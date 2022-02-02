Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Либо половина премиальных, либо часть зарплаты». Экс-игрок «Локо» – о взятках при Бышовце

«Либо половина премиальных, либо часть зарплаты». Экс-игрок «Локо» – о взятках при Бышовце

2 февраля 2022, 10:47
10

Бывший футболист «Локомотива» Иван Старков рассказал, что при Анатолии Бышовце с игроков клуба брали деньги за место в составе.

– Вам правда предлагали место в составе за деньги?

– Об этом много сказано. Я, наверное, первый из всех сказал про это вслух. Не скрываю этого. Тогда к моим словам отнеслись скептически. Не буду называть фамилии. Да, мне предлагали, и другим молодым предлагали – тем, кто стал попадать в состав при Бышовце. Я лично отказался и выбрал аренду.

– О каких суммах идет речь?

– Сумму не помню. Либо половина премиальных, либо часть месячной зарплаты.

  • Бышовец тренировал «Локо» с 2006 по 2007 год.

Канчельскис: «Бышовцу платили, чтобы попасть в сборную. Уверен, и Черчесов этим занимался»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Старков Иван Бышовец Анатолий
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бухбух
1643788670
О таких вещах лучше говорить сразу или не говорить вообще.
Ответить
JTherry
1643790822
15 лет назад тоже говорили, что "Светоч" не так прост, когда дело касалось откатов за игру в основе... с тех пор много воды утекло, только Бышовца так никто не захотел приглашать главным тренером в команды РПЛ...
Ответить
derrik2000
1643792717
Пал Фёдорыч Садырин, Царство ему Небесное, в своё время говорил, когда Бышовец пришёл в Зенит ГТ после него, то утренние тренировки проводил прямо возле областного спорткомитета. ))) А это, на минуточку, самый-самый центр города... Как сейчас скажут, пиарился под окнами областных начальников.
Ответить
Dr.Metal
1643796279
Да чего уж тут про фамилии говорить. Такая система работает с юношеского футбола. У кого папа принес денег, тот и играет. Не буду говорить клуб, но скажу, что не локомотив, таже история, хоть и "бесплатный" игрок был куда качественнее
Ответить
Ганнибал Лектор
1643798897
"Нет предела человеческой мерзости!" - (с) А.Ф.Бышовец
Ответить
Vitaga
1643799010
уже второй человек рассказывает что бышовец брал деньги с игроков. Канчельскис рассказал что бышовец продавал места в сборной.
Ответить
Garrincha58
1643802294
хочешь жить умей вертеться тогда зарплаты тренеров были не большие это сейчас они все долларовые миллионеры
Ответить
Hektor 84
1643830249
Дело Бышовца в сборной России успешно повторил чабан! Ну а этого персонажа не помню. Значит за основу Локо либо не играл либо пару раз сыграл и пропал.
Ответить
paracetamol
1643868127
А щас что, лучше? Кто не платит иди на...!
Ответить
Главные новости
Месси ушел из сборной Аргентины, 145-миллионный трансфер «Ливерпуля», в «Локо» согласовали покупку двух игроков и другие новости
02:00
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
01:31
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
1
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
01:00
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
2
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
00:43
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
00:30
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
1
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
00:16
АПЛ. «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с двух побед подряд
Вчера, 23:57
Все новости
Все новости
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
1
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
7
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
13
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
1
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Вчера, 21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
8
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
Вчера, 20:42
5
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
Вчера, 20:27
24
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
Вчера, 19:52
7
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
Вчера, 19:41
1
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
Вчера, 19:19
7
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
Вчера, 18:51
16
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
Вчера, 18:38
6
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
Вчера, 18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
Вчера, 18:17
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
Вчера, 18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
Вчера, 17:51
16
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
Вчера, 17:30
35
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
Вчера, 17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
Вчера, 16:58
7
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
Вчера, 16:55
3
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
Вчера, 16:38
23
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
Вчера, 16:34
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
Вчера, 16:28
18
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
Вчера, 16:12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+