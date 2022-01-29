Терюшков: «Опасения по поводу необоснованных отказов в выдаче Fan ID преждевременны»

Депутат Госдумы РФ, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о том, что некоторые фанаты обеспокоены возможностью беспочвенных отказов в выдаче карты Fan ID.

«Опасения по поводу необоснованных отказов тоже преждевременны, потому что у нас есть исчерпывающий перечень, зафиксированный в 329 ФЗ: административный запрет или административный надзор, когда болельщик уже нарушал правила нахождения на стадионе.

Но сейчас механизмов контроля недопущения подобных людей, которые совершили эти поступки нет. Сейчас приходится увеличивать число стюардов и личного состава правоохранительных органов. А с введением Fan ID это останется в прошлом.

Еще одним основанием для отказа в выдаче паспорта болельщика будет, если в отношении человека уже ведется производства, но еще не вступило в законное действие решение суда о нарушении правил поведении либо в России, либо за ее пределами, где у нас есть международные договора», – объяснил Терюшков.

Госдума приняла закон о введении Fan ID в декабре.

Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.

Против нововведения уже выступили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов» «Рубина», «Уфы» и «Динамо».

Терюшков: «Закон о Fan ID максимально удобен для болельщиков. Не вижу никаких проблем»