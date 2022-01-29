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  • Терюшков: «Закон о Fan ID максимально удобен для болельщиков. Не вижу никаких проблем»

Терюшков: «Закон о Fan ID максимально удобен для болельщиков. Не вижу никаких проблем»

29 января 2022, 12:58
22

Депутат Госдумы РФ, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о скором введении системы Fan ID на российских стадионах.

«Закон принят. Он вступает в силу 1 июня. Все уже подписано. Никаких проблем с этим я не вижу. А почему вот этот ажиотаж происходит – для меня большой вопрос.

Еще же никто не оформил ни одной персонифицированной карты. Это, как минимум, преждевременно. Закон максимально удобен для болельщиков. Все для того, чтобы наши стадионы были безопасными.

Оформление этого паспорта болельщика через портал Госуслуг было нашим условием, как комитета по физической культуре и спорту. Закон был внесен Правительством РФ», – сказал Терюшков.

  • Госдума приняла закон в декабре.
  • Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (22)
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Garrincha58
1643450483
не понимаю зачем эти депутатишки лезут в футбол
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FanatSerj
1643451040
Так болельщики как раз и не против, больше порядка на стадионе и неминуемое наказание за свои поступки это не пугает болельщиков т.к они взрослые люди с семья и в обычной жизни берут такую ответственность. Против как раз те незрелые элементы за которых всё решают и они не имеют свободу действий, подверженные поведению всего стада. И управленцам этого стада конечно же это тоже невыгодно, когда особо паршивых "овец" будут наказывать отлучением от футбола. Правительство грамотно работают на опережения, во Франции уже засрали чемпионат, совсем бы не хотелось такого же у нас.
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R_a_i_n
1643451611
Ну конечно, они о нас заботятся, мы просто этого не понимаем)))
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Axe111
1643453734
Тотальный контроль над населением,через все!!!
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Дядя Серёжа
1643455023
На скоко человек (фанов) подействует этот закон, каким образом и докатится ли он до нас - до Сибири.
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NewLife
1643455110
"Закон максимально удобен для болельщиков." Приятно все же, что нас здесь уважают. Гляди, подвозят, гляди, сажают, Разбудит утром не петух, прокукарекав, Сержант подымет, как человека. ... В.С. Высоцкий
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portero
1643458332
Чтоб тебе воздалось по заслугам...
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edw7777
1643466444
Эти недочеловеки из думы ни в чем проблем не видят кроме посягательств на собственные привилегии и богатства. А стадионы, да и вся страна станут безопасными тогда, когда вот эти народные избранники отправятся в места, специально для них отведённые, где-нибудь в окрестностях Магадана
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Demgel
1643472545
По ЧЕ мы уже увидели как работает этот ФАНАЙДИ - некоторый обычные болельщики не могли попасть на стадион.Вся эта муть чистой воды бредятина и нежелание разбираться с другими по - настоящему важными вопросами в футболе.
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Hektor 84
1643492578
Бла, бла, бла. А чем закон удобен для болел я так и не прочитал. И не надо чесать про говнопортал госуслуги. Который постоянно глючит и подвисает. А чтоб отправить куда нибудь заявку через этот говнопортал нужно отправлять ночью и то с 10 раза получится и то не всегда. А ваши заботы это распил бабла и контроль над нами рабами.
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