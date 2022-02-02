«Барселона» объявила о переходе Обамеянга. Контракт – до 2025 года

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг перешел в «Барселону» на правах свободного агента.

Контракт с 32-летним габонцем рассчитан до лета 2025 года. Сообщалось, что Обамеянг будет зарабатывать 5 тысяч евро в неделю – минимум в 50 раз меньше, чем в «Арсенале».

Вчера «Арсенал» объявил о расторжении контракта с Обамеянгом по взаимному согласию.

В этом сезоне габонец забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.

Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

You've got a call from Barcelona pic.twitter.com/7gkcfVwYa2 — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 2, 2022

Отступные Обамеянга в «Барсе» – 100 миллионов. В контракте есть опция расторжения в 2023-м

«Барселона» объявит о переходе Обамеянга в среду (Mundo Deportivo)

«Арсенал» объявил о расторжении контракта с Обамеянгом