«Либо половина премиальных, либо часть зарплаты». Экс-игрок «Локо» – о взятках при Бышовце

Пал Фёдорыч Садырин, Царство ему Небесное, в своё время говорил, когда Бышовец пришёл в Зенит ГТ после него, то утренние тренировки проводил прямо возле областного спорткомитета. )))
А это, на минуточку, самый-самый центр города...
Как сейчас скажут, пиарился под окнами областных начальников.
Бывший футболист «Локомотива» Иван Старков рассказал, что при Анатолии Бышовце с игроков клуба брали деньги за место в составе.
– Вам правда предлагали место в составе за деньги?
– Об этом много сказано. Я, наверное, первый из всех сказал про это вслух. Не скрываю этого. Тогда к моим словам отнеслись скептически. Не буду называть фамилии. Да, мне предлагали, и другим молодым предлагали – тем, кто стал попадать в состав при Бышовце. Я лично отказался и выбрал аренду.
– О каких суммах идет речь?
– Сумму не помню. Либо половина премиальных, либо часть месячной зарплаты.
- Бышовец тренировал «Локо» с 2006 по 2007 год.
Канчельскис: «Бышовцу платили, чтобы попасть в сборную. Уверен, и Черчесов этим занимался»