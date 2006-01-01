«СЭ»: «Спартак» продлил контракт с Максименко до 2025 года

А с чего началось падение Максименко? Пришла новая команда тренеров с руем, в том числе и тренер вратарей. До этого таких провалов не было. Как учат, так и работает. Кто виноват? Надеюсь всё будет у него хорошо.
Вратарь «Спартака» Александр Максименко продлил контракт с клубом.
По информации «СЭ», новое соглашение рассчитано до 2025 года.
- Максименко дебютировал за «Спартак» в 2017 году.
- 23-летний вратарь не играет с 24 октября, когда «Спартак» проиграл «Зениту» со счетом 1:7.
- Рыночная стоимость Максименко – 13 миллионов евро.