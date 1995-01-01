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    Терюшков: «Закон о Fan ID максимально удобен для болельщиков. Не вижу никаких проблем»

    Депутат Госдумы РФ, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о скором введении системы Fan ID на российских стадионах.

    «Закон принят. Он вступает в силу 1 июня. Все уже подписано. Никаких проблем с этим я не вижу. А почему вот этот ажиотаж происходит – для меня большой вопрос.

    Еще же никто не оформил ни одной персонифицированной карты. Это, как минимум, преждевременно. Закон максимально удобен для болельщиков. Все для того, чтобы наши стадионы были безопасными.

    Оформление этого паспорта болельщика через портал Госуслуг было нашим условием, как комитета по физической культуре и спорту. Закон был внесен Правительством РФ», – сказал Терюшков.

    • Госдума приняла закон в декабре.
    • Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии15
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      Рейтинг: +57324

      portero 17 минут назад

      Чтоб тебе воздалось по заслугам...

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      Рейтинг: +12606

      NewLife 1 час назад


      "Закон максимально удобен для болельщиков."

      Приятно все же, что нас здесь уважают.
      Гляди, подвозят, гляди, сажают,
      Разбудит утром не петух, прокукарекав,
      Сержант подымет, как человека.
      ... В.С. Высоцкий

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4941

      Дядя Серёжа 1 час назад

      На скоко человек (фанов) подействует этот закон, каким образом и докатится ли он до нас - до Сибири.

      0
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      Рейтинг: +3353

      Axe111 1 час назад

      Тотальный контроль над населением,через все!!!

      2
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      Рейтинг: +9313

      Alekxei Z. > Axe111 27 минут назад

      Именно для этого его и вводят.
      Там точно не о футболе.

      0
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      Рейтинг: +5846

      R_a_i_n 2 часа назад

      Ну конечно, они о нас заботятся, мы просто этого не понимаем)))

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      Рейтинг: +5399

      Давид59 2 часа назад

      Безопасность - это хорошая вещь. Вот, например, в нашей стране было безопасно, когда ею занималась Госбезопасность (сокращённо ГБ). Смотря какие цели преследовать. Всех поместить в базу данных, конечно, добавит безопасности. Но даст ли это импульс пойти на футбол?

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      Рейтинг: +13423

      Cleaner > Давид59 2 часа назад

      ГБ??? Вы в то время жили? Если и да, то были очень далеки от этой структуры. Даже как правильно пишется название не знаете...

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      Рейтинг: +7770

      FanatSerj 2 часа назад

      Так болельщики как раз и не против, больше порядка на стадионе и неминуемое наказание за свои поступки это не пугает болельщиков т.к они взрослые люди с семья и в обычной жизни берут такую ответственность. Против как раз те незрелые элементы за которых всё решают и они не имеют свободу действий, подверженные поведению всего стада. И управленцам этого стада конечно же это тоже невыгодно, когда особо паршивых "овец" будут наказывать отлучением от футбола.
      Правительство грамотно работают на опережения, во Франции уже засрали чемпионат, совсем бы не хотелось такого же у нас.

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      Рейтинг: +5846

      R_a_i_n > FanatSerj 2 часа назад

      Против как раз ЗРЕЛЫЕ элементы, которые в жизни уже много чего понимают.

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      Рейтинг: +7770

      FanatSerj > R_a_i_n 2 часа назад

      Нуда и кто же там из тех кто заявил что не пойдут на стадион зрелые? ))))

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      Рейтинг: +5846

      R_a_i_n > FanatSerj 2 часа назад

      А кто из них не зрелые-то? Там что школьники что ли?

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      Рейтинг: +13423

      Cleaner > R_a_i_n 1 час назад

      Улыбаюсь этому Вашему комментарию. Ржу как конь...)

      1
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      Рейтинг: +5846

      R_a_i_n > Cleaner 1 час назад

      Ты уже давно только и делаешь, что улыбаешься. По делу написать-то не можешь, ибо мысли своей не имеешь!!!

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      Рейтинг: +15811

      Garrincha58 2 часа назад

      не понимаю зачем эти депутатишки лезут в футбол

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