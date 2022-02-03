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  • «Обозначаемая журовыми, валуевыми и родниными «проблема» существует лишь в их фантазиях». Фанаты «Локо» поддержали бойкот матчей из-за Fan ID

«Обозначаемая журовыми, валуевыми и родниными «проблема» существует лишь в их фантазиях». Фанаты «Локо» поддержали бойкот матчей из-за Fan ID

3 февраля 2022, 17:46
20

Объединение болельщиков «Локомотива» UnitedSouth объявило о бойкоте матчей из-за введения системы Fan ID в России.

«С 2018 года, как только возникла тема о возможном введении Fan ID для внутренних соревнований, мы, фанаты «Локомотива», уже неоднократно выражали на трибунах своe негативное отношение к этой инициативе.

Мы информировали болельщиков и общественность о непрозрачности такой системы допуска, о еe чрезмерности как таковой и о том, что она повлияет на комфорт доступа на матчи для всех зрителей и на посещаемость игр.

При том, что в год в России на высшем уровне проводится около 300 матчей, за последнее десятилетие на стадионах были от силы пара-тройка случаев «нестандартного поведения» болельщиков, обративших на себя внимание общественности и прессы. В основном же все ситуации чаще всего связаны с «нестандартным поведением» самих правоохранительных органов в отношении зрителей.

Количество проблем на трибунах снизилось, как только большая часть сотрудников покинула чаши стадионов. Что лишь подтверждает – на трибунах России уже много лет нет никаких проблем для любых категорий болельщиков со стороны самих болельщиков. А обозначаемая журовыми, валуевыми и родниными «проблема» существует лишь в их фантазиях.

В последние – доковидные – сезоны «Локомотив» достиг пика посещаемости. Государству же хватает и действующих законов для контроля за зрителями. Бесконечные баны для болельщиков возможны и применяются с помощью уже имеющихся данных, предоставляемых при покупках абонементов, а камеры на стадионах позволяют видеть каждого болельщика каждую минуту нахождения на матче от начала его входа на территорию стадиона.

Все эти меры и баны и без того пригасили часть атмосферы трибун российских стадионов. Тем не менее, всe это время разговоры о введении нового документа не стихали, а мы пытались предостеречь госорганы и клубы от ошибки ввода Fan ID.

После того, как закон о Fan ID всe же приняли в конце декабря 2021 года, мы провели юридический анализ этого документа и увидели, что в правах болельщиков, в плюсах для них ничего не поменялось и не добавилось со времeн ЧМ-2018, а вот препоны, включая сохранившийся пункт об отказе в Fan ID за «намерение совершить соответствующие противоправные деяния» по-прежнему дают безграничные возможности лишить права посещения футбола любого из нас. Теперь уже просто за эфемерное «намерение».

Мы отказываемся принимать участие в данном узаконенном оскорблении всех любителей спорта и футбола в частности, и принимаем решение отказаться от оформления данного документа для посещения матчей любимого Клуба.

Пока такая возможность есть, мы продолжим приходить и протестовать против введения Fan ID в рамках закона. Мы заявляем, что бойкотируем все игры, на которые потребуется оформлять этот документ. А до этого момента призываем всех болельщиков «Локомотива» приходить и высказываться о нововведении и яростно поддерживать наш Клуб. Ведь пока закон не отменен, любой из вас может быть лишен возможности видеть любимую команду с трибуны.

В то же время мы понимаем, насколько противен и неприемлем принятый закон для части болельщицкого сообщества. До такой степени, что не все готовы до его отмены вообще появляться на стадионе. Поэтому часть фанатов «Локомотива» перестаeт посещать стадионы уже с данной минуты. Мы относимся к такому мнению с пониманием и будем за них отстаивать наши интересы на трибунах. Пока нас не ограничат введением этого псевдо-документа.

Фанат не преступник! Stop Fan ID! Все фанатские объединения и группы Южной трибуны», – говорится в заявлении фанатов.

  • О бойкоте матчей из-за Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Химок» и «Крыльев Советов» и других команд.
  • Закон должен вступить в силу с 1 июня.

РПЛ попросила игроков не высказываться на тему Fan ID («РБ Спорт»)

Депутат Терюшков: «Фанаты бойкотируют Fan ID? Значит, будут смотреть футбол по телевизору»

Орлов: «Fan ID не будет. Это второе поражение Госдумы от народа»

Источник: телеграм-канал UnitedSouth
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (20)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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portero
1643900118
Эти типа депутаты выполняют приказ, нет у них фантазии, имеется желание получать бабки и они отрабатывают их выполняя приказы...
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insider_retro
1643900303
Солидарность, ети его за ногу... Лучше бы в таком солидарном экстазе перестали ломать трибуны, жечь кресла и творить беспредел на стадионах... А то, некоторые из них до того вжились в образ фанатов, что не всегда даже знают стартовый состав на игру... Ибо, он им на @уй не нужен...
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GoldPlayFIFARus9
1643901501
Я целиком и полностью поддерживаю ребят в их стремлении к справедливости, если человек потратил деньги и купил билет или абонемент на футбол, он не обязан приобретать какой то непонятный паспорт болельщика. Конечно же в современных реалиях России, учитывая насколько истеблишмент боится фанатского правого крыла, нет ничего удивительного в подобных искусственных ограничениях. Но я верю, что настанет время, когда человек в России сможет свободно купить билет, и пойти на матч любимой команды.
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Князев
1643902840
Дорогие друзья сплачивайтесь! А всей хунте конец. Счета заблокированы, у всех центробанков отобраны лицензии, платить будет нечем!!! Хунту на помойку!
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edw7777
1643903100
Поддерживаю. И сам не пойду. На мой взгляд то, что случилось на игре ЦСКА - Зенит, чистая провокация, которая была нужна как раз для этой кампании, Сейчас они проследят за болельщиками, потом еще кого-нибудь придумают, а затем из вроде бы благородных побуждений установят тотальную слежку за всем населением. Свобода по-путински называется!
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lordmrv
1643903386
Хоть одна тема объединила непримиримых фанатов))). Мы живем (ну так наши власти говорят) в век цифровизации, индустрии 4.0 (5.0 не за горами, по словам тех же представителей), камера выхватывает каждого человека на трибуне. Нарушил (файер там зажег, пластиковый стакан кинул, закурил, кресло сворочал и т.д.) морда есть, на выходе приняли, внесли в общую базу, далее проход на любое соревнование (ну не только же футбол есть) под запретом на срок от тяжести содеянного. Так зачем ярмо дополнительное навешивать. Согласен со многими, кто пишет про неподобающее поведение (курение, мат и т.д.), но на Спартаке, при мне в таких ситуациях стюарды прекрасно справлялись, тихо и без шума.
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NewLife
1643904504
Роднина, наверное, надеется, что болельщики футбола и фигурного катания будут одинаковы. Вот до чего доводит тунеядство в думе.
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Ганнибал Лектор
1643910660
Мнение народа не интересует партию жуликов. Остановить беспредел, увы, сможет не бойкот, а только революция...
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Hektor 84
1643911388
Боритесь до конца! Не допустите чтоб эти жулики пропихнули закон. Надо вводить лимит в думе на таких жуликов типо Журовой, Родниной и Валуева.
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Storm13
1643911433
"Раб, сознающий свое рабское положение и борющийся против него, есть револю­ционер. Раб, не сознающий своего рабства и прозябающий в молчаливой, бессозна­тельной и бессловесной рабской жизни, есть просто раб. Раб, у которого слюнки текут, когда он самодовольно описывает прелести рабской жизни и восторгается добрым и хорошим господином, есть холоп, хам." В.И.Ленин, ПСС т.16, стр.40.
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