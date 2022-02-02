«Барселона» объявила о переходе Обамеянга. Контракт – до 2025 года

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг перешел в «Барселону» на правах свободного агента.
Контракт с 32-летним габонцем рассчитан до лета 2025 года. Сообщалось, что Обамеянг будет зарабатывать 5 тысяч евро в неделю – минимум в 50 раз меньше, чем в «Арсенале».
- Вчера «Арсенал» объявил о расторжении контракта с Обамеянгом по взаимному согласию.
- В этом сезоне габонец забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
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Источник: сайт «Барселоны»