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    «СЭ»: «Спартак» продлил контракт с Максименко до 2025 года

    Вратарь «Спартака» Александр Максименко продлил контракт с клубом.

    По информации «СЭ», новое соглашение рассчитано до 2025 года.

    • Максименко дебютировал за «Спартак» в 2017 году.
    • 23-летний вратарь не играет с 24 октября, когда «Спартак» проиграл «Зениту» со счетом 1:7.
    • Рыночная стоимость Максименко – 13 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:52
    Комментарии9
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      Рейтинг: +4827

      rash1959 37 минут назад

      А с чего началось падение Максименко? Пришла новая команда тренеров с руем, в том числе и тренер вратарей. До этого таких провалов не было. Как учат, так и работает. Кто виноват? Надеюсь всё будет у него хорошо.

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      Рейтинг: +14280

      KLIM777 41 минуту назад

      13 млн. евро стоимость?? Это нечто.

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      Рейтинг: +92150

      zigbert 57 минут назад

      К сожалению он остановился в росте и слишком медленно прогрессирует. Но Спартаку он еще пригодится.

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      Рейтинг: +13268

      ilichkadr 1 час назад

      Сане бы тренера толкового, а данные у него очень даже не плохие.

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      Рейтинг: +363

      Я Памятник Себе 1 час назад

      Классный воротчик. Правда много пропускает! Гыгыгы

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      Рейтинг: +546

      alefreddy 1 час назад

      продлили для продажи наверняка а Свинов будет дублером Селихова

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      Рейтинг: +2291

      Enter2006 1 час назад

      Правильно сделали, у всех бывают взлеты и падения. Если психологически справится - заиграет на уровне вновь.

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      Рейтинг: +546

      alefreddy > Enter2006 1 час назад

      а как же Кинфа у коней более юный начал играть и никакой психологии столько лет на хорошем уровне-зачем эти отмазки

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      Рейтинг: +23379

      vladimir-7 > Enter2006 56 минут назад

      Конечно правильно, Селихов пару раз вытащил игру, а
      потом начнет глотать всё подряд и что тогда делать.

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