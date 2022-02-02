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  • «Спартак» отзаявил Максименко. Вратаря заявили за «Спартак-2», чтобы он мог получать практику

«Спартак» отзаявил Максименко. Вратаря заявили за «Спартак-2», чтобы он мог получать практику

2 февраля 2022, 13:19
42

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему вратарь Александр Максименко был исключен из заявки клуба на РПЛ.

«Александра заявили за «Спартак-2», чтобы он мог получать практику, если что. Это значит, что он может играть как за основу, так и за «двойку», – сказал Зеленов.

  • 23-летний вратарь не играет с 24 октября, когда «Спартак» проиграл «Зениту» со счетом 1:7.
  • В декабре сообщалось, что Максименко продлил контракт со «Спартаком» до 2025 года.
  • «Спартак-2» идет на 11-м месте в ФНЛ.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Спартак Спартак-2 Максименко Александр
Комментарии (42)
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mahan
1643798072
Проиграл конкуренцию, расслабился он пока Селихов был травмирован, конкуренции не было, Теперь Селихов набрал форму, а новый вратарь по мнению тренеров выглядит сильнее. Максименко набирай форму и вперед. Вот так и лимит расслабляет игроков без конкуренции и кучей денег
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oyabun
1643798149
Сбитый летчик. Вторым надо наигрывать Свинова.
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Plyash
1643798996
Теперь Максименкина очередь ждать своего места в основе.Сам отчасти виноват,расслабился.Давай Саша,только вера в самого себя выручить поможет. Что завтра будет,никому неведомо,а форму всегда держать надо.Удачи.
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Vitaga
1643799400
Максименко нормальный кипер.не звезда конечно но еще молод и набрав опыта может стать выше уровнем. по крайней мере он сильнее любого кипера из Зенита
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JTherry
1643799496
Максименко располнел не в меру, ему бы похудеть немного... Селихов тоже играл в двойке, это нормально для набора кондиций... интересно, кого сегодня Ваноли выпустит со вторым составом в матче с Ригой, Свинова или Максименко..?
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lordmrv
1643800454
Парни, где сегодня трансляцию посмотреть. Дайте ссылку плиз.
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kliker
1643801573
Спасибо Максименко за второе место с Тадеско, видимо Селихов и Свинов больше нравятся тренерам.
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житель СПб
1643801813
Да, в Спартаке вратарям непросто. Только что ты на коне - и вот ты никто... Это касалось и Реброва, и Селихова... Теперь очередь Максименко - в целом очень достойного вратаря (если честно - то посильнее нашего Михаила). Хочется пожелать ему справиться с трудностями и удачи!
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Блямба
1643801926
А он вернётся,а он вернётся.. Координатор ещё поперхнётся. Ребров не любит,Ребров не верит.. А он ещё медаль примерит. как бы (с)
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zigbert
1643804614
Может это и правильное решение, в двойке у него будет больше практики а вернуть в основную команду можно будет в любой момент.
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