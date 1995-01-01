Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    2 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    3 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?

    Орлов: «Fan ID не будет. Это второе поражение Госдумы от народа»

    Журналист Геннадий Орлов заявил, что власти отказались от введения системы Fan ID после протестов фанатов.

    «Я рад за болельщиков. Они отбили! Fan ID-то не будет. Это второе поражение Госдумы от народа. Первое – QR-коды отлетели в сторону, потому что было возмущение. А теперь вот отбили здесь.

    Уже депутат Журова сказала, что об РПЛ в документе не было ни слова и есть мнение, что его вообще отменят.

    Мы же в системе ФИФА и УЕФА, и там нет Fan ID. По футбольным законам мы ответственны перед ФИФА и УЕФА. Иностранцы должны будут покупать Fan ID, что ли?

    Глупая затея. Слава богу, что Fan ID отлетел. Журова в этой элите, и она не могла сама такое придумать», – сказал Орлов.

    • Закон о Fan ID должен вступить в силу с 1 июня.
    • Госдума приняла закон в декабре.
    • Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.

    Футболисты «Челси» недовольны Тухелем. Среди них – Лукаку

    У Месси ужасная статистика в этом сезоне. Хуже него только один игрок

    Иран пожаловался в ФИФА на «Зенит» из-за Азмуна

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:45
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +427

      Forvard47 24 минуты назад

      Осталось теперь выйти и Навального отбить... и Посадить его в кресло Президента РФ

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1216

      GreyDM > Forvard47 15 минут назад

      и вернуться в 1991-й год))) Тогда разобрали страну на 15 частей, а сейчас сразу на 85 можно...фули нет, если да. пиндосы платят...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1694

      Dr.Metal > Forvard47 15 минут назад

      Ну Навальный, Навальный. Вот говорит он красиво, фильмы снимает с отличным сюжетом, а сам то что для народа сделал? Ни-че-го. Весь смысл кругом воры, а сам? Две судимости. Ничем людям не помог, а все на эмоциях на площади бегут.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4344

      FENIX-SL > Forvard47 7 минут назад

      навальный на своем месте
      как раз в этом промаха нет у нас в стране

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20411

      JTherry 31 минуту назад

      Думцы думают, они мозгами пашут, от их мыслей как бы кто не сдох.
      Может, хватит улучшать житуху нашу, а то паспорта придумают на вздох... (Шнуров)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15400

      paracetamol 54 минуты назад

      Опять Единороссы обделались...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +607

      Узб@гоеный 1 час назад

      В России идет война Народная. Россияне против Думы. Гыгыгы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +106

      Дубина > Узб@гоеный 57 минут назад

      гав гав гав

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93404
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68623
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru