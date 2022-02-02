Экс-президент «Барсы»: «Дам вам эксклюзив: Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом»

Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар заявил, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе подписал контракт с «Реалом».

«Я дам вам эксклюзив. Килиан уже подписал контракт с «Реалом», я уверен. Я знаю Переса и уверен в этом», – сказал Гаспар.

Летом у Мбаппе истекает контракт с «ПСЖ».

В этом сезоне француз забил 19 голов и сделал 16 ассистов в 28 матчах.

«ПСЖ» и «Реал» сыграют в 1/8 финала ЛЧ 15 февраля и 9 марта.

Мбаппе перейдет в «Реал» летом. Он станет самым высокооплачиваемым игроком мира с зарплатой 50 миллионов в год (Bild)

Мбаппе определится со своим будущим после 1/8 финала ЛЧ (GFFN)

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