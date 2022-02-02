«Рубин» объявил об аренде Игнатьева в «Крылья Советов»

борзыкин уже, наверное, очередной выпуск с визгами записывает.
Нападающий Иван Игнатьев перешел из «Рубина» в «Крылья Советов».
Самарский клуб арендовал 23-летнего россиянина до конца сезона.
Ранее сообщалось, что «Крылья» смогут выкупить Игнатьева за 2,5 миллиона евро.
- «Рубин» купил Игнатьева у «Краснодара» за 7 миллионов евро.
- В этом сезоне он не забил ни одного гола в 10 матчах.
- Контракт игрока с «Рубином» действует до июня 2024 года.
Иван Игнатьев перешeл в «Крылья Советов» на правах аренды с правом выкупаСоглашение рассчитано до окончания сезона 2021/22Желаем Ивану успехов в новом клубе! pic.twitter.com/ofh8qZLrT3— «Рубин» Казань (@fcrk) February 2, 2022
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