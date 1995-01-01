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    «Обозначаемая журовыми, валуевыми и родниными «проблема» существует лишь в их фантазиях». Фанаты «Локо» поддержали бойкот матчей из-за Fan ID

    Объединение болельщиков «Локомотива» UnitedSouth объявило о бойкоте матчей из-за введения системы Fan ID в России.

    «С 2018 года, как только возникла тема о возможном введении Fan ID для внутренних соревнований, мы, фанаты «Локомотива», уже неоднократно выражали на трибунах своe негативное отношение к этой инициативе.

    Мы информировали болельщиков и общественность о непрозрачности такой системы допуска, о еe чрезмерности как таковой и о том, что она повлияет на комфорт доступа на матчи для всех зрителей и на посещаемость игр.

    При том, что в год в России на высшем уровне проводится около 300 матчей, за последнее десятилетие на стадионах были от силы пара-тройка случаев «нестандартного поведения» болельщиков, обративших на себя внимание общественности и прессы. В основном же все ситуации чаще всего связаны с «нестандартным поведением» самих правоохранительных органов в отношении зрителей.

    Количество проблем на трибунах снизилось, как только большая часть сотрудников покинула чаши стадионов. Что лишь подтверждает – на трибунах России уже много лет нет никаких проблем для любых категорий болельщиков со стороны самих болельщиков. А обозначаемая журовыми, валуевыми и родниными «проблема» существует лишь в их фантазиях.

    В последние – доковидные – сезоны «Локомотив» достиг пика посещаемости. Государству же хватает и действующих законов для контроля за зрителями. Бесконечные баны для болельщиков возможны и применяются с помощью уже имеющихся данных, предоставляемых при покупках абонементов, а камеры на стадионах позволяют видеть каждого болельщика каждую минуту нахождения на матче от начала его входа на территорию стадиона.

    Все эти меры и баны и без того пригасили часть атмосферы трибун российских стадионов. Тем не менее, всe это время разговоры о введении нового документа не стихали, а мы пытались предостеречь госорганы и клубы от ошибки ввода Fan ID.

    После того, как закон о Fan ID всe же приняли в конце декабря 2021 года, мы провели юридический анализ этого документа и увидели, что в правах болельщиков, в плюсах для них ничего не поменялось и не добавилось со времeн ЧМ-2018, а вот препоны, включая сохранившийся пункт об отказе в Fan ID за «намерение совершить соответствующие противоправные деяния» по-прежнему дают безграничные возможности лишить права посещения футбола любого из нас. Теперь уже просто за эфемерное «намерение».

    Мы отказываемся принимать участие в данном узаконенном оскорблении всех любителей спорта и футбола в частности, и принимаем решение отказаться от оформления данного документа для посещения матчей любимого Клуба.

    Пока такая возможность есть, мы продолжим приходить и протестовать против введения Fan ID в рамках закона. Мы заявляем, что бойкотируем все игры, на которые потребуется оформлять этот документ. А до этого момента призываем всех болельщиков «Локомотива» приходить и высказываться о нововведении и яростно поддерживать наш Клуб. Ведь пока закон не отменен, любой из вас может быть лишен возможности видеть любимую команду с трибуны.

    В то же время мы понимаем, насколько противен и неприемлем принятый закон для части болельщицкого сообщества. До такой степени, что не все готовы до его отмены вообще появляться на стадионе. Поэтому часть фанатов «Локомотива» перестаeт посещать стадионы уже с данной минуты. Мы относимся к такому мнению с пониманием и будем за них отстаивать наши интересы на трибунах. Пока нас не ограничат введением этого псевдо-документа.

    Фанат не преступник! Stop Fan ID! Все фанатские объединения и группы Южной трибуны», – говорится в заявлении фанатов.

    • О бойкоте матчей из-за Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Химок» и «Крыльев Советов» и других команд.
    • Закон должен вступить в силу с 1 июня.

    РПЛ попросила игроков не высказываться на тему Fan ID («РБ Спорт»)

    Депутат Терюшков: «Фанаты бойкотируют Fan ID? Значит, будут смотреть футбол по телевизору»

    Орлов: «Fan ID не будет. Это второе поражение Госдумы от народа»

    Источник: телеграм-канал UnitedSouth

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    Сегодня, 17:46
    Комментарии17
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      Рейтинг: +2970

      lordmrv 1 минуту назад

      Хоть одна тема объединила непримиримых фанатов))). Мы живем (ну так наши власти говорят) в век цифровизации, индустрии 4.0 (5.0 не за горами, по словам тех же представителей), камера выхватывает каждого человека на трибуне. Нарушил (файер там зажег, пластиковый стакан кинул, закурил, кресло сворочал и т.д.) морда есть, на выходе приняли, внесли в общую базу, далее проход на любое соревнование (ну не только же футбол есть) под запретом на срок от тяжести содеянного. Так зачем ярмо дополнительное навешивать. Согласен со многими, кто пишет про неподобающее поведение (курение, мат и т.д.), но на Спартаке, при мне в таких ситуациях стюарды прекрасно справлялись, тихо и без шума.

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      Рейтинг: +942

      edw7777 5 минут назад

      Поддерживаю. И сам не пойду. На мой взгляд то, что случилось на игре ЦСКА - Зенит, чистая провокация, которая была нужна как раз для этой кампании, Сейчас они проследят за болельщиками, потом еще кого-нибудь придумают, а затем из вроде бы благородных побуждений установят тотальную слежку за всем населением. Свобода по-путински называется!

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      Рейтинг: +791

      Князев 10 минут назад

      Дорогие друзья сплачивайтесь! А всей хунте конец. Счета заблокированы, у всех центробанков отобраны лицензии, платить будет нечем!!! Хунту на помойку!

      1
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      Рейтинг: +3531

      Красногорск_Фан 12 минут назад

      Давайте на примере. Принят закон, что нельзя курить в общественных местах. И что. Не курят прямо на трибунах и в перерывах от туалета до зоны пожрать? Дым коромыслом. На трибуны кроме семейного сектора с ребенком не пойдешь. А в туалете и фуд-зоне дети дышат. Какой хрен издавать новые законы если старые и не пытаются соблюдать. Полицаи при виде курящего в общественном месте должны штраф оформить? Должны. Вместо этого сами в оцеплении на трибунах покуривают или не реагируют если в нем стоят. Главное чтобы драк не было. В аэропортах ту же проблему решили . Если не полностью то в целом. Если надо - решаема. Лучше бы приняли закон об обязательном анальном досмотре. А то всегда интересовало откуда очередные файеры. И что еще за штукарь его можно избегать. Ну ладно. Увлекся. Но этот фан ИД бабушка дальнейшего анального досмотра.

      0
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      Рейтинг: +5452

      GoldPlayFIFARus9 32 минуты назад

      Я целиком и полностью поддерживаю ребят в их стремлении к справедливости, если человек потратил деньги и купил билет или абонемент на футбол, он не обязан приобретать какой то непонятный паспорт болельщика. Конечно же в современных реалиях России, учитывая насколько истеблишмент боится фанатского правого крыла, нет ничего удивительного в подобных искусственных ограничениях. Но я верю, что настанет время, когда человек в России сможет свободно купить билет, и пойти на матч любимой команды.

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      Рейтинг: +3526

      tarasofka 46 минут назад

      зенит был первым, спартак вторым. под конец уже и локо подтянулся. но вопрос: почему молчат лошади? а? чего ждут?

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      Рейтинг: +13644

      ilichkadr > tarasofka 41 минуту назад

      Видимо боятся, что овса не дадут.

      0
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      Рейтинг: +12696

      Barmaleushka > tarasofka 32 минуты назад

      За коней не слышал , а вот у динамиков какой-то разлад по этому вопросу .

      0
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      Рейтинг: +131

      Demgel 50 минут назад

      Футбол для школьников и домохозяйек,либо просто для обычных статистов.Стадион - декорация,спасибо Дума)

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      Рейтинг: +68646

      insider_retro 52 минуты назад

      Солидарность, ети его за ногу...
      Лучше бы в таком солидарном экстазе перестали ломать трибуны, жечь кресла и творить беспредел на стадионах...
      А то, некоторые из них до того вжились в образ фанатов, что не всегда даже знают стартовый состав на игру... Ибо, он им на @уй не нужен...

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      Рейтинг: +12696

      Barmaleushka > insider_retro 50 минут назад

      Последний случай вандализьма на стадионах на матчах РПЛ , совершённые фанатами(!) - в студию .

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      Рейтинг: +68646

      insider_retro > Barmaleushka 41 минуту назад

      Судя по всему, у нас с Вами разное понимание ситуации... Поэтому, для Вас мои доводы будут, при любом раскладе, бредом... Как, впрочем, и Ваши аргументы за иконописный образ отечественного фанатизма, не станут для меня озарением...
      Знали бы Вы какие силы и средства иногда тратит клуб, органы власти и силы правопорядка только для того, что бы матчи проходил в "более-менее" терпимом формате... Да и разгулятся, в последнее время, молодцам, явно не дают... Отсюда и ощущение того, что вроде стало поспокойней...

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      Рейтинг: +12696

      Barmaleushka > insider_retro 34 минуты назад

      Матчи и без этих "сил" будут проходить в терпимом формате . Эти легионы ментов, стюардов и бедолаг срочников только раздражают ( в.т.ч. и потенциальных жертв "страшныхфанатофф").
      А мой вопрос останется без ответа , надо понимать ?

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      Рейтинг: +68646

      insider_retro > Barmaleushka 28 минут назад

      Надо понимать, Вас устроит только видео беспредела, сводки МВД и статистика травмпунктов... Увы, не могу удовлетворить Ваши чаяния и надежды... Но это не значит, что Вы своим вопросм положили на лопатки и убедили меня в обратном...
      Я не со всем согласен в принятом законе... И уж, тем более, с тем как он будет реализовываться... Так же, не склонен окунуться в бесполезный диспут... Предлагаю остаться при своих и понаблюдать за ситуацией...
      В нашей державе по каждому поводу лезть на баррикады - дело не благодарное...
      Всех благ...

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      Рейтинг: +10891

      BRO_football > Barmaleushka 18 секунд назад

      Случаев вандализма я вам не назову, но скажу, что многие клубы после каждого матча платят штрафы от КДК РФС за выходки своих фанатов.Если вы давненько сидите на Бомбардире, то могли встречать новости в ленте.
      Например, по итогам сезона 2020/2021 клубы в общей сложности выплатили штрафов на почти на 21,7 млн. рублей.
      Ну а про этот сезон можете зайти на официальный сайт КДК РФС и посмотреть их решения.
      И вот эти люди требуют, чтобы отменили Fan ID, что в конечном итоге не положит конец беспределу на трибунах.

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      Рейтинг: +57675

      portero 55 минут назад

      Эти типа депутаты выполняют приказ, нет у них фантазии, имеется желание получать бабки и они отрабатывают их выполняя приказы...

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      Рейтинг: +23143

      bset 55 минут назад

      В любой нормальной стране, если бы они не отражали желания избирателей, их бы не выбрали в следующий раз. А у нас сидят эти лица бесконечно, попадающие на свои посты через нарисованные результаты. Если бы были честные выборы, ни один из этих товарищей на свои места не попал бы. Работали бы кассирами и дворниками, а не кнопки по указке сверху нажимали бы.

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