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    «Либо половина премиальных, либо часть зарплаты». Экс-игрок «Локо» – о взятках при Бышовце

    Бывший футболист «Локомотива» Иван Старков рассказал, что при Анатолии Бышовце с игроков клуба брали деньги за место в составе.

    – Вам правда предлагали место в составе за деньги?

    – Об этом много сказано. Я, наверное, первый из всех сказал про это вслух. Не скрываю этого. Тогда к моим словам отнеслись скептически. Не буду называть фамилии. Да, мне предлагали, и другим молодым предлагали – тем, кто стал попадать в состав при Бышовце. Я лично отказался и выбрал аренду.

    – О каких суммах идет речь?

    – Сумму не помню. Либо половина премиальных, либо часть месячной зарплаты.

    • Бышовец тренировал «Локо» с 2006 по 2007 год.

    Канчельскис: «Бышовцу платили, чтобы попасть в сборную. Уверен, и Черчесов этим занимался»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:47
    Комментарии7
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      Рейтинг: +18631

      derrik2000 1 минуту назад

      Пал Фёдорыч Садырин, Царство ему Небесное, в своё время говорил, когда Бышовец пришёл в Зенит ГТ после него, то утренние тренировки проводил прямо возле областного спорткомитета. )))
      А это, на минуточку, самый-самый центр города...
      Как сейчас скажут, пиарился под окнами областных начальников.

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      Рейтинг: +20505

      JTherry 33 минуты назад

      15 лет назад тоже говорили, что "Светоч" не так прост, когда дело касалось откатов за игру в основе... с тех пор много воды утекло, только Бышовца так никто не захотел приглашать главным тренером в команды РПЛ...

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      Рейтинг: +13484

      Cleaner 33 минуты назад

      Бышовец, подай в суд на болтуна.

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      Рейтинг: +5839

      Semenycch 1 час назад

      Это напоминает откровения американских шлю....., актрис, которые спустя 25 лет рассказывали, что их продюсер за будущую роль отъимел, а теперь они требуют его за это наказать. Этот вроде не шлю..., актриса, а все туда же.

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      Рейтинг: +2888

      Бухбух 1 час назад

      О таких вещах лучше говорить сразу или не говорить вообще.

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      Рейтинг: +9374

      Alekxei Z. 1 час назад

      Прошло 15 лет

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      Рейтинг: +9374

      Alekxei Z. 1 час назад

      Прошло 5 лет , ну давай конкретики и фамилии.
      Кто предлагал , кому "заносили" ?
      Раз бздишь , так что рот открываешь !
      Человек-говно .

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