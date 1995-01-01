Орлов: «Fan ID не будет. Это второе поражение Госдумы от народа»

Осталось теперь выйти и Навального отбить... и Посадить его в кресло Президента РФ
Журналист Геннадий Орлов заявил, что власти отказались от введения системы Fan ID после протестов фанатов.
«Я рад за болельщиков. Они отбили! Fan ID-то не будет. Это второе поражение Госдумы от народа. Первое – QR-коды отлетели в сторону, потому что было возмущение. А теперь вот отбили здесь.
Уже депутат Журова сказала, что об РПЛ в документе не было ни слова и есть мнение, что его вообще отменят.
Мы же в системе ФИФА и УЕФА, и там нет Fan ID. По футбольным законам мы ответственны перед ФИФА и УЕФА. Иностранцы должны будут покупать Fan ID, что ли?
Глупая затея. Слава богу, что Fan ID отлетел. Журова в этой элите, и она не могла сама такое придумать», – сказал Орлов.
- Закон о Fan ID должен вступить в силу с 1 июня.
- Госдума приняла закон в декабре.
- Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.
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