«Барселона» объявила о переходе Обамеянга. Контракт – до 2025 года

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг перешел в «Барселону» на правах свободного агента.

Контракт с 32-летним габонцем рассчитан до лета 2025 года. Сообщалось, что Обамеянг будет зарабатывать 5 тысяч евро в неделю – минимум в 50 раз меньше, чем в «Арсенале».

Вчера «Арсенал» объявил о расторжении контракта с Обамеянгом по взаимному согласию.

В этом сезоне габонец забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.

Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.