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    Терюшков: «Опасения по поводу необоснованных отказов в выдаче Fan ID преждевременны»

    Депутат Госдумы РФ, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о том, что некоторые фанаты обеспокоены возможностью беспочвенных отказов в выдаче карты Fan ID.

    «Опасения по поводу необоснованных отказов тоже преждевременны, потому что у нас есть исчерпывающий перечень, зафиксированный в 329 ФЗ: административный запрет или административный надзор, когда болельщик уже нарушал правила нахождения на стадионе.

    Но сейчас механизмов контроля недопущения подобных людей, которые совершили эти поступки нет. Сейчас приходится увеличивать число стюардов и личного состава правоохранительных органов. А с введением Fan ID это останется в прошлом.

    Еще одним основанием для отказа в выдаче паспорта болельщика будет, если в отношении человека уже ведется производства, но еще не вступило в законное действие решение суда о нарушении правил поведении либо в России, либо за ее пределами, где у нас есть международные договора», – объяснил Терюшков.

    • Госдума приняла закон о введении Fan ID в декабре.
    • Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.
    • Против нововведения уже выступили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов» «Рубина», «Уфы» и «Динамо».

    Терюшков: «Закон о Fan ID максимально удобен для болельщиков. Не вижу никаких проблем»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2658

      Enter2006 2 часа назад

      Уйди вон из футбола, едросовская шавка...

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