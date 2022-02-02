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    Депутат Терюшков: «Фанаты бойкотируют Fan ID? Значит, будут смотреть футбол по телевизору»

    Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков прокомментировал бойкот фанатов в отношении паспортов болельщика (Fan ID). Шансов отмены закона нет.

    – Как реагируете на новость о том, что болельщики «Химок» будут бойкотировать матчи из-за Fan ID?

    – Негативно. Закон принят – его нужно исполнять. Никакие манипуляции не пройдут! Будем объяснять людям, что оформление верифицированной карты болельщика – удобный инструмент, который направлен на безопасность. Если люди хотят нарушать закон на стадионе – нам не по пути. Думаю, администрация ФК «Химки» встретится с болельщиками и объяснит им нашу позицию.

    – А если они не согласятся исполнять позицию ФК «Химки»?

    – Значит, будут смотреть футбол по телевизору.

    – Есть ли хоть какие-то шансы, что закон о Fan ID отменят?

    – Нет никаких шансов.

    • Госдума приняла закон о введении Fan ID в декабре.
    • Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.
    • Против нововведения уже выступили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов» «Рубина», «Уфы» и «Динамо».

    Терюшков: «Опасения по поводу необоснованных отказов в выдаче Fan ID преждевременны»

    Терюшков: «Закон о Fan ID максимально удобен для болельщиков. Не вижу никаких проблем»

    Источник: «РБ Спорт»

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    02.02.2022 22:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +15270

      Persona_non_Grata 53 минуты назад

      И это " народный избранник " - мнение народа ? какого народа ? у народа есть мнение ? - да насрать , МЫ - закон !!!

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