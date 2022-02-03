Главные новости дня. Старков рассказал о взятках в «Локомотиве»; Обамеянг перешел в «Барселону»

«Либо половина премиальных, либо часть зарплаты». Экс-игрок «Локо» – о взятках при Бышовце.

«Рубин» объявил об аренде Игнатьева в «Крылья Советов».

«Спартак» отзаявил Максименко. Вратаря заявили за «Спартак-2», чтобы он мог получать практику.

Агент Ракицкого: «Не получается договориться с «Зенитом». У Ярослава есть другие предложения».

«Барселона» объявила о переходе Обамеянга. Контракт – до 2025 года.

Неймару вручили «Золотую самбу». Он лучший бразильский футболист 2021 года в Европе.

Алиев: «Газзаев для меня не тренер. Сказал Суркису: «С этим пидорасом я больше ничего не хочу иметь».

Экс-президент «Барсы»: «Дам вам эксклюзив: Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом».

Сборная России проведет стыковые матчи ЧМ-2022 на стадионе «Динамо».

Деспотович – игрок тульского «Арсенала».