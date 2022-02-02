Агент Ракицкого: «Не получается договориться с «Зенитом». У Ярослава есть другие предложения»

Максим Дудченко, агент защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, рассказал о ситуации с продлением контракта украинца.

– Мы действительно получили предложение от «Зенита» о продлении контракта.

– Какой приоритет у Ярослава – остаться в «Зените» или уйти в другую команду?

– Все зависит от того, договоримся ли мы по условиям или нет. На данный момент этого не получается сделать.

– Есть ли у Ярослава уже другие предложения на руках?

– Да, есть.