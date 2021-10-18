Канчельскис: «Бышовцу платили, чтобы попасть в сборную. Уверен, и Черчесов этим занимался»

Экс-нападающий сборной России и «МЮ» Андрей Канчельскис прокомментировал слухи о том, что место в национальной команде можно купить.
Он заявил, что футболисты платили Анатолию Бышовцу, чтобы попасть в сборную.
«Сталкивался ли с этим когда-нибудь? Если честно, то да. Даже в советском футболе было. Бышовец занимался этим делом. Уверен, и Черчесов тоже занимался, агенты платили.
Не скажу, что все тренеры занимались этим, но в этом есть доля правды», – сказал Канчельскис.
- Бышовец тренировал сборную СССР с 1990 по 1991-й год и сборную России в 1998 году.
- Черчесов возглавлял национальную команду с 2016 по 2021-й год.
Источник: Sport24