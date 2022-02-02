Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    2 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    3 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016

    Экс-президент «Барсы»: «Дам вам эксклюзив: Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом»

    Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар заявил, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе подписал контракт с «Реалом».

    «Я дам вам эксклюзив. Килиан уже подписал контракт с «Реалом», я уверен. Я знаю Переса и уверен в этом», – сказал Гаспар.

    • Летом у Мбаппе истекает контракт с «ПСЖ».
    • В этом сезоне француз забил 19 голов и сделал 16 ассистов в 28 матчах.
    • «ПСЖ» и «Реал» сыграют в 1/8 финала ЛЧ 15 февраля и 9 марта.

    Мбаппе перейдет в «Реал» летом. Он станет самым высокооплачиваемым игроком мира с зарплатой 50 миллионов в год (Bild)

    Мбаппе определится со своим будущим после 1/8 финала ЛЧ (GFFN)

    Ибрагимович: «Посоветовал Мбаппе перейти в «Реал»

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:02
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93555
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68632
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru