Неймару вручили «Золотую самбу». Он лучший бразильский футболист 2021 года в Европе

базара нет. танцор он хороший....но что то ему всё же мешает
Нападающий «ПСЖ» Неймар стал победителем премии «Золотая самба»-2021.
Приз вручается лучшему бразильскому футболисту года, выступающему в Европе. Победитель определяется голосованием среди журналистов, игроков и интернет-пользователей.
- Неймар в 5-й раз выиграл «Золотую самбу».
- Ранее он брал награду в 2014, 2015, 2017 и 2020 годах.
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