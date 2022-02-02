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    «Барселона» объявила о переходе Обамеянга. Контракт – до 2025 года

    Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг перешел в «Барселону» на правах свободного агента.

    Контракт с 32-летним габонцем рассчитан до лета 2025 года. Сообщалось, что Обамеянг будет зарабатывать 5 тысяч евро в неделю – минимум в 50 раз меньше, чем в «Арсенале».

    • Вчера «Арсенал» объявил о расторжении контракта с Обамеянгом по взаимному согласию.
    • В этом сезоне габонец забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

    Отступные Обамеянга в «Барсе» – 100 миллионов. В контракте есть опция расторжения в 2023-м

    «Барселона» объявит о переходе Обамеянга в среду (Mundo Deportivo)

    «Арсенал» объявил о расторжении контракта с Обамеянгом

    Источник: сайт «Барселоны»

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    Сегодня, 13:56
    Комментарии5
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      Рейтинг: +93587

      zigbert 18 минут назад

      Пусть его игра в Барселоне напомнит лучшие его матчи за Арсенал.

      2
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      Рейтинг: +223

      Lipatoff 51 минуту назад

      Welcome,габонец! Покажи характер с лучшей стороны и докажи, что ты чего-то стоишь

      0
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      Рейтинг: +114

      Demgel 1 час назад

      5 тысяч?????Что за Бред......

      0
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      ...
      Рейтинг: +609

      dragoon000320 > Demgel 43 минуты назад

      это что бы на налогах сэкономить, понятно что большую часть ЗП в конверте будет получать

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      Рейтинг: +114

      Demgel 1 час назад

      Это кадр из игры?Или мол Обамеянгу надо подниматься,чтобы соответствовать уровню настоящей Барсы?Настоящая Барса - мрак,и пусть благодарят Пьера и Арсенал за переход.Самому игроку доказыва свой уровень.Только Удачи обоим)

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