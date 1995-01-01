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    «Спартак» отзаявил Максименко. Вратаря заявили за «Спартак-2», чтобы он мог получать практику

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему вратарь Александр Максименко был исключен из заявки клуба на РПЛ.

    «Александра заявили за «Спартак-2», чтобы он мог получать практику, если что. Это значит, что он может играть как за основу, так и за «двойку», – сказал Зеленов.

    • 23-летний вратарь не играет с 24 октября, когда «Спартак» проиграл «Зениту» со счетом 1:7.
    • В декабре сообщалось, что Максименко продлил контракт со «Спартаком» до 2025 года.
    • «Спартак-2» идет на 11-м месте в ФНЛ.

    Максименко – самый подешевевший игрок РПЛ. В топ-10 вошли четыре футболиста «Спартака»

    «СЭ»: «Спартак» продлил контракт с Максименко до 2025 года

    Селихов – лучший вратарь Лиги Европы по проценту отраженных ударов. Он претендует на звание игрока недели

    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:19
    Комментарии42
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      Рейтинг: +38

      Batyga 7 минут назад

      пошел вон пес...у мясных видно у всех такая судьба

      0
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    • ...
      Рейтинг: +93587

      zigbert 25 минут назад

      Может это и правильное решение, в двойке у него будет больше практики а вернуть в основную команду можно будет в любой момент.

      3
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      ...
      Рейтинг: +20520

      JTherry > zigbert 5 минут назад

      Зеленов и говорит, что Макси сможет играть и за основу, и за "двойку", но что-то мне кажется, что Свинов будет сменщиком у Селихова...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9378

      Alekxei Z. 34 минуты назад

      Сочувствуют , переживают.
      Господа , его что на трансфер выставили ?
      Всё нормально , рабочий процесс.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +13485

      Cleaner 41 минуту назад

      От вратаря сборной до Спартака-2 за полгода.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15243

      Persona_non_Grata > Cleaner 20 минут назад

      Всяко бывает - некоторые за полгода из более менее адекватных людей превращаются в " алармов " , и только что и могут " ржать " по любому поводу и даже БЕЗ повода (((

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28013

      silver29 49 минут назад

      Встряска иногда очень нужна, Максименко к второй команде шел очень уверенно почивая на лаврах, не было прогресса, это урок и всем остальным. Нет былых заслуг есть только игра в настоящем.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +4447

      Блямба 1 час назад

      А он вернётся,а он вернётся..
      Координатор ещё поперхнётся.
      Ребров не любит,Ребров не верит..
      А он ещё медаль примерит.
      как бы (с)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13506

      житель СПб 1 час назад

      Да, в Спартаке вратарям непросто. Только что ты на коне - и вот ты никто... Это касалось и Реброва, и Селихова... Теперь очередь Максименко - в целом очень достойного вратаря (если честно - то посильнее нашего Михаила).
      Хочется пожелать ему справиться с трудностями и удачи!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28013

      silver29 > житель СПб 40 минут назад

      Вот что-что, а киперов толковых у вас никогда не было.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13485

      Cleaner > житель СПб 40 минут назад

      Ваш Михаил стабильнее.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +737

      kliker 1 час назад

      Спасибо Максименко за второе место с Тадеско, видимо Селихов и Свинов больше нравятся тренерам.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2967

      lordmrv 1 час назад

      Парни, где сегодня трансляцию посмотреть. Дайте ссылку плиз.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20520

      JTherry > lordmrv 1 час назад

      на коммент-шоу в 16.00 на ютубе...)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2967

      lordmrv > JTherry 1 час назад

      Спасибо и простите за оффтопик.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6044

      R_a_i_n > lordmrv 1 час назад

      https://www.youtube.com/watch?v=3wLem5-ZkEI

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2316

      Челнинец > JTherry 53 минуты назад

      Они бы и РПЛ транслировали

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13485

      Cleaner > lordmrv 38 минут назад

      Поржать хотите? Я присоединюсь...)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20520

      JTherry > Cleaner 9 минут назад

      если чисто "поржать" - это на матч в 17.00 (мск) - цска-виборг...) смотри не пропусти... стадом коней две березоньки будут управлять - уржешься...)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20520

      JTherry 1 час назад

      Максименко располнел не в меру, ему бы похудеть немного... Селихов тоже играл в двойке, это нормально для набора кондиций... интересно, кого сегодня Ваноли выпустит со вторым составом в матче с Ригой, Свинова или Максименко..?

      3
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      ...
      Рейтинг: +6044

      R_a_i_n > JTherry 1 час назад

      Думаю это не принципиально. Все понимают, что Селихов номер 1 на сезон, а Свинов будет в запасе. Симбе желаю сил с упорства. Просто-так место в составе ни кому не дается.

      2
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      ...
      Рейтинг: +31484

      oyabun > R_a_i_n 1 час назад

      Ну опорника такого плана у нас нет, так что мне кажется будет всегда в составе.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6044

      R_a_i_n > oyabun 1 час назад

      Ээээм...??? Простите коллега, а мы про что?)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20520

      JTherry > R_a_i_n 1 час назад

      думаю, Максименко не повредит игра за "двойку", ему необходимо поправить психологическую устойчивость, и игру на выходах и на линии...

      3
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      ...
      Рейтинг: +31484

      oyabun > R_a_i_n 37 минут назад

      "..Симбе желаю сил с упорства. Просто-так место в составе ни кому не дается." - про Мартинша писали? я про него ответил. Прошу прощения, если неправильно понял. ))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13485

      Cleaner > JTherry 33 минуты назад

      Чем жирнее вратарь, тем большую площадь ворот он занимает. Тем меньше шансов у нападающих забить гол. Эту теорию Максименко САМ Карпин в сборной рассказал!..)

      0
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      Рейтинг: +6044

      R_a_i_n > oyabun 22 минуты назад

      ))

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      Рейтинг: +6044

      R_a_i_n > Cleaner 21 минуту назад

      там в ветках про конюшню твой ржач ждут, пиз...(иди) туда!!!

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      Рейтинг: +6044

      R_a_i_n > oyabun 20 минут назад

      про Максименко

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