Терюшков: «Закон о Fan ID максимально удобен для болельщиков. Не вижу никаких проблем»

Депутат Госдумы РФ, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о скором введении системы Fan ID на российских стадионах.

«Закон принят. Он вступает в силу 1 июня. Все уже подписано. Никаких проблем с этим я не вижу. А почему вот этот ажиотаж происходит – для меня большой вопрос.

Еще же никто не оформил ни одной персонифицированной карты. Это, как минимум, преждевременно. Закон максимально удобен для болельщиков. Все для того, чтобы наши стадионы были безопасными.

Оформление этого паспорта болельщика через портал Госуслуг было нашим условием, как комитета по физической культуре и спорту. Закон был внесен Правительством РФ», – сказал Терюшков.

Госдума приняла закон в декабре.

Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.

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