутат Терюшков: «Фанаты бойкотируют Fan ID? Значит, будут смотреть футбол по телевизору»

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков прокомментировал бойкот фанатов в отношении паспортов болельщика (Fan ID). Шансов отмены закона нет.

– Как реагируете на новость о том, что болельщики «Химок» будут бойкотировать матчи из-за Fan ID?

– Негативно. Закон принят – его нужно исполнять. Никакие манипуляции не пройдут! Будем объяснять людям, что оформление верифицированной карты болельщика – удобный инструмент, который направлен на безопасность. Если люди хотят нарушать закон на стадионе – нам не по пути. Думаю, администрация ФК «Химки» встретится с болельщиками и объяснит им нашу позицию.

– А если они не согласятся исполнять позицию ФК «Химки»?

– Значит, будут смотреть футбол по телевизору.

– Есть ли хоть какие-то шансы, что закон о Fan ID отменят?

– Нет никаких шансов.

Госдума приняла закон о введении Fan ID в декабре.

Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.

Против нововведения уже выступили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов» «Рубина», «Уфы» и «Динамо».

Терюшков: «Опасения по поводу необоснованных отказов в выдаче Fan ID преждевременны»

Терюшков: «Закон о Fan ID максимально удобен для болельщиков. Не вижу никаких проблем»