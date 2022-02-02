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    Агент Ракицкого: «Не получается договориться с «Зенитом». У Ярослава есть другие предложения»

    Максим Дудченко, агент защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, рассказал о ситуации с продлением контракта украинца.

    – Мы действительно получили предложение от «Зенита» о продлении контракта.

    – Какой приоритет у Ярослава – остаться в «Зените» или уйти в другую команду?

    – Все зависит от того, договоримся ли мы по условиям или нет. На данный момент этого не получается сделать.

    – Есть ли у Ярослава уже другие предложения на руках?

    – Да, есть.

    • Ракицкий выступает за «Зенит» с января 2019 года.
    • В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
    • Действующий контракт между сторонами истекает в июне.

    Широков – о Ракицком в «Спартаке»: «Почему нет?»

    «Зенит» сделал Ракицкому предложение о продлении контракта

    Агент: «Скорее всего, Ракицкий продолжит карьеру не в «Зените»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:53
    Комментарии15
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      Рейтинг: +18634

      derrik2000 8 минут назад

      Эхма!
      А если бы не Шахтёр, а, допустим, Спартак в ещё в начале их игроцкой карьеры нашёл и в команду пригласил!
      Что первый, что второй на закате своей карьеры в нашем чемпионате - бледная тень себя из ТОГО Шахтёра...

      0
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      Рейтинг: +2687

      Валерий2705 15 минут назад

      Это рационально с одной стороны. Держать в команде двух защитников за 30 лет на хорошей зп, не лучшая идея, плюс в паре они реально не фонтан. Но "спасибо" нужно сказать тем, кто приобретал Ловрена, посадив его на хороший контракт на несколько лет, благодаря этому альтернативы нет, на продажу он накуй никому не нужен. А если сравнивать, в обороне оба примерно одного поля ягоды, с низкой стартовой скоростью, но Ярик настоящая душа команды, с первым пасом, ударом и каким никаким выбором позиции, и очень жаль, что из-за Ловрена который в принципе никому особо не импонирует, бортуют Ракицкого. Иванович до сих пор бы смотрелся не хуже хорвата, только за него 12 миллионов платить не надо было, и продлевать можно каждый раз на год. Но бренды сыграли свою роль, Ливерпуль, АПЛ. А на то как он там играл можно и не смотреть.

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      Рейтинг: +9378

      Alekxei Z. 29 минут назад

      На ветке все спецы, участники переговоров.
      Угомонитесь.
      Придут к решению , которое устроит игрока и клуб.
      Ушел из Шахтёра , уйдёт и из Зенита , ничто не вечно...
      Купили Ракицкого , купят и другого, только как с Азмуном не стоит.
      Вы хоть как люди : " Спасибо скажите ", если это конечно про вас.

      1
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      Рейтинг: +2687

      Валерий2705 > Alekxei Z. 26 минут назад

      Ярику спасибо, вне зависимости уйдет или нет. А вот руководство Зенита может и второго Ловрена прикупить.

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      Рейтинг: +9378

      Alekxei Z. > Валерий2705 20 минут назад

      Вот и я про это.
      Элементарная благодарность игроку должна быть, а далее клубу виднее, без защиты не останутся.

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      Рейтинг: +2687

      Валерий2705 > Alekxei Z. 52 секунды назад

      Да это как посмотреть, что без защиты не останутся. Понятно, что клубу виднее. Но вот со сменой Ивановича на Ловрена селекция явно не попала. Теперь вот и Ярик, по сути, может уйти из-за хорвата, хоть и косвенно. И простого болельщика в этой ситуации можно понять, Иванович, Ракицкий импонируют трибуне, а вот от Ловрена основная масса не в восторге. Ну а то, что осуждают, мол убегает, крысам т. д., я конечно не поддерживаю. Понятно же почему не удается продлить, пытаются конкретно продавить зп, а оно ему надо, при таком же хромущем Ловрене рядом, получать меньше? И возраст такой, когда остаётся не так много времени нормально заработать. Кто то видимо купается в иллюзиях, что играть нужно за любовь к клубу, но напомню, что он воспитанник Шахтера. А по профессионализму к нему вопросов нет, человек отдаётся на поле полностью.

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      Рейтинг: +13485

      Cleaner 45 минут назад

      Ну и пусть принимает другие предложения. Зениту требуется обновление...

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      Рейтинг: +195

      Дубина 45 минут назад

      Помойка видать не хочет платить зарплату хорошую.вот и хохол бежит от нищих))))

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      Рейтинг: +3612

      Питерский князь 53 минуты назад

      Уверен, это агент дерьмо мутит, баллов себе набивает.
      Выгоду себе, а не Ярику ищет.

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      Рейтинг: +173

      Эмом 1 час назад

      ЦСКА не зевайте,

      0
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      Рейтинг: +15818

      Garrincha58 1 час назад

      и Ракиту и Дзюбу надо летом отправлять куда по дальше с ними уже и РПЛ не выиграть, а что говорить о еврокубках вообще

      0
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      Рейтинг: +13506

      житель СПб 1 час назад

      Очень жаль... Хотя Зенит предложение сделал. То есть дело за Ярославом, и не всегда надо гнаться за очень большими деньгами. Можно и просто на большие согласиться.

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      Рейтинг: +114

      Demgel 1 час назад

      Азмун,теперь Ракицкий.У Газпрома много денег,найдут замену.Интервью Ярослава после Мальме........теперь Зенит(Семака) душит жаба от беспомощности в Европе.

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      Рейтинг: +437

      Беспонтий > Demgel 1 час назад

      вам уже даже уважаемый спартаковец сказал
      не флуди

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