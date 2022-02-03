«Обозначаемая журовыми, валуевыми и родниными «проблема» существует лишь в их фантазиях». Фанаты «Локо» поддержали бойкот матчей из-за Fan ID

Объединение болельщиков «Локомотива» UnitedSouth объявило о бойкоте матчей из-за введения системы Fan ID в России.

«С 2018 года, как только возникла тема о возможном введении Fan ID для внутренних соревнований, мы, фанаты «Локомотива», уже неоднократно выражали на трибунах своe негативное отношение к этой инициативе.

Мы информировали болельщиков и общественность о непрозрачности такой системы допуска, о еe чрезмерности как таковой и о том, что она повлияет на комфорт доступа на матчи для всех зрителей и на посещаемость игр.

При том, что в год в России на высшем уровне проводится около 300 матчей, за последнее десятилетие на стадионах были от силы пара-тройка случаев «нестандартного поведения» болельщиков, обративших на себя внимание общественности и прессы. В основном же все ситуации чаще всего связаны с «нестандартным поведением» самих правоохранительных органов в отношении зрителей.

Количество проблем на трибунах снизилось, как только большая часть сотрудников покинула чаши стадионов. Что лишь подтверждает – на трибунах России уже много лет нет никаких проблем для любых категорий болельщиков со стороны самих болельщиков. А обозначаемая журовыми, валуевыми и родниными «проблема» существует лишь в их фантазиях.

В последние – доковидные – сезоны «Локомотив» достиг пика посещаемости. Государству же хватает и действующих законов для контроля за зрителями. Бесконечные баны для болельщиков возможны и применяются с помощью уже имеющихся данных, предоставляемых при покупках абонементов, а камеры на стадионах позволяют видеть каждого болельщика каждую минуту нахождения на матче от начала его входа на территорию стадиона.

Все эти меры и баны и без того пригасили часть атмосферы трибун российских стадионов. Тем не менее, всe это время разговоры о введении нового документа не стихали, а мы пытались предостеречь госорганы и клубы от ошибки ввода Fan ID.

После того, как закон о Fan ID всe же приняли в конце декабря 2021 года, мы провели юридический анализ этого документа и увидели, что в правах болельщиков, в плюсах для них ничего не поменялось и не добавилось со времeн ЧМ-2018, а вот препоны, включая сохранившийся пункт об отказе в Fan ID за «намерение совершить соответствующие противоправные деяния» по-прежнему дают безграничные возможности лишить права посещения футбола любого из нас. Теперь уже просто за эфемерное «намерение».

Мы отказываемся принимать участие в данном узаконенном оскорблении всех любителей спорта и футбола в частности, и принимаем решение отказаться от оформления данного документа для посещения матчей любимого Клуба.

Пока такая возможность есть, мы продолжим приходить и протестовать против введения Fan ID в рамках закона. Мы заявляем, что бойкотируем все игры, на которые потребуется оформлять этот документ. А до этого момента призываем всех болельщиков «Локомотива» приходить и высказываться о нововведении и яростно поддерживать наш Клуб. Ведь пока закон не отменен, любой из вас может быть лишен возможности видеть любимую команду с трибуны.

В то же время мы понимаем, насколько противен и неприемлем принятый закон для части болельщицкого сообщества. До такой степени, что не все готовы до его отмены вообще появляться на стадионе. Поэтому часть фанатов «Локомотива» перестаeт посещать стадионы уже с данной минуты. Мы относимся к такому мнению с пониманием и будем за них отстаивать наши интересы на трибунах. Пока нас не ограничат введением этого псевдо-документа.

Фанат не преступник! Stop Fan ID! Все фанатские объединения и группы Южной трибуны», – говорится в заявлении фанатов.

О бойкоте матчей из-за Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Химок» и «Крыльев Советов» и других команд.

Закон должен вступить в силу с 1 июня.

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