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    Неймару вручили «Золотую самбу». Он лучший бразильский футболист 2021 года в Европе

    Нападающий «ПСЖ» Неймар стал победителем премии «Золотая самба»-2021.

    Приз вручается лучшему бразильскому футболисту года, выступающему в Европе. Победитель определяется голосованием среди журналистов, игроков и интернет-пользователей.

    • Неймар в 5-й раз выиграл «Золотую самбу».
    • Ранее он брал награду в 2014, 2015, 2017 и 2020 годах.

    Неймар и Рамос отсутствуют в общей группе «ПСЖ». Матч с «Реалом» в ЛЧ через две недели

    Неймар – о первом сезоне в «Барсе»: «Испытывал сильное давление и плакал в раздевалке. Месси заговорил со мной, и все изменилось»

    Канье Уэст встретился с игроками «ПСЖ» и сфотографировался с Неймаром

    Источник: инстаграм Неймара

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    Сегодня, 15:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +38706

      Project Бабангида 2 часа назад

      базара нет. танцор он хороший....но что то ему всё же мешает

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