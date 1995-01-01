«Обозначаемая журовыми, валуевыми и родниными «проблема» существует лишь в их фантазиях». Фанаты «Локо» поддержали бойкот матчей из-за Fan ID

Хоть одна тема объединила непримиримых фанатов))). Мы живем (ну так наши власти говорят) в век цифровизации, индустрии 4.0 (5.0 не за горами, по словам тех же представителей), камера выхватывает каждого человека на трибуне. Нарушил (файер там зажег, пластиковый стакан кинул, закурил, кресло сворочал и т.д.) морда есть, на выходе приняли, внесли в общую базу, далее проход на любое соревнование (ну не только же футбол есть) под запретом на срок от тяжести содеянного. Так зачем ярмо дополнительное навешивать. Согласен со многими, кто пишет про неподобающее поведение (курение, мат и т.д.), но на Спартаке, при мне в таких ситуациях стюарды прекрасно справлялись, тихо и без шума.
Объединение болельщиков «Локомотива» UnitedSouth объявило о бойкоте матчей из-за введения системы Fan ID в России.
«С 2018 года, как только возникла тема о возможном введении Fan ID для внутренних соревнований, мы, фанаты «Локомотива», уже неоднократно выражали на трибунах своe негативное отношение к этой инициативе.
Мы информировали болельщиков и общественность о непрозрачности такой системы допуска, о еe чрезмерности как таковой и о том, что она повлияет на комфорт доступа на матчи для всех зрителей и на посещаемость игр.
При том, что в год в России на высшем уровне проводится около 300 матчей, за последнее десятилетие на стадионах были от силы пара-тройка случаев «нестандартного поведения» болельщиков, обративших на себя внимание общественности и прессы. В основном же все ситуации чаще всего связаны с «нестандартным поведением» самих правоохранительных органов в отношении зрителей.
Количество проблем на трибунах снизилось, как только большая часть сотрудников покинула чаши стадионов. Что лишь подтверждает – на трибунах России уже много лет нет никаких проблем для любых категорий болельщиков со стороны самих болельщиков. А обозначаемая журовыми, валуевыми и родниными «проблема» существует лишь в их фантазиях.
В последние – доковидные – сезоны «Локомотив» достиг пика посещаемости. Государству же хватает и действующих законов для контроля за зрителями. Бесконечные баны для болельщиков возможны и применяются с помощью уже имеющихся данных, предоставляемых при покупках абонементов, а камеры на стадионах позволяют видеть каждого болельщика каждую минуту нахождения на матче от начала его входа на территорию стадиона.
Все эти меры и баны и без того пригасили часть атмосферы трибун российских стадионов. Тем не менее, всe это время разговоры о введении нового документа не стихали, а мы пытались предостеречь госорганы и клубы от ошибки ввода Fan ID.
После того, как закон о Fan ID всe же приняли в конце декабря 2021 года, мы провели юридический анализ этого документа и увидели, что в правах болельщиков, в плюсах для них ничего не поменялось и не добавилось со времeн ЧМ-2018, а вот препоны, включая сохранившийся пункт об отказе в Fan ID за «намерение совершить соответствующие противоправные деяния» по-прежнему дают безграничные возможности лишить права посещения футбола любого из нас. Теперь уже просто за эфемерное «намерение».
Мы отказываемся принимать участие в данном узаконенном оскорблении всех любителей спорта и футбола в частности, и принимаем решение отказаться от оформления данного документа для посещения матчей любимого Клуба.
Пока такая возможность есть, мы продолжим приходить и протестовать против введения Fan ID в рамках закона. Мы заявляем, что бойкотируем все игры, на которые потребуется оформлять этот документ. А до этого момента призываем всех болельщиков «Локомотива» приходить и высказываться о нововведении и яростно поддерживать наш Клуб. Ведь пока закон не отменен, любой из вас может быть лишен возможности видеть любимую команду с трибуны.
В то же время мы понимаем, насколько противен и неприемлем принятый закон для части болельщицкого сообщества. До такой степени, что не все готовы до его отмены вообще появляться на стадионе. Поэтому часть фанатов «Локомотива» перестаeт посещать стадионы уже с данной минуты. Мы относимся к такому мнению с пониманием и будем за них отстаивать наши интересы на трибунах. Пока нас не ограничат введением этого псевдо-документа.
Фанат не преступник! Stop Fan ID! Все фанатские объединения и группы Южной трибуны», – говорится в заявлении фанатов.
- О бойкоте матчей из-за Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Химок» и «Крыльев Советов» и других команд.
- Закон должен вступить в силу с 1 июня.
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