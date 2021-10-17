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    Канчельскис: «Бышовцу платили, чтобы попасть в сборную. Уверен, и Черчесов этим занимался»

    Экс-нападающий сборной России и «МЮ» Андрей Канчельскис прокомментировал слухи о том, что место в национальной команде можно купить.

    Он заявил, что футболисты платили Анатолию Бышовцу, чтобы попасть в сборную.

    «Сталкивался ли с этим когда-нибудь? Если честно, то да. Даже в советском футболе было. Бышовец занимался этим делом. Уверен, и Черчесов тоже занимался, агенты платили.

    Не скажу, что все тренеры занимались этим, но в этом есть доля правды», – сказал Канчельскис.

    • Бышовец тренировал сборную СССР с 1990 по 1991-й год и сборную России в 1998 году.
    • Черчесов возглавлял национальную команду с 2016 по 2021-й год.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2617

      tarasofka 43 минуты назад

      зобнин точно заплатил, чтобы выдать выверенную голевую на поульсена на прошедшем евро.

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