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  • Канчельскис: «Бышовцу платили, чтобы попасть в сборную. Уверен, и Черчесов этим занимался»

Канчельскис: «Бышовцу платили, чтобы попасть в сборную. Уверен, и Черчесов этим занимался»

18 октября 2021, 01:16
21

Экс-нападающий сборной России и «МЮ» Андрей Канчельскис прокомментировал слухи о том, что место в национальной команде можно купить.

Он заявил, что футболисты платили Анатолию Бышовцу, чтобы попасть в сборную.

«Сталкивался ли с этим когда-нибудь? Если честно, то да. Даже в советском футболе было. Бышовец занимался этим делом. Уверен, и Черчесов тоже занимался, агенты платили.

Не скажу, что все тренеры занимались этим, но в этом есть доля правды», – сказал Канчельскис.

  • Бышовец тренировал сборную СССР с 1990 по 1991-й год и сборную России в 1998 году.
  • Черчесов возглавлял национальную команду с 2016 по 2021-й год.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия Бышовец Анатолий Черчесов Станислав Канчельскис Андрей
Комментарии (21)
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alex1951
1634516148
Еще одна сенсация..... тогда давай факты в студию.... иначе это дребедень называется - враньём...
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Ловкий Бубен
1634520170
Да я сам пытался но меня не взяли((
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Добрый Бобер
1634529512
Не, ну а как ещё объяснить присутствие в черчесовской сборной Дзюбы?
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Storm13
1634532204
Ой дурак! На кол его посадить, и все дела.
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Vepras
1634534843
Надеюсь у Канчельскиса есть портфель с доказательствами и свидетели не откажутся придти в суд, а иначе ему не завидую.
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Garrincha58
1634537331
глупости не пойман не вор, а говорить, язык без костей, всё что угодно можно, тем более сейчас
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ab15488
1634538624
Конченый явно по себе судит. Но он несомненно в маразме, т.к. ни один из современных дуболомов не заплатит ни копейки чтоб оказаться в сборной. В патриотизме они не замечены, то как сборная играет не привлечет ни одного скаута, так ради чего платить?
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Давид59
1634539129
А что же Боря Роттенберг тогда в сборную не попадал? Он в отличной форме был.(от Адидас по-моему)
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Persona_non_Grata
1634543826
Есть доказательства - иди в прокуратуру , а если нет - это бабские слухи и сплетни !!!
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zigbert
1634555379
Видимо заниматься ему больше сейчас нечем.
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