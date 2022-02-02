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  • Агент Ракицкого: «Не получается договориться с «Зенитом». У Ярослава есть другие предложения»

Агент Ракицкого: «Не получается договориться с «Зенитом». У Ярослава есть другие предложения»

2 февраля 2022, 13:53
15

Максим Дудченко, агент защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, рассказал о ситуации с продлением контракта украинца.

– Мы действительно получили предложение от «Зенита» о продлении контракта.

– Какой приоритет у Ярослава – остаться в «Зените» или уйти в другую команду?

– Все зависит от того, договоримся ли мы по условиям или нет. На данный момент этого не получается сделать.

– Есть ли у Ярослава уже другие предложения на руках?

– Да, есть.

  • Ракицкий выступает за «Зенит» с января 2019 года.
  • В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
  • Действующий контракт между сторонами истекает в июне.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Ракицкий Ярослав
Комментарии (15)
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Plyash
1643799509
Мавр сделал своё дело - мавр может уходить.Понятно дело,что контракт может быть продлён только с приличной потерей в зарплате.
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Demgel
1643799591
Азмун,теперь Ракицкий.У Газпрома много денег,найдут замену.Интервью Ярослава после Мальме........теперь Зенит(Семака) душит жаба от беспомощности в Европе.
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житель СПб
1643801603
Очень жаль... Хотя Зенит предложение сделал. То есть дело за Ярославом, и не всегда надо гнаться за очень большими деньгами. Можно и просто на большие согласиться.
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Garrincha58
1643801977
и Ракиту и Дзюбу надо летом отправлять куда по дальше с ними уже и РПЛ не выиграть, а что говорить о еврокубках вообще
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Эмом
1643801988
ЦСКА не зевайте,
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Валерий2705
1643805179
Это рационально с одной стороны. Держать в команде двух защитников за 30 лет на хорошей зп, не лучшая идея, плюс в паре они реально не фонтан. Но "спасибо" нужно сказать тем, кто приобретал Ловрена, посадив его на хороший контракт на несколько лет, благодаря этому альтернативы нет, на продажу он накуй никому не нужен. А если сравнивать, в обороне оба примерно одного поля ягоды, с низкой стартовой скоростью, но Ярик настоящая душа команды, с первым пасом, ударом и каким никаким выбором позиции, и очень жаль, что из-за Ловрена который в принципе никому особо не импонирует, бортуют Ракицкого. Иванович до сих пор бы смотрелся не хуже хорвата, только за него 12 миллионов платить не надо было, и продлевать можно каждый раз на год. Но бренды сыграли свою роль, Ливерпуль, АПЛ. А на то как он там играл можно и не смотреть.
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derrik2000
1643805596
Эхма! А если бы не Шахтёр, а, допустим, Спартак в ещё в начале их игроцкой карьеры нашёл и в команду пригласил! Что первый, что второй на закате своей карьеры в нашем чемпионате - бледная тень себя из ТОГО Шахтёра...
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alp
1643808044
думал, договорились уже. но, похоже, с зп пока еще затык. договорятся. у Зенита нет времени на поиски замены.
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Вомбат
1643822850
У Клаудиньо базовый оклад 1.7 млн евро в год, а Ракицкий хочет больше. Каков уровень Клаудиньо и каков он у Ракицкого? Конечно, он равняется не на Клаудиньо, а на Дзюбу с его 3.5 млн евро в год, но такого контракта ни тот, ни другой уже не получат.
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paracetamol
1643823004
Выжать хочет хохол побольше!
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