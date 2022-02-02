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    «Рубин» объявил об аренде Игнатьева в «Крылья Советов»

    Нападающий Иван Игнатьев перешел из «Рубина» в «Крылья Советов».

    Самарский клуб арендовал 23-летнего россиянина до конца сезона.

    Ранее сообщалось, что «Крылья» смогут выкупить Игнатьева за 2,5 миллиона евро.

    • «Рубин» купил Игнатьева у «Краснодара» за 7 миллионов евро.
    • В этом сезоне он не забил ни одного гола в 10 матчах.
    • Контракт игрока с «Рубином» действует до июня 2024 года.

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    Источник: твиттер «Рубина»

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    Сегодня, 12:16
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3485

      tarasofka 2 часа назад

      борзыкин уже, наверное, очередной выпуск с визгами записывает.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3896

      Snek > tarasofka 2 часа назад

      Да у него уже крыша поехала.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +114

      Demgel 3 часа назад

      Просыпайся Ванек,иначе так и будешь от болельщиков хейт получать.

      0
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      Рейтинг: +18634

      derrik2000 3 часа назад

      Талантливый парнишка. Желаю ему, чтобы нашёл "свою" команду и "своего" тренера.

      1
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