Агент Ракицкого: «Не получается договориться с «Зенитом». У Ярослава есть другие предложения»

Эхма!
А если бы не Шахтёр, а, допустим, Спартак в ещё в начале их игроцкой карьеры нашёл и в команду пригласил!
Что первый, что второй на закате своей карьеры в нашем чемпионате - бледная тень себя из ТОГО Шахтёра...
Максим Дудченко, агент защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, рассказал о ситуации с продлением контракта украинца.
– Мы действительно получили предложение от «Зенита» о продлении контракта.
– Какой приоритет у Ярослава – остаться в «Зените» или уйти в другую команду?
– Все зависит от того, договоримся ли мы по условиям или нет. На данный момент этого не получается сделать.
– Есть ли у Ярослава уже другие предложения на руках?
– Да, есть.
- Ракицкий выступает за «Зенит» с января 2019 года.
- В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
- Действующий контракт между сторонами истекает в июне.
Широков – о Ракицком в «Спартаке»: «Почему нет?»
«Зенит» сделал Ракицкому предложение о продлении контракта
Агент: «Скорее всего, Ракицкий продолжит карьеру не в «Зените»