«Либо половина премиальных, либо часть зарплаты». Экс-игрок «Локо» – о взятках при Бышовце

Бывший футболист «Локомотива» Иван Старков рассказал, что при Анатолии Бышовце с игроков клуба брали деньги за место в составе.

– Вам правда предлагали место в составе за деньги?

– Об этом много сказано. Я, наверное, первый из всех сказал про это вслух. Не скрываю этого. Тогда к моим словам отнеслись скептически. Не буду называть фамилии. Да, мне предлагали, и другим молодым предлагали – тем, кто стал попадать в состав при Бышовце. Я лично отказался и выбрал аренду.

– О каких суммах идет речь?

– Сумму не помню. Либо половина премиальных, либо часть месячной зарплаты.

Бышовец тренировал «Локо» с 2006 по 2007 год.

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