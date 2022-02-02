«Рубин» объявил об аренде Игнатьева в «Крылья Советов»

Нападающий Иван Игнатьев перешел из «Рубина» в «Крылья Советов».

Самарский клуб арендовал 23-летнего россиянина до конца сезона.

Ранее сообщалось, что «Крылья» смогут выкупить Игнатьева за 2,5 миллиона евро.

Иван Игнатьев перешeл в «Крылья Советов» на правах аренды с правом выкупаСоглашение рассчитано до окончания сезона 2021/22Желаем Ивану успехов в новом клубе! pic.twitter.com/ofh8qZLrT3