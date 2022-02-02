«Спартак» отзаявил Максименко. Вратаря заявили за «Спартак-2», чтобы он мог получать практику

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему вратарь Александр Максименко был исключен из заявки клуба на РПЛ.
«Александра заявили за «Спартак-2», чтобы он мог получать практику, если что. Это значит, что он может играть как за основу, так и за «двойку», – сказал Зеленов.
- 23-летний вратарь не играет с 24 октября, когда «Спартак» проиграл «Зениту» со счетом 1:7.
- В декабре сообщалось, что Максименко продлил контракт со «Спартаком» до 2025 года.
- «Спартак-2» идет на 11-м месте в ФНЛ.
Источник: «РБ Спорт»