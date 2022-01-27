Орлов: «Fan ID не будет. Это второе поражение Госдумы от народа»

Журналист Геннадий Орлов заявил, что власти отказались от введения системы Fan ID после протестов фанатов.

«Я рад за болельщиков. Они отбили! Fan ID-то не будет. Это второе поражение Госдумы от народа. Первое – QR-коды отлетели в сторону, потому что было возмущение. А теперь вот отбили здесь.

Уже депутат Журова сказала, что об РПЛ в документе не было ни слова и есть мнение, что его вообще отменят.

Мы же в системе ФИФА и УЕФА, и там нет Fan ID. По футбольным законам мы ответственны перед ФИФА и УЕФА. Иностранцы должны будут покупать Fan ID, что ли?

Глупая затея. Слава богу, что Fan ID отлетел. Журова в этой элите, и она не могла сама такое придумать», – сказал Орлов.

Закон о Fan ID должен вступить в силу с 1 июня.

Госдума приняла закон в декабре.

Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.

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